Bir Oyun Daha
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Espor
Futbolist'in Yeni Evi FUTHOUSE
Futbolist'in yepyeni imkanlarla dolu yeni evi FUTHOUSE açıldı.
Türkiye’nin en başarılı espor takımlarından biri olan Futbolist’in yeni evi FUTHOUSE açıldı. Red Bull’un desteklediği takımın espor sahnesinde sayısız esporcusu mücadele ediyor. Futbolist bünyesinde 10 farklı branştan 58 profesyonel esporcu bulunuyor ve bu isimler artık FUTHOUSE’da ağırlanacak. FUTHOUSE’a dair önemli bir detay ise 1.230 metrekarelik alanı ile Avrupa’nın en büyük “gaming house” projesi olması. Evde Futbolist esporcuları için farklı ihtiyaçlara göre sayısız oda yer alıyor.
FUTHOUSE’un her bir köşesi Asya ve Avrupa’daki benzerlerinden ilham alınarak tasarlandı. Beş katlı bir villaya kurulan yeni ev aynı zamanda "Avrupa’nın en büyük gaming house’u" unvanına sahip. FUTHOUSE’da öncelik sadece Futbolist esporcularının oyun oynamaları ve barınmaları değil, aynı zamanda profesyonel esporcu yetiştirmek. Esporcuların takım oyununu geliştirebilmeleri için bir arada yaşayabilecekleri evde yedi ayrı yatak odası ve 23 kişinin paylaşabileceği bir ortak alan bulunuyor.
Evin espor olanaklarından biraz daha bahsetmek gerekirse FUTHOUSE’da üç ayrı espor odası ve bir koç / analiz odası bulunuyor. İki oda arasındaki bağlantı sayesinde koçlar, her bir oyuncunun ekranını anlık olarak takip edebiliyorlar. Bu şekilde toplanan verilerin takım temelli oyunlarda fazlasıyla yararlı olacağını tahmin etmek güç değil. Öte yandan antrenmanlarda yorgun düşen ya da kafa dağıtmak isteyen esporcular için arcade makinelerininin ve F1 simülatörünün bulunduğu eğlence alanları mevcut.
Spordan eğlenceye her imkanın olduğu bir yer. Turnuvalara burada antrenman ve kamp yaparak hazırlanmak benim için çok önemli olacak. FUTHOUSE'daki ortam ve oyun odaları beni daha da motive ve konsantre edecek.
Futbolist’in bugüne dek 22 farklı şehirde düzenlenen turnuvalarda elde ettiği 26 kupa müze bölümünde sergileniyor. Bunun dışında podcast stüdyosu, talkshow alanı, turnuva sunumu için yayın stüdyosu ve dahası FUTHOUSE’un sunduğu imkanlardan sadece birkaçı. Evde fitness ve fizyoterapi alanı da bulunurken, eve gelecek fizyoterapist ve beslenme uzmanı Futbolist üyelerine yardımcı olacak. Son olarak evde aynı anda 12 farklı yayın açılmasını mümkün kılan 12 yayın odası olduğunu da not düşelim.