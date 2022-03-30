Futbolist'in Yeni Evi FUTHOUSE

Türkiye’nin en başarılı espor takımlarından biri olan

’in yeni evi FUTHOUSE açıldı.

Red Bull’un desteklediği

takımın espor sahnesinde sayısız esporcusu mücadele ediyor. Futbolist bünyesinde 10 farklı branştan 58 profesyonel esporcu bulunuyor ve bu isimler artık FUTHOUSE’da ağırlanacak. FUTHOUSE’a dair önemli bir detay ise 1.230 metrekarelik alanı ile

Avrupa’nın en büyük “gaming house” projesi

olması. Evde Futbolist esporcuları için farklı ihtiyaçlara göre sayısız oda yer alıyor.