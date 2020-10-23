Batı Tarihinin En İyisinin 2020 Serüveni

2020

sezonuna girerken gözlerin üstünde olduğu takımlardan bir tanesi

G2

’ydu. Sadece bir önceki Worlds finalisti olması değil, takım içerisindeki şaşırtıcı rol değişikliği kararı da bu noktada ilgi çekici etkenlerden biriydi.

Takım, yeni sezona girerken Caps ile Perkz arasında bir koridor değişikliği gerçekleşeceğini duyurdu.

Perkz orta koridora geri dönerken, Caps ise alt koridorda yer alacaktı. Perkz yıllarca orta koridorda zaten oynamıştı ama Caps için alt koridorda oynamak bambaşka bir tecrübe olacaktı. Takımın bu değişikliğe vereceği reaksiyon herkes için merak konusuydu sezona girerken.