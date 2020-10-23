Batı Tarihinin En İyisinin 2020 Serüveni
© Leo Wendt
2020 League of Legends Dünya Şampiyonası'nda sona gelirken gözlerin üstünde olduğu takımlardan biri de G2. Eren Akın, G2'nun 2020 serüvenini yazdı.
itibarıyla yayında
2020 League of Legends sezonuna girerken gözlerin üstünde olduğu takımlardan bir tanesi G2’ydu. Sadece bir önceki Worlds finalisti olması değil, takım içerisindeki şaşırtıcı rol değişikliği kararı da bu noktada ilgi çekici etkenlerden biriydi. Takım, yeni sezona girerken Caps ile Perkz arasında bir koridor değişikliği gerçekleşeceğini duyurdu. Perkz orta koridora geri dönerken, Caps ise alt koridorda yer alacaktı. Perkz yıllarca orta koridorda zaten oynamıştı ama Caps için alt koridorda oynamak bambaşka bir tecrübe olacaktı. Takımın bu değişikliğe vereceği reaksiyon herkes için merak konusuydu sezona girerken.
G2, sezona bıraktığı yerde girdi. Oyunlar belki eski keskinliğinde değildi ama Bahar Mevsimi boyunca toplamda sadece MAD Lions, Schalke 04 ve Misfits’e birer maç bırakara normal sezonu 15-3’lük skorla bitirdiler. Fakat Play-Off’a geldiğinde işler değişti. İlk turda MAD Lions eşleşen G2, oldukça sallantılı ve dağınık gözüktükleri seride rakibine 3-2 mağlup olup alt tabloya düştü. Fakat bildiğimiz G2 için bu bir tehlike değil toparlanma sinyaliydi. Alt tabloya düştükten sonra önce Origen’i 3-1 geçen G2, kendilerini ilk turda eleyen MAD Lions’ı karşılarında buldu ve bu kez onları 3-1 geçmeyi başardı. Finale adını yazdıran ekip, ezeli rakibi Fnatic ile eşleşti. Finalde bambaşka bir görüntü çizen G2, rakibine göz açtırmadığı 3-0’lık bir seri oynayıp şampiyonluğu ilan ederek kupaya arka arkaya 3. kez uzandı. Hanedanlık sürüyordu.
Bahar Mevsimi normal sezonunda 15-3 gibi çok iyi bir skorla normal sezon geçilmiş olsa da hem normal sezondaki ara sıra gördüğümüz sallantılı oyun hem de Play-Off boyu gösterilen performans G2 için bir sinyal niteliğindeydi. Worlds yaklaşırken maksimumu yakalamak isteyen takım Perkz ve Caps’in tekrardan pozisyon değiştirdiğini ve Caps’in ortaya, Perkz’ün alt koridora dönüşünü açıkladı. Caps, çokça eleştirilen bu rol değişiklerinin aslında Caps ve kendisinin orta ve alt koridorlarda belirli şampiyonlar etrafında esnek olabilmek amacını taşıdığını söylese de Worlds’e doğru işleri daha sıkı tutmak istediklerini belli etmişlerdi.
Yaz Mevsimi G2’nun istediği gibi gitmedi. Değişen metaya ayak uyduramayan takım, Perkz’ün bir süredir kanser tedavisi gören babasının vefatıyla iyice sarsıldı. Mevsimin 4. haftasında Perkz’ün babasının cenazesi için Hırvatistan’a dönüşüyle birlikte kadroda yedek nişancı P1noy yer aldı. İlk 12 maçı 5-7 geçen G2, beklenmedik şekilde Play-Off dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıyayken, kalan 6 maçının tamamını kazanarak potanın içinde kalmayı başardı.
İlk turda normal sezonun ikincisi MAD Lions’ı dominant bir oyunla geçen G2, yarı finalde normal sezon lideri Rogue’u eleyerek gelen ve çok formda gözüken Fnatic ile eşleşti. Oldukça dağınık fakat çekişmeli geçen bir serinin ardından beş maçın sonunda Fnatic, G2’yu alt tabloya göndermeyi başardı. Alt tablo yarı finalinde Rogue ile karşılaşan G2, yine beş maçın sonunda rakibini yenip LEC finalinde tekrardan Fnatic ile eşleşti. Play-Off boyu ligin en iyi takımı olarak kabul edilen Fnatic’e karşı iki sezonun sonunda ilk kez favori değillerdi. Bu pek alışkın oldukları bir tablo değildi ama bu durum onların hoşuna gitti. İşler ciddileşince büyük oyuncular yine sahneye çıktı: 3-0. G2 bir kez daha LEC’nin en iyi takımı.
G2 arka arkaya ikinci kez Worlds gruplarına LEC’nin birinci torba takımı olarak geldi. A grubunda Suning, Team Liquid ve Machi Esports ile eşleşen G2 için gruplar yine çok temiz geçmedi. Son maça lider olarak giren takım gruptaki son maçı ve sonrasında tie-break’i Suning’e kaybederek liderliği rakibine kaptırdı. İkinci olarak çeyrek finale kalmayı başaran takım, şanslı diyebileceğimiz bir kura çekerek birinci sıra takımları içerisindeki en zayıf gözüken takım olan GenG ile eşleşti fakat G2’nun meta okuması, maç içi kararları oldukça zayıf gözüküyordu. Gruplardaki 16 takım içerisindeki en kötü 2. ejder kontrolüne sahiplerdi. Objektiflere hakim değillerdi, orta oyun karar mekanizması zayıf gözüküyordu. Perkz’ün bireysel performansı sallantılıydı, Jankos’un şampiyon havuzu turnuvanın yıldızları Nidalee, Graves ve Lilia’dan verim alamıyordu. Bütün bu soru işaretleriyle GenG karşısına çıkan G2 için senaryo aynıydı: Büyük oyuncular, büyük maçlarda ortaya çıkar. GenG karşısında her oyuncu performansını yukarı çekti. Maç hazırlığı ve maç içi farkındalık harikaydı. Perkz kusursuza yakın bir maç oynadı. Caps dünyanın en iyi oyuncusu gibiydi. Jankos ise daha önce hiç verim alamadığı Nidalee, Graves ve Lilia ile üç maçı da harika geçti ve G2, GenG’yi 3-0 ile evine yolladı. Bu maç bir mesaj niteliğindeydi. G2 Worlds’e geldi ve herkese karşı büyük bir tehdit.
Worlds 2019’da finalde FPX’e yenilen G2, geçen sezon çeyrek finalde yendikleri DAMWON ile yarı finalde karşılaşacak. Genç oyunculardan oluşan DAMWON, geçen yıl çok ağır kaybettikleri G2 serisinden bu yana bu günü bekliyorlar ve bunu her röportajlarında dile getiriyorlar. Bir tarafta Batı tarihinin en iyi takımı, bu ünvanı perçinlemek için ve olağanüstü iki senelerini Worlds şampiyonluğuyla taçlandırmak isterken, diğer tarafta turnuvanın ve belki de güncel dünyanın en iyi takımı, genç süperstarlarıyla ilk Worlds şampiyonluklarına ulaşmak istiyor.
Titanların çarpışması Cumartesi günü saat 13:00'da!