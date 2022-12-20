G2’dan BLAST Premier World Final 2022 Şampiyonluğu

G2 Esports birçok kişinin imkansız gördüğü bir şeyi başardı. Çok parlak geçmeyen bir sezonun sonunda Counter-Strike: Global Offensive kadrosu tüm zorlukları aşmayı başardı, müthiş bir mücadele ve kararlılık ortaya koyarak BLAST Premier World Final 2022’de şampiyonluğa ulaştı.

Elbette ki hiçbir şampiyonluk kolay kazanılmaz ve G2 oyuncuları da zorlu maçlarda hem yeteneklerini hem de kazanma azimlerini ortaya koydular. Şimdi şampiyonluğa giden sürece beraber bakalım.

Sıkıntılı başlangıç

Doğruyu söylemek gerekirse şampiyonluk oranları G2’nun aleyhineydi. Takımın 2022 sezonu çok parlak geçmedi ve sezon sonunda takım BLAST Premier Dünya Sıralaması’nı beşinci sırada tamamladı. Aslında beşincilik çok kötü bir sonuç sayılmaz ancak birinci sıradaki takım ile arada puan açısından uçurum vardı.

Aradaki fark grup aşamasının açılış maçında G2 ile dünya sıralaması lideri FaZe Clan karşı karşıya gelince bir kez daha orta ortaya çıktı. FaZe inişli çıkışlı bir yıl geçirse de büyük turnuvalarda topladığı puanlar sayesinde sadece G2’ya karşı değil, tüm takımlara karşı büyük puan üstünlüğü yakaladı. Eşleşmenin ilk maçını 16:10 ile G2 kazansa da FaZe çekişmeli geçen sonraki maçı 19:17 ve son maçı da rahat şekilde 16:4 kazanarak G2'yu eleme maçına uğurladı.

Eleme maçında G2’nun rakibi IEM Rio Major’ın galibi Outsiders idi. İlk maç oldukça yakın geçti ancak Inferno’dan 16:12 ile G2 galip ayrıldı. İkinci maç Mirage’da oynandı ve G2'nun baştan sona müthiş bir hakimiyeti vardı. Maçın ilk yarısındaki tüm rauntları G2 kazandı, Outsiders ikinci yarının başında bir raunt alsa da maçın galibi 16:1 ile G2 oldu.

Uyanış

Grup aşamasından sıyrılmayı başaran G2’nun sıradaki rakibi, ESL Pro League Sezon 16’da etkileyici bir performans sergileyen ve tüm rakiplerini mağlup eden Team Vitality idi. Nuke haritasında oynanan ilk maçta G2’nun 16:3 ile büyük üstünlüğü vardı ancak Team Vitality karşılık vererek ikinci maçı 19:15 aldı. Bu maç, G2’nun turnuvada kaybedeceği son maç olacaktı. Üçüncü maçı 16:11 kazanan G2 böylece adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final maçı G2 oyuncularının yeteneklerini sınamak için gerçek bir test olacaktı. Grup aşamasını iki galibiyet alarak geçen FaZe Clan ile G2 bir kez daha karşı karşıyaydı. Maç G2'nun istediği gibi başlamadı ve Nuke haritasında oynanan maçın ilk dört raundunu CT tarafında FaZe kazandı, sonraki raundu ise G2 almayı başardı. Maçın ilk yarısı 9:6’lık skorla FaZe lehine sonuçlandı, haliyle G2’nun galibiyet için CT tarafında özel bir performans sergilemesi gerekiyordu. Takım bunu başardı ve etkileyici bir geri dönüşe imza atarak 30 raunt süren maçı 16:14 kazandı.

Inferno’da oynanan ikinci maçta benzer bir senaryo yaşandı ama işler G2 için daha gergindi. FaZe bu maçta kendine geldi, maça hükmetti ve ilk yarıyı 11:4 önde tamamladı. Ancak G2’nun grup aşamasındaki mağlubiyeti tekrar yaşamaya niyeti yoktu ve takım FaZe’i adeta süpürdü. Her raunt G2’nun istediği gibi gitti, FaZe sonlara doğru iki raunt kazansa da G2 geri dönmeyi başardı. Maçın ikinci yarısını 12:2 ve maçı da 16:13 kazanan G2, böylece turnuvanın en iyi takımını eleyip Büyük Final’e yükseldi.

Etkileyici bitiriş

G2’nun finaldeki rakibi Team Liquid, BLAST Premier World Final'da sürpriz sayılabilecek bir performans sergiliyordu. Sezonun dünya sıralamasını G2’nun iki basamak altında ve yedinci sırada tamamlayan ekip, grup aşamasında G2 ile aynı gruptaydı. Outsiders’a karşı galibiyet ve FaZe'e karşı mağlubiyet alarak G2’nunkine benzer bir yoldan geçtiler, Natus Vincere’yi 2:1 mağlup edip çeyrek final yüksediler. Yarı finalde rakip OG idi ve bu maçı da 2:1 kazandılar. G2’nun eleme turu süreci nispeten daha rahat geçmişti, Team Liquid ise hiçbir maçta rahat nefes alamamıştı.

Finalin ilk maçı Inferno’da oynandı ve başlangıçta karşılıklı rauntlar kazanıldı ancak Nikola "NiKo" Kovač'ın müthiş 1'e 3’ü ile beşinci turda kontrol G2’ya geçti, takım üst üste yedi raunt kazandı. Team Liquid geri dönüş için birkaç raunt daha kazanmayı başardı ancak G2 ilk yarıyı 11:4 önde tamamladı. Team Liquid’in maçı çevirme çabası ikinci yarıda da sürdü ancak G2 maçı 16:7’lik skorla kapatmayı başardı.

Sırada Mirage haritasındaki ikinci maç vardı. G2, CT tarafındaki tabanca raundunu kazandı ancak Team Liquid sonraki üst üste üç raundu kazanmayı başararak öne geçti. Hemen ardından G2’nun yedi rauntluk galibiyet serisi başladı ve ilk yarı skoru 9:6 ile G2 lehine gerçekleşti. İlk yarıdaki ivme ikinci yarıya da taşındı, Team Liquid’in yoğun savunmasına rağmen G2 istediği skorları almayı bildi. Nihayetinde maçı 16:12 kazanan G2, turnuva öncesi yapılan tüm tahminleri boşa çıkararak şampiyonluğa ulaştı.

G2 bu noktaya gelene kadar uzun bir yol kat etti. Bir LAN turnuvası final maçında harita kazanmayalı 1.092 gün olmuştu ancak tüm oyuncular dünyanın en iyi takımlarından bazılarını yenerken yeteneklerini ve dayanıklılıklarını ortaya koydular, sonunda da BLAST Premier şampiyonluğu geldi. Zor geçen bir sezonu noktalamak için daha mükemmel bir yol olamazdı ve 2023’te bunun tek seferlik bir şey olmadığını tüm dünyaya göstermek için hazır şekilde geri döneceklerine eminler.