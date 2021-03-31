Uçak mı İnsan mı? Game of A.I.R.'da Kim Kazanacak?

Uçaktayken, en ufak bir hava türbülansı bile seni kötü bir duruma getirmeye yetiyor mu? Bir de gerçekten

Paraşütle atlama dünya şampiyonu Kuczyńska ve ünlü pilot Czepiela'nın inanılmaz hava yarışında, ikili 3000 metre boyunca düello yaptı ve birbirlerinin önüne geçmek için kıyasıya mücadele etti. Oyunun kurallarına göre, başarısız olan her hareket bu yüksek riskli, yüksek irtifa savaşını kaybetmeye yol açabilir.

Paraşütle atlama dünya şampiyonu Kuczyńska ve ünlü pilot Czepiela'nın inanılmaz hava yarışında, ikili 3000 metre boyunca düello yaptı ve birbirlerinin önüne geçmek için kıyasıya mücadele etti. Oyunun kurallarına göre, başarısız olan her hareket bu yüksek riskli, yüksek irtifa savaşını kaybetmeye yol açabilir.

Paraşütle atlama dünya şampiyonu Kuczyńska ve ünlü pilot Czepiela'nın inanılmaz hava yarışında, ikili 3000 metre boyunca düello yaptı ve birbirlerinin önüne geçmek için kıyasıya mücadele etti. Oyunun kurallarına göre, başarısız olan her hareket bu yüksek riskli, yüksek irtifa savaşını kaybetmeye yol açabilir.

Game of Air, fikri aslında 2020'de bu ikilinin aklına geldi. "Bir uçağı taklit etmek için havada ne yapabileceğimi düşünürken, frontflips, backflips ve benzeri hareketler buldum. Lukasz, aklıma hemen bir Flatspin getirdi" diyor Kuczyńska ve ekliyor: "Tanıştığımızda, sadece nasıl yapılacağı ve gerçekten işe yarayıp yaramayacağı hakkında konuşabiliyorduk."

Game of Air, fikri aslında 2020'de bu ikilinin aklına geldi. "Bir uçağı taklit etmek için havada ne yapabileceğimi düşünürken, frontflips, backflips ve benzeri hareketler buldum. Lukasz, aklıma hemen bir Flatspin getirdi" diyor Kuczyńska ve ekliyor: "Tanıştığımızda, sadece nasıl yapılacağı ve gerçekten işe yarayıp yaramayacağı hakkında konuşabiliyorduk."

Game of Air, fikri aslında 2020'de bu ikilinin aklına geldi. "Bir uçağı taklit etmek için havada ne yapabileceğimi düşünürken, frontflips, backflips ve benzeri hareketler buldum. Lukasz, aklıma hemen bir Flatspin getirdi" diyor Kuczyńska ve ekliyor: "Tanıştığımızda, sadece nasıl yapılacağı ve gerçekten işe yarayıp yaramayacağı hakkında konuşabiliyorduk."