Uçak mı İnsan mı? Game of A.I.R.'da Kim Kazanacak?
Maja Kuczynska, bir yüksek irtifa deneyinde Air Race pilotu Lukasz Czepiela ile kapışıyor. Game of A.I.R.'da kim kazanacak? Uçak mı insan mı?
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Uçaktayken, en ufak bir hava türbülansı bile seni kötü bir duruma getirmeye yetiyor mu? Bir de gerçekten uçtuğunu düşün. Maja Kuczynska ve Lukasz Czepiela'nın Game of A.I.R. deneyimleri midenizi alt üst edecek kadar havada dönüş ve dalış hareketleri içeriyor.
Game of A.I.R.?
Paraşütle atlama dünya şampiyonu Kuczyńska ve ünlü pilot Czepiela'nın inanılmaz hava yarışında, ikili 3000 metre boyunca düello yaptı ve birbirlerinin önüne geçmek için kıyasıya mücadele etti. Oyunun kurallarına göre, başarısız olan her hareket bu yüksek riskli, yüksek irtifa savaşını kaybetmeye yol açabilir.
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Game of Air, fikri aslında 2020'de bu ikilinin aklına geldi. "Bir uçağı taklit etmek için havada ne yapabileceğimi düşünürken, frontflips, backflips ve benzeri hareketler buldum. Lukasz, aklıma hemen bir Flatspin getirdi" diyor Kuczyńska ve ekliyor: "Tanıştığımızda, sadece nasıl yapılacağı ve gerçekten işe yarayıp yaramayacağı hakkında konuşabiliyorduk."
Hava akrobatları, Slovenya semalarında şaşırtıcı bir dizi hareket gerçekleştirdiler. Czepiela, "En zor kısım Maja'nın etrafında uçmaktı" diye hatırlıyor. "Uçağım neredeyse dikey olarak aşağıya gidiyordu. Çok derin bir sarmalın içindeydim, sürekli artan bir hızda dalışa geçtim. 8G'ye kadar artan G kuvvetlerini göz önünde bulundurduğumda, bu benim için gerçekten zor bir fiziksel işti. Tünel görüşünü tecrübe ederek, tehlikeli bir durum yaratmaktan kaçınmak için olabildiğince hızlı bir şekilde uzağa uçmak zorunda kaldım. Benim için her şeyden önce fiziksel olarak çok ilgi çekici bir projeydi. "