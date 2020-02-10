“Salon İKSV bizim evimiz”

Bir mekanda sahne alan müzisyenler, mekanın işletmecisi/sahibi, seyirciler ve hatta barmenler bir konser ya da eğlence gecesinin başrollerini paylaşıyorlar. Peki ya o etkinliğin eksiksiz şekilde yürümesi için çalışıp çabalayan, kimi zaman sabahlara kadar mesai yapan ve hatta gerçekçi olalım, kafası -en kibar tabirle- bir hoş olan çeşit çeşit insanı sineye çeken, kimi zaman toparlayan isimsiz kahramanlar? Kapı görevlileri, vestiyerler, güvenlikler, temizlik sorumluları...

Gecenin saat gibi işlemesinde önemli rolleri olan ama spot ışıklarıyla aydınlatılmayan emekçilerle bir araya geldim. İlk röportaj konuğum 10 yıldır Salon İKSV ’nin, 15 yıldır da İKSV festivallerinin girişinde misafirleri karşılayan, güleryüzünü ve pozitif tavrını hiç eksik etmeyen Sakip Saraçoğlu ’ydu. Görüntüsü ve tarzıyla bana her zaman Avrupalı karizmatik aktörleri anımsatan Saraçoğlu, çok sevdiği işini (müşteriler de onu çikolatalar, hediyeler getirecek kadar çok seviyorlar) anlattı.

Saraçoğlu, İKSV'de 10'uncu yılını kutluyor © Cem Gültepe

Yakınlarda 10. yılını kutlayan ve bunca zamandır çizgisini hiç bozmayan bir mekanın Sakip Abi’sisiniz. İKSV’de çalışan herkes size bu şekilde hitap ediyor. Aslında siz Salon öncesinde de İKSV ile çalışıyordunuz değil mi?

Evet 2005’ten beri buradayım.

Nasıl başladınız?

Eşim İKSV’nin bilet departmanında çalışıyordu. Ben de ara sıra konserlere gelirdim. Bir gün Caz Festivali kapsamında Açıkhava’da bir konser olacaktı, bayağı yoğundu. Genç arkadaşlar çalışıyordu, üniversiteliler. O gün o kadar yoğundu ki, Zeliha Hanım (Kaya) demiş ki, ‘Filiz, Sakip bugün bizimle çalışır mı?’ Eşim de çalışacağımı söylemiş. Gençliğimde de Açıkhava konserlerine gittiğimden az çok alanı biliyordum. O gün her gelen müşteriyi, ‘Hoş geldiniz, iyi seyirler’ diye karşıladım. 5500-6000 kişi alıyor orası, diyebilirim ki 3000’ini karşılamışımdır. O konserden sonra Zeliha Hanım, Ömür Hanım (Bozkurt) ve Görgün Bey (Taner) gelip, ‘Bizimle çalışır mısın?’ dediler, ‘Olur’ dedim. Ama biliyorsunuz gece iş yapmak zor. Aile hayatımıza da çok bağlıyız, sülale olarak çok iç içeyiz. Herkese danıştım ailede, öyle başladım.

"Kendi işim baba mesleği, kumaş ve deri boya" © Cem Gültepe

Daha öncesinde ne iş yapıyordunuz? Esas mesleğiniz nedir?

Ben burada part time çalışıyorum. Etkinlik günleri Salon’a, festivallerin de hepsine geliyorum. Kendi işim baba mesleği, kumaş ve deri boya.

Bambaşka bir yerdesiniz.

Evet çok ayrı, bu sektörle ilgisi yok.

Kumaş ve deri boya dediğiniz, onun imalatı mı?

Hayır giyilmiş herhangi bir gömlek, pantolon vesaireyi boyama. Mesela rengi soluyor, onu tekrar boyuyoruz.

Haa aklımızda olsun.

Ben buradayım, İKSV’nin kapısında, beklerim (gülüyor).

Yeriniz nerde?

Şirinevler’de.

Baba mesleği dediniz, onun yanında mı yetiştiniz?

Aslında babam da değil, babamın ustası Rum’du. Annem babam Makedonya Üsküp göçmeni. 1955 yılında buraya geliyorlar. Babam tesadüfen Çiçek Pasajı’nda, nur içinde yatsın Anastas Usta’yla tanışıyor. Daha hala onun ekmeğini yiyoruz. Hatta firmanın ismi AK Boya’dır. Anastas Kamelinos. Halen ismini yaşatırız.

Farklı dinlerden insanlarla büyüdüm. Hiçbir hır gür yoktu. Belki bu kültürlerle büyüdüğüm için de bir şey var bende. Sakip Saraçoğlu

Nasıl tanışmışlar Çiçek Pasajı’nda?

Aynı masaya denk geliyorlar, sohbet muhabbet. Babam daha yeni İstanbul’a gelmiş, hiçbir şey bilmiyor. ‘37 doğumlu, ‘55’te 18 yaşında. Beyoğlu şimdiki gibi değil, herkes kravatla. Ben babamı bir gün kravatsız görmedim.

Tam o ekol, o kuşak değil mi?

Tabii tabii. Tanıştıktan sonra, ‘Atölyem var, gel evlat beraber iş yapalım’ demiş Anastas Usta. Öyle derdi, ‘evlat’. Yeri Galatasaray Hamamı’nın tam karşısındaydı. Orada başlamış babam. Onu sürdürüyoruz.

Gündüz kendi işiniz var, akşam da etkinlik olduğu vakit buraya geliyorsunuz. İkisini nasıl bir arada yürütüyorsunuz?

Çalışma tempomu ona göre ayarlayabiliyorum. Saat 17:00 gibi paydos ediyorum. Her gün gelmiyorum buraya zaten.

Babam derdi ki ‘Oğlum kim sana nasıl gelirse gelsin gülümsemeni eksik etme’ © Cem Gültepe

İki farklı ortam, zaman zaman iki farklı kişiliğe sahip olmanız gerek belki de. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Nur içinde yatsın, babamla Anastas Usta’ya dua ediyorum. Burgaz Ada’da çocukluğum, gençliğim geçti benim. Yazın nisandan kasıma kadar oradaydık. Ahşap bir evde bir aradaydık. Farklı dinlerden insanlarla büyüdüm. Hiçbir hır gür yoktu. Belki bu kültürlerle büyüdüğüm için de bir şey var bende. Artı babamların Balkan kültürü, e bir yandan burada yoğrulduk, İstanbul’da büyüdüm. Annem de duacıdır mesela onlara, çok güzel mutfağı vardır annemin, eşimin de öyle. Bunlar hep Madam Despina’dan geliyor. Mesela ilk hatırladığım müzik iki yaşlarında Çiçek Pasajı’nda akordeon çalan Rum bir kadındandı. Gelirdi Anastas Usta’nın masasına, oturup çalardı. Hepsi iyi insanlardı, hep sevgiyle büyüdüm.

Nasıl bir ilişkiniz var dinleyicilerle? Onları hep güleryüzle karşıladığınızı görüyorum.

Babam rahmetli diyordu ki, ‘Oğlum kim olursa olsun, aranda bir karış mesafe olsun. Sana nasıl gelirse gelsin, sen yine gülümsemeni eksik etme.’ Herhalde sakinlikle, güzellikle, saygı çerçevesinde yetiştiğim için onun artısı var. Şu an 54 yaşına girdim, Bu işe başladığımda 39-40 yaşındaydım. Belli bir yaşantı, aile düzeni olduğu için de belki bunların hepsinin birleşiminden böyle bir sakinlik çıkıyor ortaya.

Burada Türk ve yabancı sayısız grup sahne alıyor. Hepsinden imzalı poster aldığınızı ve koleksiyon yaptığınızı duydum.

Evet, hiç boş yok.

Hangi isimleri seviyorsunuz?

Olafur Arnalds’ı çok seviyorum. Genelde caz ağırlıklı olduğu zaman hoşuma gidiyor.

Türklerden favoriniz var mı burada çalan?

İşte Melis Danişmend var (gülüyor).

Eksik olmayın, biz de sizi seviyoruz.

Valla tek tek isim vermeyeyim, buraya çok iyi isimler geliyor. Her sanatta bir emek var.

"Ekip olarak beklediğimiz şey, konser bittiğinde günün güzelliğini yaşamak" © Cem Gültepe

Eve dönüşünüz kaçı buluyor?

Bizim konserlerimiz gecikmediği için hafta arası 23:30 civarı evdeyim. Ekip olarak hepimizin beklediği şey, konser bittiğinde o günün güzelliğini yaşamak. Sahne toplanıyor, ertesi güne hazırlık yapılıyor, günün muhabbeti oluyor, ‘Elinize sağlık’ deniyor. Bütün yorgunluğumuz geçiyor zaten. Burada çalışan arkadaşlarımız çok seviyorlar vakfı, her şeylerini veriyorlar.

10 yıl nasıl geçti sizce?