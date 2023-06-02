Geleceğin 7 Sörf Yıldızı

Avustralyalı üçlü Mick Fanning, Joel Parkinson ya da Taj Burrow'dan birinin Yeni Slater olabileceği düşünüldü. Diğer yandan Florance, çok yönlü acayip sörf yeteneği ve her şeyi kazandığı Brezilya Fırtınasını açısından Slater'a şimdiye kadar göreceğimiz en yakın isim.

Avustralyalı üçlü Mick Fanning, Joel Parkinson ya da Taj Burrow'dan birinin Yeni Slater olabileceği düşünüldü. Diğer yandan Florance, çok yönlü acayip sörf yeteneği ve her şeyi kazandığı Brezilya Fırtınasını açısından Slater'a şimdiye kadar göreceğimiz en yakın isim.

Avustralyalı üçlü Mick Fanning, Joel Parkinson ya da Taj Burrow'dan birinin Yeni Slater olabileceği düşünüldü. Diğer yandan Florance, çok yönlü acayip sörf yeteneği ve her şeyi kazandığı Brezilya Fırtınasını açısından Slater'a şimdiye kadar göreceğimiz en yakın isim.

Sörf her zamankinden daha hızlı ilerliyor ve yaratıcı sporcu grubu sporu zar zor kavrayabileceğimiz yerlere götürmeye hazırlanıyor. Uluslararası havuz yetenekli isimlerle dolu ve biz de sörfü geleceğe taşıyacağını düşündüğümüz isimleri özenle seçtik.

Sörf her zamankinden daha hızlı ilerliyor ve yaratıcı sporcu grubu sporu zar zor kavrayabileceğimiz yerlere götürmeye hazırlanıyor. Uluslararası havuz yetenekli isimlerle dolu ve biz de sörfü geleceğe taşıyacağını düşündüğümüz isimleri özenle seçtik.

Sörf her zamankinden daha hızlı ilerliyor ve yaratıcı sporcu grubu sporu zar zor kavrayabileceğimiz yerlere götürmeye hazırlanıyor. Uluslararası havuz yetenekli isimlerle dolu ve biz de sörfü geleceğe taşıyacağını düşündüğümüz isimleri özenle seçtik.

Yeni Güney Galler'in Orta Kıyısından gelecek olan bu yükseliş uzun zamandır tahmin ediliyordu ve Stephanie Gilmore'u yakından incelediğinizde 20 yaşındaki bir sporcunun en yüksek seviyede kazanmaya başladığını görmek bir parça şok etkisi yaratabilir.

Yeni Güney Galler'in Orta Kıyısından gelecek olan bu yükseliş uzun zamandır tahmin ediliyordu ve Stephanie Gilmore'u yakından incelediğinizde 20 yaşındaki bir sporcunun en yüksek seviyede kazanmaya başladığını görmek bir parça şok etkisi yaratabilir.

Yeni Güney Galler'in Orta Kıyısından gelecek olan bu yükseliş uzun zamandır tahmin ediliyordu ve Stephanie Gilmore'u yakından incelediğinizde 20 yaşındaki bir sporcunun en yüksek seviyede kazanmaya başladığını görmek bir parça şok etkisi yaratabilir.

Hazırlığınızı saf yetenekle eşleştiremiyorsanız bunların hiçbirinin önemi yoktur. Picklum da suda defalarca gerekeni yaptığını ve yeteneklerini daha da geliştirmek için çaba göstermeye hazır olduğunu gösterdi.

Hazırlığınızı saf yetenekle eşleştiremiyorsanız bunların hiçbirinin önemi yoktur. Picklum da suda defalarca gerekeni yaptığını ve yeteneklerini daha da geliştirmek için çaba göstermeye hazır olduğunu gösterdi.

Hazırlığınızı saf yetenekle eşleştiremiyorsanız bunların hiçbirinin önemi yoktur. Picklum da suda defalarca gerekeni yaptığını ve yeteneklerini daha da geliştirmek için çaba göstermeye hazır olduğunu gösterdi.

Griffin Colapinto, sörfün ilgi odağında hızla büyüyen Kaliforniyalı bir çocuk. Dünya, Colapinto'nun yakın arkadaşı ve memleketinin kahramanı Kolohe Andino'nun akıl hocalığı yaptığı Colapinto'nun geleceğini uzun zamandır biliyordu ancak Kolohe, kendisinin 2020'de Endonezya'nın ücra bir yerinde çekilen ve kendi kendini finanse eden filmi Reckless Isolation'da rol aldığında tüm beklentilerin ötesine geçti.

Griffin Colapinto, sörfün ilgi odağında hızla büyüyen Kaliforniyalı bir çocuk. Dünya, Colapinto'nun yakın arkadaşı ve memleketinin kahramanı Kolohe Andino'nun akıl hocalığı yaptığı Colapinto'nun geleceğini uzun zamandır biliyordu ancak Kolohe, kendisinin 2020'de Endonezya'nın ücra bir yerinde çekilen ve kendi kendini finanse eden filmi Reckless Isolation'da rol aldığında tüm beklentilerin ötesine geçti.

Griffin Colapinto, sörfün ilgi odağında hızla büyüyen Kaliforniyalı bir çocuk. Dünya, Colapinto'nun yakın arkadaşı ve memleketinin kahramanı Kolohe Andino'nun akıl hocalığı yaptığı Colapinto'nun geleceğini uzun zamandır biliyordu ancak Kolohe, kendisinin 2020'de Endonezya'nın ücra bir yerinde çekilen ve kendi kendini finanse eden filmi Reckless Isolation'da rol aldığında tüm beklentilerin ötesine geçti.

Colapinto da vakit kaybetmedi. 2017'de WSL Şampiyonası Turu'na katılmaya hak kazanmıştı ve bu sırada Hawaii'nin ikonik Triple Crown of Surfing'ini kazanmıştı. Ancak 2021'de ilk kez İlk 10'a girdi ve 2022'de podyumun zirvesine iki kez çıkarak birinciliği kazandı.

Colapinto da vakit kaybetmedi. 2017'de WSL Şampiyonası Turu'na katılmaya hak kazanmıştı ve bu sırada Hawaii'nin ikonik Triple Crown of Surfing'ini kazanmıştı. Ancak 2021'de ilk kez İlk 10'a girdi ve 2022'de podyumun zirvesine iki kez çıkarak birinciliği kazandı.

Colapinto da vakit kaybetmedi. 2017'de WSL Şampiyonası Turu'na katılmaya hak kazanmıştı ve bu sırada Hawaii'nin ikonik Triple Crown of Surfing'ini kazanmıştı. Ancak 2021'de ilk kez İlk 10'a girdi ve 2022'de podyumun zirvesine iki kez çıkarak birinciliği kazandı.

İnanılmaz bir hava repertuarına sahip, şimşek hızında olan Earle, Nisan 2023'te ilk WSL Şampiyonası Turu etkinliği olan Batı Avustralya Margaret River Pro'da yarışırken, güçlü açık okyanus dalgalarında da çok becerili olduğunu gösterdi.

İnanılmaz bir hava repertuarına sahip, şimşek hızında olan Earle, Nisan 2023'te ilk WSL Şampiyonası Turu etkinliği olan Batı Avustralya Margaret River Pro'da yarışırken, güçlü açık okyanus dalgalarında da çok becerili olduğunu gösterdi.

İnanılmaz bir hava repertuarına sahip, şimşek hızında olan Earle, Nisan 2023'te ilk WSL Şampiyonası Turu etkinliği olan Batı Avustralya Margaret River Pro'da yarışırken, güçlü açık okyanus dalgalarında da çok becerili olduğunu gösterdi.

Jack Robinson'ı gelecek vadeden yetenekler listesine dahil etmek bazılarına garip gelse de, Billabong Pro Pipeline şampiyonu olması ona bu payeyi kazandıran önemli etmenlerden biri. Jack, Batı Avustralya'nın kırsal kesiminde gözlerden uzakta büyüdü, ancak 10 yaşına geldiğinde dünya onun kim olduğunu biliyordu.

Jack Robinson'ı gelecek vadeden yetenekler listesine dahil etmek bazılarına garip gelse de, Billabong Pro Pipeline şampiyonu olması ona bu payeyi kazandıran önemli etmenlerden biri. Jack, Batı Avustralya'nın kırsal kesiminde gözlerden uzakta büyüdü, ancak 10 yaşına geldiğinde dünya onun kim olduğunu biliyordu.

Jack Robinson'ı gelecek vadeden yetenekler listesine dahil etmek bazılarına garip gelse de, Billabong Pro Pipeline şampiyonu olması ona bu payeyi kazandıran önemli etmenlerden biri. Jack, Batı Avustralya'nın kırsal kesiminde gözlerden uzakta büyüdü, ancak 10 yaşına geldiğinde dünya onun kim olduğunu biliyordu.