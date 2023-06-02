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SÖRF
Geleceğin 7 Sörf Yıldızı
Bu yedi inanılmaz sporcu, küresel sörf sahnesinde şimdiden etkilerini hissettiriyorlar. Şüphesiz her biri önümüzdeki yıllarda sporu yeniden şekillendirecekler.
Sörf medyası yıllar boyunca kimin bir sonraki Kelly Slater olabileceğini tahmin etmeye çalıştı...
Avustralyalı üçlü Mick Fanning, Joel Parkinson ya da Taj Burrow'dan birinin Yeni Slater olabileceği düşünüldü. Diğer yandan Florance, çok yönlü acayip sörf yeteneği ve her şeyi kazandığı Brezilya Fırtınasını açısından Slater'a şimdiye kadar göreceğimiz en yakın isim.
Kadınlar tarafında ise Stephanie Gilmore, Carissa Moore ve Tyler Wright'ın 15 yıllık dünya şampiyonluğu hakimiyeti tehdit altında olup olmadığı tartışılıyor.
Sörf her zamankinden daha hızlı ilerliyor ve yaratıcı sporcu grubu sporu zar zor kavrayabileceğimiz yerlere götürmeye hazırlanıyor. Uluslararası havuz yetenekli isimlerle dolu ve biz de sörfü geleceğe taşıyacağını düşündüğümüz isimleri özenle seçtik.
Molly Picklum
Genç Avustralyalı Molly Picklum, Şubat ayında Hawaii'deki Hurley Pro Sunset Beach'te ilk WSL Şampiyonası Turu galibiyetini elde etti. Ancak kupayla birlikte gelen bir numaralı sıralama onu durdurmadı.
Yeni Güney Galler'in Orta Kıyısından gelecek olan bu yükseliş uzun zamandır tahmin ediliyordu ve Stephanie Gilmore'u yakından incelediğinizde 20 yaşındaki bir sporcunun en yüksek seviyede kazanmaya başladığını görmek bir parça şok etkisi yaratabilir.
Hazırlığınızı saf yetenekle eşleştiremiyorsanız bunların hiçbirinin önemi yoktur. Picklum da suda defalarca gerekeni yaptığını ve yeteneklerini daha da geliştirmek için çaba göstermeye hazır olduğunu gösterdi.
Kauli Vaast
Fransız Kauli Vaast, sörf dünyasının dikkatini ilk olarak 2022 Outerknown Tahiti Pro'da ikinciliği elde ederek kazandı. Tahiti'den gelen 21 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da üç kez gençler Avrupa şampiyonu oldu.
Griffin Colapinto
Griffin Colapinto, sörfün ilgi odağında hızla büyüyen Kaliforniyalı bir çocuk. Dünya, Colapinto'nun yakın arkadaşı ve memleketinin kahramanı Kolohe Andino'nun akıl hocalığı yaptığı Colapinto'nun geleceğini uzun zamandır biliyordu ancak Kolohe, kendisinin 2020'de Endonezya'nın ücra bir yerinde çekilen ve kendi kendini finanse eden filmi Reckless Isolation'da rol aldığında tüm beklentilerin ötesine geçti.
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Reckless Isolation
Kolohe Andino and his best friends score perfect waves during the summer of 2020.
Colapinto da vakit kaybetmedi. 2017'de WSL Şampiyonası Turu'na katılmaya hak kazanmıştı ve bu sırada Hawaii'nin ikonik Triple Crown of Surfing'ini kazanmıştı. Ancak 2021'de ilk kez İlk 10'a girdi ve 2022'de podyumun zirvesine iki kez çıkarak birinciliği kazandı.
Caitlin Simmers
Oceanside, California'dan Caitlin Simmers, kadın sörfünün geleceği. 2021'de ABD Açık'ı kazandı. Ancak daha sonra elemeyi geçmesine rağmen 2022 Şampiyona Turu'na katılmayı reddetti. Bunlar, benzer yetenekli genç fenomen Taj Burrow'un 1997'de aynısını yapmasından bu yana görülmeyen başarılardı.
Eli Hanneman
Maui'den Eli Hanneman her şeye sahip... 20 yaşındaki Hawaili, Pipeline'da yükselip ana adasının mükemmel rüzgarlarıyla canavar gibi mücadele ederken, aynı zamanda dünya çapında sporcularla rekabet ediyor.
Red Bull Airborne ve Dünya Gençler Şampiyonalarındaki podyumlardan sonra sırada Eleme Serisi ve Challenger Serisi mücadeleleri var... Gelecek Hanneman için epey parlak görünüyor...
Jarvis Earle
Jarvis Earle, bu listede hakkında en az bilgi sahibi olduğunuz sörfçü olabilir, ancak bu gelecekteki başarı ölçüsü olamaz. Şu anki WSL Dünya Gençler Şampiyonu, küresel sahnede ilgi odağı olmaya başlıyor.
İnanılmaz bir hava repertuarına sahip, şimşek hızında olan Earle, Nisan 2023'te ilk WSL Şampiyonası Turu etkinliği olan Batı Avustralya Margaret River Pro'da yarışırken, güçlü açık okyanus dalgalarında da çok becerili olduğunu gösterdi.
Jack Robinson
Jack Robinson'ı gelecek vadeden yetenekler listesine dahil etmek bazılarına garip gelse de, Billabong Pro Pipeline şampiyonu olması ona bu payeyi kazandıran önemli etmenlerden biri. Jack, Batı Avustralya'nın kırsal kesiminde gözlerden uzakta büyüdü, ancak 10 yaşına geldiğinde dünya onun kim olduğunu biliyordu.
Sürpriz olan, Robinson'un nihayet uzman olarak ün kazanarak Şampiyona Turu'na katılmaya hak kazanması ve daha yüksek performanslı dalgalarda aynı başarı düzeyini elde etmesiydi. Dört Şampiyona Turu galibiyeti, elde ettikten sonra iki etkinlikte dünyada bir numara olması ve gün geçtikçe artan özgüveniyle Robinson şu anda dünyanın formda sörfçülerinden biri ve onun için her şey daha yeni başlıyor.
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