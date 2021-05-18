Çevreye Duyarlı Bir Girişim: Geri Dönüştürülebilir Akıllı Telefonlar

Duke Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bugün evlerimizi işgal etmiş olan birçok cihazın kullandığı ve çevre kirliliği yaratan silikon yongaların yerini alması için, 3D olarak basılabilen ve üç karbonlu mürekkepten yapılmış , tamamen işlevsel bir transistör yarattılar. Bu yeni teknik, teknoloji endüstrisindeki donanım üretiminin yarattığı çevre kirliliği için umut verici çözümler sunuyor.

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Elektronik eşyalar çevreye ne kadar zarar veriyor?

Ortalama bir akıllı telefonun çalışması için milyonlarca küçük parçaya ihtiyaç var. Telefonlardaki transistörlerin çevreye duyarlı bir şekilde üretilmesi ve cihazlar eskidiğinde imha edilmesi oldukça zor olduğu için beraberinde büyük problemler de getiriyor. Üstelik elektronik ürünler günümüzde çok daha hızlı bir biçimde evriliyor ve neredeyse her ay yeni modeller çıkıyor.

Elektronik ürünlerin yalnızca dörtte biri geri dönüştürülüyor. © Reuters

Sürekli gelişen bu teknoloji kültürü ne yazık ki sürdürülebilir olmayan çevresel sonuçlar yaratıyor. Birleşmiş Milletler şu anda dünyadaki tüm elektronik ürünlerin yalnızca dörtte birinin geri dönüştürülebildiğini tahmin ediyor. Bu materyallerin çoğu; bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerin donanımında yer alan bakır, alüminyum ve çelik gibi parçalar.

Ahşap bazlı mürekkep ile geri dönüştürülebilirliğe giden yol

Bu tip bir geri dönüştürülebilir transistör teknolojisinin yaratılması , “nanoselüloz” adı verilen ahşaptan türetilmiş yalıtkan dielektrik mürekkebin geliştirilmesiyle birlikte ortaya çıktı. Duke Üniversitesi'ndeki bilim insanları bunu, küçük ağaç liflerinin üzerine sofra tuzu serperek çıkarabildiler. Bu da diğer yazdırılabilir mürekkeplerle birleştirildiğinde güçlü bir ikame malzeme sağlayan mürekkebin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı.

Duke Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Profesörü Aaron Franklin, “Nanoselüloz, biyolojik olarak parçalanabilir ve ambalajlama gibi uygulamalarda yıllardır kullanılıyor.” diye açıklıyor. “İnsanlar elektronik alanında yalıtkan bir madde olarak potansiyel uygulamaları uzun zamandır biliyor olsalar da daha önce kimse bunu basılabilir bir mürekkepte nasıl kullanacağını bulamamıştı. Tamamen geri dönüştürülebilir bu cihazları işlevsel hâle getirmenin anahtarlarından biri bu oldu.”

Dayanıklılık testinden geçmeyi başardı

En önemli konu da üretilen malzemenin dayanıklılığı. Neyse ki şimdiye kadar altı ay sonra bile herhangi bir silinme ya da bozulma belirtisi göstermedi. Duke'daki bilim insanları da ürettikleri ilk mürekkepleri, farklı ses dalgası basınçları altında bir dizi banyoya tabi tutarak test ettiler. Yeni transistör sonunda hazır hâle getirildiğinde, ahşap bileşenleri sayesinde, hatta üzerinde üretildiği kağıtla birlikte istendiği zaman kolayca geri dönüştürülebilir durumda oluyor.

Geride bıraktığımız son 10 yıl, elektronik cihazlardan kaynaklanan atıkların en hızlı büyüdüğü ve çevre için sorun hâline geldiği dönem oldu. Yazdırılabilir ve geri dönüştürülebilir elektronikler için bir sonraki adım, bu bileşenleri tüm bilgisayar işlemcilerine yerleştirmenin bir yolunu bulmak.

Fairphone, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor © Fairphone

Profesör Franklin, yarım trilyon dolarlık bir donanım endüstrisinde yol almanın zor olacağını kabul ediyor ve “Silikon tabanlı bilgisayar bileşenleri muhtemelen asla ortadan kalkmayacak.” diyor. “Ancak yeni, tamamen geri dönüştürülebilir, kolayca basılabilen elektronikler oluşturarak ve bu parçaların neler yapabileceklerini insanlara göstererek, gelecekteki uygulamalarda yaygın olarak kullanılabileceklerini umuyoruz.”