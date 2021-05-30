Farklı Bir Girişimcilik Hikâyesi: Bildiğimiz Süt Kumaşa Dönüşebilir mi?

Mikrobiyolog ve moda tasarımcısı Anke Domaske , inek sütü kullanarak yeni bir tekstil lifi geliştirmeyi başardı. QMILK adını verdiği süt lifi, ekolojik ve biyolojik olarak kolayca parçalanabiliyor ve son derece cilt dostu.

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Kimyasal işlem görmemiş bir kumaşa sahip giysiler yaratma fikriyle hareket ettiğini söyleyen Domaske, araştırmaları sırasında süt proteinlerini kullanabileceğini fark etmiş ve bu kullanım alanının 1930’lara kadar gittiğini görmüş. Ancak gerekli işlemleri yapmak enerji açısından verimli olmadığı ve çevreye zararlı kimyasallar gerektirdiği için, her şeyi kendi laboratuvarında hazırlamaya karar vermiş.

Domaske gerekli ekipmanı sadece iki yüz avroya bir süpermarketten satın alarak, Faserinstitut Bremen'deki (Bremen Elyaf ve Yün Enstitüsü) laboratuvarında çalışmalara başlamış. Başta oldukça zorlanan Domaske, sonunda organik ve biyolojik olarak parçalanabilen bir süt lifi elde etmeyi başarmış. Üstelik, yarattığı bu yeni lif teknolojisi bugüne kadar sayısız ödüle layık görülmüş.

İpek gibi yumuşak bir kumaş

Süt lifinin üretim süreci tıpkı bir yemek tarifi gibi. Ancak teknolojinin temeli, ekşimiş sütün taneciklerinde bulunan kazein maddesi. Lif üretim sürecinde kazein önce kurutuluyor ve balmumu, buğday kepeği ve su gibi diğer bileşenlerle karıştırılıyor. Ardından ısıtılarak yoğruluyor. Elde edilen kütle, lif oluşturmak için presten geçiriliyor. Elde edilen elyaflar, termal bir kurutma işleminden geçtikten sonra iplik haline getiriliyor.

Domaske, Ar-Ge aşamasında Faserinstitut Bremen'deki makineleri kullandığını söylüyor. Bu arada, şirketin artık Hannover'de kendi üretim tesisi var.

Süt lifi ciltte tıpkı ipek gibi yumuşak bir his veriyor. Ayrıca antibakteriyel etkiye sahip ve suya dayanıklı olmasının yanı sıra ısı düzenleyici özelliği var. QMILK yapılan dermatolojik testlerde de mükemmel bir puan almayı başardı. Süt lifiyle elde edilen kumaşlar son derece dayanıklı ve makinede yıkanabiliyor.

Domaske terzilik mesleğini büyükannesinden öğrendi. Çalışmaları sırasında kendi moda markası olan Mademoiselle Chi Ch'yi kurdu ve ürünlerde süt lifi kullanmaya başladılar. O zamandan beri bu yenilik, Vaude gibi başka üreticiler tarafından da kullanılıyor. Süt lifinden yola çıkan Domaske, inek sütünden bir cilt bakım serisi yaratmaya da başladı. Her iki ürün de internet üzerinden satılıyor. Bir İtalyan firmasıyla yapılan işbirliğiyle süt lifi, üretilecek mendiller için yapağıya (koyun yünü) dönüştürüldü. Domaske, henüz pazara sunulmaya hazır olmasa da süt lifi bazlı tıbbi araştırma ve geliştirme projelerinde de yer alıyor.

Anke Domaske, geliştirdiği QMILK hakkında, “Fark yaratmak ve sorunları çözmek istiyoruz,” diyor. “Çok fazla miktarda sütün gıda tüzüğüne uymadığı için atılıyor olmasından endişe duyuyorduk. Bu, örneğin bir süt kamyonu çiftçinin tesisine çok geç geldiğinde bile ortaya çıkan bir sorun. Yalnızca Almanya'da her yıl iki milyon ton süt atılıyor. Bizim içinse atılan bu süt, süt lifi üretmemizi sağlayan değerli bir hammadde.”

Domaske’nin QMILK’in geleceği hakkında da hedefleri son derece inanılmaz. “Bir şeyleri sürdürülebilir ve israf etmeden üretmemizi sağlayan yeni bir süreç geliştirdik. Ek olarak, gıda endüstrisinden gelen bir dizi yan ürünü geri dönüştürüyor ve doğanın faydalarından yararlanıyoruz. Nihai hedefimiz tamamen QMILK’ten oluşan bir ev inşa etmek. Ve evet, bunu yapmak teoride mümkün!”