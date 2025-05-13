F1 tutkunları neden Giro d'Italia'yı izlemeliler?

Sezon boyu süren bir pembe dizi. Havayı kesmek için aerodinamik olarak optimize edilmiş makineler. Fiziksel gücünün zirvesinde olan sporcular. Formula 1 ile profesyonel yol bisikleti arasında pek çok ortak nokta var. Eğer hız tutkunu biriysen, bu iki spor dalı birbirine oldukça yakın.

Bu yılın ilk üç haftalık Büyük Tur'u olan Giro d'Italia öncesinde, hızlı arabaları sevenlerin neden İtalya'daki aksiyonu da kaçırmaması gerektiğine ve yarışın 108. edisyonunda dikkat edilmesi gerekenlere bir göz at...

Giro d'Italia 2025 haritası © RCS Sport

01 Takım stratejisi en az F1 kadar acımasız

Alexander Hajek, Mallorca 2025'te BORA - hansgrohe'ye liderlik ediyor © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Bir Formula 1 yarışını, çizgiyi ilk geçen sürücü kazanır ancak bu her zaman günün en hızlı sürücüsü veya aracı değildir. Çünkü takım taktikleri burada belirleyici olabilir. Ne zaman pit stop yapılacağı, lastik aşınmasının nasıl yönetileceği ve DRS kullanımı gibi detaylar, saniyelik kararlarla yarışın kaderini belirler. Küçük bir hata (pit'e hazır olunmadan girmek ya da aşınmış lastiklerle fazla kalmak gibi) birincilik ile ikincilik arasındaki farkı yaratabilir.

Yol bisikletinde de takım stratejileri en az bu kadar önemli ve acımasız. Genel klasmanı hedefleyen sürücülerin bir destek ordusu (domestique'leri) vardır. Bu sürücüler, takımın liderine gün boyunca çeşitli görevlerde yardımcı olurlar; takım aracından içecek ve yiyecek almak, lideri rüzgârdan korumak, rakip takımların ataklarını engellemek gibi... Bireysel zaferler genellikle takımın genel zaferi uğruna feda edilir. Kurallara uymamak ya da durumu yanlış yorumlamak, üç haftalık planı çöpe atabilir.

02 Gözler diğer ödüllerde

Primož Roglič, 2023'te pembe mayoyla galibiyetini kutluyor © Stefano Costantino/Getty images Vegas'ta kazanan Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Her takım, sürücüler şampiyonluğu için yarışmıyor. Yarışın orta sıralarında, taktikler bireysel etap zaferlerine, dağ geçişlerine ve sprint noktalarına yöneliyor. Bu iki kategoriye yönelik yarışlar da kendi ödüllerini getiriyor: Dağların Kralı (KOM) mayosu ve puan klasmanı mayosu.

Dağ etapları, zirveleri ilk geçenlere puan verilirken; sprint etapları, sprinter'ların takımları tarafından oluşturulan "lead-out trenleri" ile kazanılıyor. Bu trenler, sprinter'ı son ana kadar taşır ve o da son bir patlama ile çizgiyi geçer. Etaplar genellikle foto-finiş ile belirlenir.

Ama her zaman böyle olmaz. Günün başında, küçük takımlardan ya da wildcard ile yarışan sporculardan oluşan ve pek şansı olmayan bir kaçış grubu oluşur. Çoğu zaman bu grup peloton (ana grup) tarafından yakalansa da yakalanmadan bitişe ulaşmaları durumunda bu "Davud'un Golyat'a karşı zaferi" olarak tarihe geçer, tıpkı zayıf bir F1 pilotunun beklenmedik bir galibiyet elde etmesi gibi.

03 Teknoloji konuşuyor: İnsan gücüyle birleşen marjinal kazançlar

Red Bull - BORA - Hansgrohe, Giro'ya Specialized bisikletleriyle katılacak © Charly López/Red Bull Content Pool RB21'in önden görünümü © Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Sürücüler ya da bisikletçiler kadar makineler de zaferde belirleyici. Profesyonel pelotonun bisikletleri, yol bisikletinin Formula 1 araçları gibidir; hıza ve arazinin yapısına göre ayarlanmış, rüzgâr tünellerinde test edilmiştir.

Tıpkı bir yarış arabasında olduğu gibi, her milimetre yarış öncesi gözden geçirilir: Lastik seçimi ve basıncı, vites oranları, sürücü pozisyonu... Yarış sırasında oluşan bir lastik patlaması ya da zincir sorunu gibi durumlarda, takım aracı hızla yetişir ya da yakındaki bir takım arkadaşı kendi bisikletini vererek zaman kaybını önler.

Bu marjinal kazançlar, aerodinamik optimizasyonla sınırlı değildir. Bisikletçiler, kalp atışı gibi iç verileri ve güç çıkışlarını tıpkı F1 telemetrisi gibi izlerler, enerji sarfiyatlarını buna göre ayarlarlar ve beslenme stratejilerini değiştirirler.

04 Kişilikler ve rekabetler en az F1 kadar sert

Primož Roglič, "bisikletin Lewis Hamilton'ı" © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Her Formula 1 aracının direksiyonunda eşsiz bir kişiliğe ve sürüş stiline sahip pilot vardır ve egolar pist üstünde ya da dışında çarpıştığında kıvılcımlar kaçınılmazdır.

Yol bisikleti pelotonu da aynı şekilde, birkaç sezondur içten içe kaynayan karakterler ve rekabetlerle dolu.

WorldTour'un Verstappen'i hâlâ Tadej Pogačar; baskın, şakacı ve herkesi geride bırakan sert bir sürüş tarzına sahip. Geçen yıl Giro d'Italia'yı ilk kez katıldığı halde altüst ettikten sonra, 26 yaşındaki yıldız bu yıl yarışa katılmama kararı aldı. Bu da büyük bir boşluk ve "Acaba bu boşluğu kim dolduracak?" sorusunu beraberinde getiriyor. Remco Evenepoel, pelotonun Charles Leclerc'i; 25 yaşındaki Belçikalı, patlayıcı bir yetenek ve kariyerinde büyük zaferler elde etti fakat genellikle ona pahalıya mal olan bir hatayla kaybediyor. Remco da bu yıl Giro'ya katılmıyor; sakatlıktan dönüş sürecinde ve tüm enerjisini Tour de France'a odaklıyor.

Diğer yanda, genç Britanyalı yetenek Tom Pidcock , tıpkı vatandaşı Lando Norris gibi büyük yeteneğe sahip, zirveye çok yakın ama henüz sporunun en büyük kupalarını kazanmak için gerekli istikrarı göstermedi.

Kariyerinin daha ileri safhasında olan isimlerden Primož Roglič ise bisikletin Lewis Hamilton'ı. 35 yaşındaki Sloven yıldız, bisiklet dünyasının en büyük ödüllerini kazandı ama hâlâ işi bitmedi. Yeni takımı Red Bull - BORA - hansgrohe ile 2025 Giro d'Italia'da yeni bir zafer daha arıyor.

05 İkonik mekânlar, tarihi anlamlar

İtalya dünyanın en iyi bisikletçilerini bekliyor © Charly López/Red Bull Content Pool Monako'da F1 arabaları ve dev yatlar buluşuyor © Getty Images/Red Bull Content Pool

Formula 1 sezonu, dünyaca ünlü yarış pistlerinde ve tarihle dolup taşan sokak parkurlarında geçiyor. Profesyonel bisiklet takvimi de benzer şekilde, sürücüleri dünyayı dolaştıran ve 10 yıllardır süregelen yarışlarla dolu. Bu yarışların zirvesi ise İtalya, Fransa ve İspanya’daki üç büyük Büyük Tur.

Giro, bu üçlü arasında belki de en güzel ve en acımasız olanı. F1'de Spa-Francorchamps ne ise Giro'daki dağ etapları da o; Stelvio Geçidi, Monte Grappa ve Mortirolo gibi tırmanışlar hem ikonik hem de teknik olarak zorlu, ayrıca hava koşullarından ciddi şekilde etkileniyor. Aynı zamanda F1'in Monaco GP'siyle yarışabilecek şehir merkezli finişleri de var ki bu yılın öne çıkanları arasında Siena'daki Piazza del Campo (dokuzuncu etap) ve Roma çevresindeki son etap bulunuyor.

Ama Giro bundan fazlası. Bu, tüm ülkeyi kasıp kavuran kültürel bir etkinlik. Her tırmanışta ve şehir merkezli finişte yer alan Tifosi (İtalyan taraftarlar), Monza ya da Silverstone tribünlerinden farksız bir atmosfer yaratıyor.

06 Padoktan pelotona: Red Bull'un sıradaki podyum hedefi

Red Bull - BORA - Hansgrohe istatistik için burada değil © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

20 yılı aşkın süredir Formula 1'in baskın bir gücü olan Red Bull, 2024 Tour de France öncesinde WorldTour bisiklet sahnesine adım attı ve Almanya merkezli takımın isim sponsoru oldu: Red Bull - BORA - hansgrohe.

Motor sporlarındaki yaklaşımı gibi, Red Bull bu sahnede de figüran olmayı kabul etmiyor. Takım, beş kez Büyük Tur kazanan Roglič önderliğinde genel klasman hedefli büyük planlara sahip. Ancak Roglič yalnız değil. 2022 Giro şampiyonu Jai Hindley, geçen yılın ikincisi Dani Martínez ve Büyük Tur deneyimi olan güçlü bir domestique kadrosu onun yanında. Roma'ya kadar cesur ataklar, kaçış planları ve sert yarışlar bekleyebilirsin.