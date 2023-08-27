Good Game Show'un Konuğu BBL Talent Yayıncıları

Good Game Show'da konuklar iki takım halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Yeni bölüme BBL Talent'tan Burak Bozkurt , Çiğdem Türk , İlayda Şaşmaz ve Sami Üğüt konuk oldu.