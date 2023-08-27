Bir Oyun Daha
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OYUN
Good Game Show'un Konuğu BBL Talent Yayıncıları
Enis Kirazoğlu'nun sunduğu Good Game Show'un yeni bölümüne BBL Talent yayıncıları konuk oldu.
Red Bull’un oyun odaklı ve birbirinden eğlenceli formatlara sahip serilerin yer aldığı YouTube kanalı Red Bull Gamerszon’da Good Game Show'un yeni bölümü yayına girdi. Birbirinden ünlü isimleri karşı karşıya getiren seride, Enis Kirazoğlu’nun sunumuyla konukların oyunlara dair bilgileri sınanıyor.
Good Game Show'da konuklar iki takım halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Yeni bölüme BBL Talent'tan Burak Bozkurt, Çiğdem Türk, İlayda Şaşmaz ve Sami Üğüt konuk oldu.