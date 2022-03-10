Gran Turismo 7'nin En Pahalı 10 Arabası

Bir Oyun Daha
Oyunculara en gerçekçi yarış simülasyonu tecrübesini yaşatmak için piyasaya sürülen Gran Turismo 7'de farklı markalara ait 400'ün üzerinde model yer alıyor. Tabii ki oyuna girer girmez hepsini kullanmak mümkün değil, öncelikle belli görevleri ve yarışları tamamlayarak kredi toplamak gerekiyor. Hele ki Red Bull'un konsept araçlarının direksiyonuna geçmek istiyorsan.
Oyunda yer alan modellerin fiyatları geniş bir aralığa dağılıyor. Sokakta yürürken görebileceğin modeller gayet makul fiyatlara satın alınabilirken, Red Bull'un konsept modellerinin yer aldığı üst seviye araçlar içinse milyonlarca krediye ihtiyacın var. Eğer kredi toplamak senin için dert değilse Gran Turismo 7’de alabileceğin en pahalı 10 arabayı aşağıda görebilirsin.
Şu ufak detayı da not düşelim. Oyundaki otomobillerin hemen hemen tamamı "Brand Central" adlı binadan satın alınıyor ancak bir de "Efsanevi Otomobiller" galerisi mevcut. Aynı anda beş otomobilin sergilendiği bu binadaki arabaların fiyatları Hagerty şirketi tarafından yönetiliyor ve değişkenlik gösterebiliyor. Buradaki tavan fiyat 20.000.000 kredi olarak belirlenmiş.
01
Lamborghini Veneno ’14
- Araç Fiyatı: 3.640.000 Kredi
- Motor Hacmi: 6.498 cc
- Çekiş Sistemi: 4x4
- Maksimum Güç: 750 BG / 8.500 rpm
- Maksimum Tork: 720,3 Nm / 6.000 rpm
- Ağırlık: 1.450 kg
02
Ferrari FXX K ’14
- Araç Fiyatı: 3.600.000 Kredi
- Motor Hacmi: 6.262 cc
- Çekiş Sistemi: MR
- Maksimum Güç: 1.049 BG / 9.000 rpm
- Maksimum Tork: 749,7 Nm / 6.500 rpm
- Ağırlık: 1.165 kg
03
McLaren P1 GTR ’16
- Araç Fiyatı: 3.600.000 Kredi
- Motor Hacmi: 3.799 cc
- Çekiş Sistemi: MR
- Maksimum Güç: 1.000 BG / 7.500 rpm
- Maksimum Tork: 823,2 Nm / 5.000 rpm
- Ağırlık: 1.345 kg
04
Aston Martin Vulcan ’16
- Araç Fiyatı: 3.300.000 Kredi
- Motor Hacmi: 6.949 cc
- Çekiş Sistemi: FR
- Maksimum Güç: 832 BG / 7.500 rpm
- Maksimum Tork: 799,9 Nm / 6.500 rpm
- Ağırlık: 1.360 kg
05
Audi R18 TDI ’11
- Araç Fiyatı: 3.000.000 Kredi
- Motor Hacmi: 3.700 cc
- Çekiş Sistemi: MR
- Maksimum Güç: 540 BG / 4.800 rpm
- Maksimum Tork: 900,0 Nm / 3.500 rpm
- Ağırlık: 900 kg
06
Porsche 919 Hybrid ’16
- Araç Fiyatı: 3.000.000 Kredi
- Motor Hacmi: 2.000 cc
- Çekiş Sistemi: 4x4
- Maksimum Güç: 507 BG / 7.500 rpm
- Maksimum Tork: 518,1 Nm / 4.000 rpm
- Ağırlık: 875 kg
07
Red Bull X2019 Competition
- Araç Fiyatı: 3.000.000 Kredi
- Motor Hacmi: - cc
- Çekiş Sistemi: MR
- Maksimum Güç: 816 BG / 18.000 rpm
- Maksimum Tork: 340,6 Nm / 15.000 rpm
- Ağırlık: 650 kg
08
Red Bull X2014 Standard
- Araç Fiyatı: 3.000.000 Kredi
- Motor Hacmi: 2.000 cc
- Çekiş Sistemi: MR
- Maksimum Güç: 810 BG / 16.000 rpm
- Maksimum Tork: 380,0 Nm / 13.000 rpm
- Ağırlık: 650 kg
09
Enzo Ferrari ’02
- Araç Fiyatı: 2.500.000 Kredi
- Motor Hacmi: 5.998 cc
- Çekiş Sistemi: MR
- Maksimum Güç: 668 BG / 8.000 rpm
- Maksimum Tork: 656,9 Nm / 5.500 rpm
- Ağırlık: 1.255 kg
10
Porsche Carrera GT ’04
- Araç Fiyatı: 2.300.000 Kredi
- Motor Hacmi: 5.733 cc
- Çekiş Sistemi: MR
- Maksimum Güç: 612 BG / 8.000 rpm
- Maksimum Tork: 589,9 Nm / 6.000 rpm
- Ağırlık: 1.380 kg