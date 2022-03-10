Gran Turismo 7'nin En Pahalı 10 Arabası

yer alıyor. Tabii ki oyuna girer girmez hepsini kullanmak mümkün değil, öncelikle belli görevleri ve yarışları tamamlayarak kredi toplamak gerekiyor. Hele ki

Oyunda yer alan modellerin fiyatları geniş bir aralığa dağılıyor. Sokakta yürürken görebileceğin modeller gayet makul fiyatlara satın alınabilirken, Red Bull'un konsept modellerinin yer aldığı üst seviye araçlar içinse milyonlarca krediye ihtiyacın var. Eğer kredi toplamak senin için dert değilse Gran Turismo 7’de alabileceğin

Oyunda yer alan modellerin fiyatları geniş bir aralığa dağılıyor. Sokakta yürürken görebileceğin modeller gayet makul fiyatlara satın alınabilirken, Red Bull'un konsept modellerinin yer aldığı üst seviye araçlar içinse milyonlarca krediye ihtiyacın var. Eğer kredi toplamak senin için dert değilse Gran Turismo 7’de alabileceğin en pahalı 10 araba yı aşağıda görebilirsin.

Oyunda yer alan modellerin fiyatları geniş bir aralığa dağılıyor. Sokakta yürürken görebileceğin modeller gayet makul fiyatlara satın alınabilirken, Red Bull'un konsept modellerinin yer aldığı üst seviye araçlar içinse milyonlarca krediye ihtiyacın var. Eğer kredi toplamak senin için dert değilse Gran Turismo 7’de alabileceğin en pahalı 10 araba yı aşağıda görebilirsin.