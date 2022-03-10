Red Bull X2014 Junior
© Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment
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Gran Turismo 7'nin En Pahalı 10 Arabası

Gran Turismo 7'de bol bol kredi biriktirmeni gerektiren en pahalı arabaları sıraladık.
Yazar: Red Bull
4 dakikalık okuma itibarıyla yayında

İçerik Rehberi

  1. 1
    Lamborghini Veneno ’14
  2. 2
    Ferrari FXX K ’14
  3. 3
    McLaren P1 GTR ’16
  4. 4
    Aston Martin Vulcan ’16
  5. 5
    Audi R18 TDI ’11
  6. 6
    Porsche 919 Hybrid ’16
  7. 7
    Red Bull X2019 Competition
  8. 8
    Red Bull X2014 Standard
  9. 9
    Enzo Ferrari ’02
  10. 10
    Porsche Carrera GT ’04
Oyunculara en gerçekçi yarış simülasyonu tecrübesini yaşatmak için piyasaya sürülen Gran Turismo 7'de farklı markalara ait 400'ün üzerinde model yer alıyor. Tabii ki oyuna girer girmez hepsini kullanmak mümkün değil, öncelikle belli görevleri ve yarışları tamamlayarak kredi toplamak gerekiyor. Hele ki Red Bull'un konsept araçlarının direksiyonuna geçmek istiyorsan.
Oyunda yer alan modellerin fiyatları geniş bir aralığa dağılıyor. Sokakta yürürken görebileceğin modeller gayet makul fiyatlara satın alınabilirken, Red Bull'un konsept modellerinin yer aldığı üst seviye araçlar içinse milyonlarca krediye ihtiyacın var. Eğer kredi toplamak senin için dert değilse Gran Turismo 7’de alabileceğin en pahalı 10 arabayı aşağıda görebilirsin.
Şu ufak detayı da not düşelim. Oyundaki otomobillerin hemen hemen tamamı "Brand Central" adlı binadan satın alınıyor ancak bir de "Efsanevi Otomobiller" galerisi mevcut. Aynı anda beş otomobilin sergilendiği bu binadaki arabaların fiyatları Hagerty şirketi tarafından yönetiliyor ve değişkenlik gösterebiliyor. Buradaki tavan fiyat 20.000.000 kredi olarak belirlenmiş.
01

Lamborghini Veneno ’14

Lamborghini Veneno ’14
Lamborghini Veneno ’14
© Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment
  • Araç Fiyatı: 3.640.000 Kredi
  • Motor Hacmi: 6.498 cc
  • Çekiş Sistemi: 4x4
  • Maksimum Güç: 750 BG / 8.500 rpm
  • Maksimum Tork: 720,3 Nm / 6.000 rpm
  • Ağırlık: 1.450 kg
02

Ferrari FXX K ’14

Ferrari FXX K ’14
Ferrari FXX K ’14
© Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment
  • Araç Fiyatı: 3.600.000 Kredi
  • Motor Hacmi: 6.262 cc
  • Çekiş Sistemi: MR
  • Maksimum Güç: 1.049 BG / 9.000 rpm
  • Maksimum Tork: 749,7 Nm / 6.500 rpm
  • Ağırlık: 1.165 kg
03

McLaren P1 GTR ’16

McLaren P1 GTR ’16
McLaren P1 GTR ’16
© Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment
  • Araç Fiyatı: 3.600.000 Kredi
  • Motor Hacmi: 3.799 cc
  • Çekiş Sistemi: MR
  • Maksimum Güç: 1.000 BG / 7.500 rpm
  • Maksimum Tork: 823,2 Nm / 5.000 rpm
  • Ağırlık: 1.345 kg
04

Aston Martin Vulcan ’16

Aston Martin Vulcan ’16
Aston Martin Vulcan ’16
© Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment
  • Araç Fiyatı: 3.300.000 Kredi
  • Motor Hacmi: 6.949 cc
  • Çekiş Sistemi: FR
  • Maksimum Güç: 832 BG / 7.500 rpm
  • Maksimum Tork: 799,9 Nm / 6.500 rpm
  • Ağırlık: 1.360 kg
05

Audi R18 TDI ’11

Audi R18 TDI ’11
Audi R18 TDI ’11
© Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment
  • Araç Fiyatı: 3.000.000 Kredi
  • Motor Hacmi: 3.700 cc
  • Çekiş Sistemi: MR
  • Maksimum Güç: 540 BG / 4.800 rpm
  • Maksimum Tork: 900,0 Nm / 3.500 rpm
  • Ağırlık: 900 kg
06

Porsche 919 Hybrid ’16

Porsche 919 Hybrid ’16
Porsche 919 Hybrid ’16
© Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment
  • Araç Fiyatı: 3.000.000 Kredi
  • Motor Hacmi: 2.000 cc
  • Çekiş Sistemi: 4x4
  • Maksimum Güç: 507 BG / 7.500 rpm
  • Maksimum Tork: 518,1 Nm / 4.000 rpm
  • Ağırlık: 875 kg
07

Red Bull X2019 Competition

Red Bull X2019 Competition
Red Bull X2019 Competition
© Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment
  • Araç Fiyatı: 3.000.000 Kredi
  • Motor Hacmi: - cc
  • Çekiş Sistemi: MR
  • Maksimum Güç: 816 BG / 18.000 rpm
  • Maksimum Tork: 340,6 Nm / 15.000 rpm
  • Ağırlık: 650 kg
08

Red Bull X2014 Standard

Red Bull X2014 Standard
Red Bull X2014 Standard
© Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment
  • Araç Fiyatı: 3.000.000 Kredi
  • Motor Hacmi: 2.000 cc
  • Çekiş Sistemi: MR
  • Maksimum Güç: 810 BG / 16.000 rpm
  • Maksimum Tork: 380,0 Nm / 13.000 rpm
  • Ağırlık: 650 kg
09

Enzo Ferrari ’02

Enzo Ferrari ’02
Enzo Ferrari ’02
© Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment
  • Araç Fiyatı: 2.500.000 Kredi
  • Motor Hacmi: 5.998 cc
  • Çekiş Sistemi: MR
  • Maksimum Güç: 668 BG / 8.000 rpm
  • Maksimum Tork: 656,9 Nm / 5.500 rpm
  • Ağırlık: 1.255 kg
10

Porsche Carrera GT ’04

Porsche Carrera GT ’04
Porsche Carrera GT ’04
© Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment
  • Araç Fiyatı: 2.300.000 Kredi
  • Motor Hacmi: 5.733 cc
  • Çekiş Sistemi: MR
  • Maksimum Güç: 612 BG / 8.000 rpm
  • Maksimum Tork: 589,9 Nm / 6.000 rpm
  • Ağırlık: 1.380 kg
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