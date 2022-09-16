Gran Turismo 7 Başlangıç Rehberi

Oyun tarihinin en önemli yarış serilerinden ve PlayStation platformunun en önemli markalarından biri Gran Turismo. 2017 yılında çıkış yapan Gran Turismo Sport (GT Sport) özellikle çevrimiçi ve rekabetçi yarışa odaklanması sayesinde büyük ilgi görmüştü. Mart 2022’de çıkış yapan son oyun Gran Turismo 7 ise oyunculara öncelikle tek kişilik bir yarış serüveni sunuyor. Şimdi PlayStation 5 için piyasaya sürülen ilk Gran Turismo oyununa yeni başlayanların izlemesi gereken yolu birkaç adımda açıklayalım.

Kafe’deki menüleri tamamlayın

Oyunda an itibariyle 41 farklı "menü" yer alıyor. © Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment

Gran Turismo 7’nin Dünya Haritası ’nda bulunan Kafe , birbirinden farklı görevlerin yer aldığı menülere ev sahipliği yapıyor. Aslında bu kısım oyuncuların oyuna, kontrollere ve farklı otomobillere alışmaları için hazırlanmış bir tür macera. Bazı menüler belli otomobiller ile yarış kazanılmasını, bazı menüler çeşitli şampiyonların tamamlanmasını, bazı menüler ise oyundaki diğer özelliklerin deneyimlenmesini istiyor. Haliyle tüm menüler tamamlandığında oyunun hemen hemen her detayı öğrenilmiş oluyor.

Lisans Merkezi’ndeki görevlere zaman ayırın

Her bir lisansı alabilmek için 10'ar görevi tamamlamak gerekiyor. © Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment

Menü görevlerini tamamlarken üst sınıf otomobillere geçmek için Lisans Merkezi ’ne uğramak gerekiyor. Buradaki Ulusal B, Ulusal A, Uluslararası B, Uluslararası A ve Süper Lisans altında 10’ar görev mevcut. Tüm menülerin görevlerini yaparken ilk üç lisansı almak gerekiyor ancak sonrası oyuncuya bırakılmış. Sürüşünü daha iyi hale getirmek, mükemmelleştirmek istiyorsan buradaki tüm görevleri tamamlamaya çalış. Dahası, görevleri bronz kupaları toplayıp geçmek yerine altın kupaları alana kadar tekrar et.

Pist Deneyimi'nde pistlere iyice çalışın

Oyundaki pistlerden biri de Red Bull Ring... © Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment

Oyundaki tüm pistlere Dünya Pistleri bölümünden ulaşılıyor. Buradaki herhangi bir pisti seçtikten sonra yarışlara girmek yerine alt bölümdeki Pist Deneyimi ’ne tıklayarak pistlerde antrenman yapabilirsin. Pistlerin tamamında turlayabileceğin gibi sadece belli sektörlerde denemeler yapman da mümkün. Her iki seçenek için de oyuncuya bronz, gümüş ve altın kupa süre hedefleri veriliyor. Eğer herhangi bir pistte altın kupaları toplayacak noktaya gelirsen, o piste maksimum seviyede hakim oldun demektir.

Örnek Sürüş videolarını izleyin

Örnek Sürüş videoları sayesinde frenleme noktalarını öğrenmek mümkün. © Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment

Lisans Merkezi ve Pist Deneyimi bölümündeki tüm denemeler için birer Örnek Sürüş videosu mevcut. Önden videoları izleyerek direksiyon başına geçmeden önce sektörler ve pistler hakkında daha net fikir sahibi olabilirsin. Bu videolardan öğrenebileceğin en önemli detay ise frenleme noktaları ve viraja giriş açıları. Yapay zekanın altın kupa alacak tempodaki denemeleri sayesinde fren yapmak ve viraja girmek için referans noktalarını gözüne kestirebilir, böylece daha iyi performanslar sergileyebilirsin.

Performans Puanı’nı doğru ayarlayın

Her parçanın Performans Puanı'na etkisi satın almadan önce görülebiliyor. © Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment

Oyundaki tüm otomobillerin belli Performans Puanı (PP) değeri bulunuyor. Bu değer otomobillerin sadece hızını değil, pistteki genel performansını yansıtıyor. Maksimum güç, maksimum tork, motor hacmi, ağırlık ve ön/arka ağırlık dengesi bu değeri etkileyen başlıca kalemler. Bazı yarış ve şampiyonlarda minimum ya da maksimum PP sınırı oluyor. Haliyle önceden Modifiye Merkezi ’ne giderek Spor, Takım Sporları, Yarı-Yarış, Yarış-Ekstrem başlıkları altındaki doğru parçalarla bu değeri değiştirebilirsin.

Kredileri dikkatli harcayın

Pahalı otomobilleri satın almak için epey kredi biriktirmek gerekiyor. © Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment

Gran Turismo 7’nin en çok eleştirildiği kısım krediler. Ücretsiz temin edilen otomobiller dışında garajındaki yelpazeyi genişletmek için milyonlarca krediye ihtiyacın olacak. Yarışlarda rakiplerinin gerisinde kalmamak için yapacağın tüm modifikasyonlar da yine bol bol kredi gerektiriyor. Hal böyle olunca kazandığın kredileri doğru şekilde harcamalısın. Oyunun çıkışından sonra yapılan güncellemeler kredi kazanımı konusunda bazı düzenlemeler getirse de daha hızlı kredi kazandıran etkinliklere yönel.