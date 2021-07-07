Kapalıçarşı'da Aksiyon Dolu Bir Parkur Macerası

"İstanbul’un inanılmaz bir karakteri var", diyor Dominic Di Tommaso. Kapalıçarşı için ise şunları söylüyor: "Kapalıçarşı’nın çatısında olmak en başta çok ilham veren bir tecrübe oldu. Özellikle de çocukken ninja gibi çatılardan çatılara atlamayı hayal ettiyseniz…

Bu benim 15 yaşındaki hayallerimin gerçeğe dönüşmesi gibi bir şey oldu

…"