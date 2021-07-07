Parkur
Kapalıçarşı'da Aksiyon Dolu Bir Parkur Macerası
Dünyaca ünlü parkur sporcuları Dominic Di Tommaso ve Hazal Nehir, tarihi bir yolculuğa çıkıyor ve Kapalıçarşı'da unutulmaz bir gün geçiriyor. Şimdi izle!
Yüzlerce yıllık bir tarih, egzotik bir kültür. Kapalıçarşı, İstanbul'u ziyaret eden herkesin ilk duraklarından biri. Hiç bitmeyen hareketliliğiyle yüzyıllardır sayısız ziyaretçiyi ağırlayan bu tarihi miras, Grand Maze ile iki misafirin sıra dışı yeteneklerine sahne oldu.
Dünyaca ünlü parkur sporcuları Dominic Di Tommaso ve Hazal Nehir, Kapalıçarşı'da çatılardan atladı, pencerelerden uçtu ve aksiyon ile tarihi bir araya getirmeyi başardı. İşinin ehli iki Red Bull sporcusu, çarşı sakinlerinin şaşkın bakışları arasında yeteneklerini sergilerken ortaya da eğlenceli bir macera çıktı.
64 caddesi, 22 kapısı ve 3600 mağazasıyla dünyanın en büyük çarşılarından biri olan ve her gün 250.000 ile 400.000 arası ziyaretçiyi ağırlayan Kapalıçarşı normalde dolaşması zor bir yer olsa da Hazal ve Dom kendilerine has bir yolla, labirent benzeri sokak ve caddelerde aksiyona daldılar.
"İstanbul’un inanılmaz bir karakteri var", diyor Dominic Di Tommaso. Kapalıçarşı için ise şunları söylüyor: "Kapalıçarşı’nın çatısında olmak en başta çok ilham veren bir tecrübe oldu. Özellikle de çocukken ninja gibi çatılardan çatılara atlamayı hayal ettiyseniz… Bu benim 15 yaşındaki hayallerimin gerçeğe dönüşmesi gibi bir şey oldu…"
Grand Maze benim 15 yaşındaki hayallerimin gerçeğe dönüşmesi gibi bir şey oldu.
Hazal ise Kapalıçarşı'da parkur yapma fırsatı yakaladığı için çok mutlu. O da hislerini şu sözlerle ifade ediyor: "Kapalıçarşı’nın çatılarının şahane olduğunu biliyordum tabii. Ve orada performans sergilemek istesem elimi kolumu sallayıp böyle bir şey yapamayacağımı biliyordum. Red Bull bana böyle bir proje fikriyle geldiğinde çok sevindim."
Kapalıçarşı’nın çatılarının şahane olduğunu biliyordum tabii. Red Bull bana böyle bir proje fikriyle geldiğinde çok sevindim.
Grand Maze'le Kapalıçarşı'nın kendine hayran bırakan mimarisini ve eşsiz tarihini farklı açılardan deneyimleyebilirsin. Dominic Di Tommaso ve Hazal Nehir'in yeteneklerine şahit olmak ve unutulmaz bir maceraya atılmak için Grand Maze'i hemen girişteki videodan izleyebilirsin.