Grand Maze Rehberi: Kapalıçarşı'da Macera Yaşama Sırası Sende!

Adrenalin dolu parkur sporunun akla gelen ilk isimlerinden Dominic Di Tommaso ve Hazal Nehir , geçtiğimiz haftalarda Kapalıçarşı’da enfes bir maceraya atıldı. Müziklerini Burhan Öçal 'ın hazırladığı Grand Maze projesi kapsamında Kapalıçarşı’nın dört bir yanını turladıkları aksiyon dolu serüvene buraya tıklayarak sen de dahil olabilirsin.

Kapalıçarşı'da Bir Parkur Macerası: Grand Maze

İster Dom'un, ister Hazal'ın gözünden dahil olabileceğin serüven boyunca Kapalıçarşı'da keyifli bir tur atacaksın . Bu süreçte akışa sen yön vereceksin ve kararların macerayı tamamlamana ya da maceranın tıkanmasına neden olacak. Şimdi Grand Maze'de yapabileceklerine adım adım bakalım.

Grand Maze'de önce karakterini seç! © Red Bull

Grand Maze’de yapman gereken ilk şey karakterini seçmek . Kapalıçarşı’da turlamaya başlamadan önce Hazal’a mı, yoksa Dom’a mı yön vereceğine karar vermen gerekiyor. Seçimini yaptıktan sonra ise parkur serüveni başlıyor.

Videoları izleyerek Kapalıçarşı'yı dolaş. © Red Bull

Kapalıçarşı'daki parkur maceran videolar eşliğinde ilerliyor. Bu tarihi mekanın daha önce görmediğin yerlerini görme şansı bulacaksın. Hazal'ın ve Dom'un farklı rotaları sayesinde kendini bir anda çatıda bile bulabilirsin!

Seçimlerini yaparak hikayeye yön ver. © Red Bull

Zaman zaman videolar duracak ve Hazal ile Dom ikilisinin yoluna nasıl devam edeceğine sen karar vereceksin . Bu kararlardan bazıları engellerin nasıl aşılacağı, bazıları ise izleme kamerasının hangisi olacağı üzerine.

Hikayenin sonunda ister hafızanı test et, ister deneyimini paylaş. © Red Bull

Yolculuğun sona erdiğinde yapabileceğin ilk şey hafızanı test etmek olacak. Hatırlayamadığın bir şey olursa maceraya geri dönebilirsin . Bunun dışında karakterini değiştirebilir ya da deneyimini paylaşabilirsin.