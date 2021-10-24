Greg Callaghan: "Kapadokya'da Yarışmak Eşsiz Bir Deneyimdi"

Red Bull Dawn till Dusk tam da beklendiği gibi heyecan verici ve uzun yıllar unutulmayacak bir yarış oldu. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde kazanan isim ise Greg Callaghan oldu. İrlanda'nın en iyi dağ bisikletçisi Greg Callaghan ile Türkiye'nin en sıra dışı dağ bisikleti yarışı Red Bull Dawn till Dusk zaferi sonrasında konuştuk.

Red Bull Dawn till Dusk’ta seni en çok heyecanlandıran unsur ne oldu?

Türkiye’ye ilk kez geldim. Buraya gelmek, bu kültürü tanımak, ortamı görmek harika bir deneyimdi. Her şey güzeldi ama Red Bull Dawn till Dusk’ın konseptini ayrıca çok sevdim. Gün doğumuyla balonlar yükseliyor ve yarış başlıyor...

Kapadokya'da yarışırken kendini büyülü bir yerdeymiş gibi hissettin mi?

Tabii ki öyle hissettim. Kapadokya, manzarasıyla ve yer şekilleriyle çok büyüleyici bir yer. Böyle benzersiz bir coğrafyada bisiklet sürmek de ayrıca keyif verici oldu.

Red Bull Dawn till Dusk büyüleyici Kapadokya atmosferinde gerçekleşti © Mahmut Cinci

Kariyerinde pek çok önemli yarışa katıldın. Sence bu yarışı diğerlerinden ayıran temel özellik nedir?

Bence en ayırıcı noktalardan bir tanesi enduro, downhill ve cross-country opsiyonlarını aynı coğrafyada sunabiliyor olması. Tüm sporcuların aynı yarışta farklı disiplinlerde yarışabildiklerini hayatımda ilk kez gördüm.

Bu gerçekten ilk kez oluyor öyle değil mi?

Evet ben de daha önce hiç görmemiştim. Kendi adıma bu fikri çok beğendim. Herkes, istediği gibi downhill ya da diğer disiplinlerde yarışabiliyor. Bu yarışta, insanlar bu özgürlüğe sahipler. Bu da herkes için güzel bir şey tabii.

Greg Callaghan © Mahmut Cinci

İrlanda'da dağ bisikletine başlama hikâyen nasıldı? Yol bisikletiyle hiç ilgilendin mi yoksa en başından bu yana dağ bisikleti mi vardı?

Ben aslında motosikletle başladım. Dağ bisikleti biraz kendiliğinden, doğal olarak geldi. Aslında dağ bisikletini kendi çabalarımla, ailemden katkı beklemeden almak daha kolaydı. Başlamamdaki bir sebep de buydu. Bu şekilde dağ bisikleti kullanmaya başladım ve harika insanlarla tanıştım. Sonrasında bu spora olan sevgim ve tanıştığım insanların sayısı katlanarak arttı.

Yol bisikletini ise rekabet edecek seviyede yapmayı hiç düşünmedim. Ama antrenman için bazen yol bisikleti de kullanıyorum. Fakat bu gerçekten sadece antrenman düzeyinde. Ben dağ bisikletine aşığım.

İrlanda’daki bisiklet kültürüyle ilgili neler anlatırsın?

Çok güçlü, sürekli büyüyen bir dağ bisikleti kitlesi var. Her geçen gün yeni insanlar bu kitleye dahil oluyor. Bence dağ bisikleti sevenler olarak harika bir ekibiz ve her yıl giderek büyüyerek, daha da iyi oluyoruz.

2019 senin adına kolay bir yıl değildi. Geçen sene ise herkesin beklediğinden daha farklı bir yıl oldu… Enduro World Series’de de sadece sene sonunda yarışlar yapıldı. Bu konuda nasıl hissettin?

2019 normal bir sezondu ve senin de söylediğin gibi zor bir yıl oldu. Sakatlık gibi farklı, irili ufaklı problemler yaşadım. Geçen yıl ise yarışlar olmadan geçen uzun bir dönemdi. Evde çok fazla vakit geçirmek tuhaf hissettirdi. Ama bir yandan da iyiydi. Sezonun sonunda bazı yarışlar oldu tabii ama ne olursa olsun önceki yılla aynı değildi. Yarışlar pek çok kısıtlamayla, farklı bir takvimle yapıldı. Belki önümüzdeki yıl yeniden biraz daha normal bir sezon olur.

Toz, duman ve aksiyon... © Nuri Yılmazer

Downhill de ayrıca iyi olduğun disiplinlerden biri. Peki, enduro için seni heyecanlandıran unsur nedir?

Ben dağ bisikletine enduro ile başladım ve hemen sevdim. Dağ bisikletini sevmem çok zor olmadı çünkü bisiklet üzerinde fazlaca vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yarış devam ederken arkadaşlarla olmak, mücadele etmek enduro’yu benim için çekici kılan unsurlar.

Peki gelecekle ilgili hedeflerin neler?

Her yaptığım gibi yarışmaya devam etmek… Ana mesele bu spordan keyif almak, ben de bunu yapmaya devam ediyorum. Asıl büyük hedef de bu olmalı bence.