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GTA 6: “A Long Road” kupasını açmak için gerekli 35 şartın tamamı
GTA 6 %100 kontrol listesi şu şekilde çalışır
- Ödül: "A Long Road" kupası/başarısı (Altın, 100 Gamerscore)
- Ana görevler: 91
- Gereksinimler: Üç kategoride toplam 35
- Açma: Hikayeyi tamamladıktan sonra
- Kaçırılabilir: Hiçbir şey; her şey Serbest Gezinti modunda tamamlanabilir
- Gerekli süre: Hikaye dahil olmak üzere yaklaşık 100 ila 120 saat
Bölüm 1: Hikaye ve görevler
Gereklilik
Hedef
Bilmeniz Gerekenler
Ana hikâyeyi tamamla
91 ana görev
Jenerik akana kadar ana hikâyeyi bitir.
İsteğe bağlı görevler
100
100’den çok daha fazla görev bulunuyor; bazılarını atlayabilirsin.
Çete operasyonları
39/39
Hikâye sırasında yalnızca 19’u haritada işaretleniyor. Kalanlarını kendin bulmalısın.
Banka soygunları
22/22
3. bölümdeki Credit Check görevinin ardından açılıyor. Küçük bankalarda kasadaki parayı ve çelik kasayı boşaltmalısın.
Kredi ofisi soygunları
7/7
Credit Check görevinin ardından açılıyor. Tezgâhtaki parayı ve arka odadaki kasayı boşaltmalısın.
Vitrin kırma soygunları
34/35
Rehin dükkânlarını ve kuyumcuları soy. Arka odadaki kasayı da açmalısın.
Dükkân soygunları
50/91
Marketleri, fast food restoranlarını ve içki dükkânlarını soy.
Kaçakçıya uyuşturucu sat
100.000 $
Uyuşturucu stokunun büyük bölümü çete operasyonlarından ve kokain flamingolarından geliyor.
Kaçakçıya mücevher sat
100.000 $
Kuyumcu soygunlarından elde ettiğin ganimetleri sat.
İşaretli banknotları sat
250.000 $
Bu paraları banka ve kredi ofisi soygunlarından elde edebilirsin. Dye Pack Jammer cihazına ihtiyacın var.
Banka kasalarını soy
8/8
Oyun sonuna doğru açılan bu içerik için 4. bölümdeki isteğe bağlı bir görevi tamamlamalısın.
Kaçakçıya araç sat
200.000 $
Moses, Pay ’n’ Spray ve Randy’nin istek listesindeki araçlardan yararlan.
Bölüm 2: Keşif ve etkinlikler
Gereklilik
Hedef
Bilmeniz Gerekenler
Kenton’ın hazine setleri
5 / 7
1. bölümdeki Island Dreams görevinden itibaren metal dedektörüyle batıklardaki ganimetleri bulun.
Koleksiyon kartı setleri
15 / 18
Toplam 480 kart bulunuyor. Aynı kartın tekrarları sayılmıyor.
WAiNK konumları
100
Telefon uygulamasıyla konumları tarayın.
Su altı keşifleri
33 / 33
Bunun için Kenton’ın 7 hazine setinin tamamını toplamanız gerekiyor.
Dergiler, kitaplar ve çizgi romanlar
30 / 34
27 koleksiyon öğesi bulun ve 7 kitap takası gerçekleştirin.
Meditasyonlar
15 / 18
Jason ve Lucia ile yapılan meditasyonlar ayrı ayrı sayılıyor.
Kokain flamingoları
100 / 125
Yalnızca siyah-beyaz gagalı pembe flamingoları hedef alın.
Özel çalma listeleri
2 / 2
Taranabilir posterleri kullanarak açın.
Stil öğeleri
70 / 79
Dövme dergilerini ve lüks saatleri toplayın.
Farklı yarışlar
30 / 40
Katılmanız yetmez, yarışları kazanmanız gerekiyor.
Yarış mücadelelerinde altın madalyalar
10 / 13
En kolay bulduğunuz 10 mücadeleyi seçebilirsiniz.
Atış poligonu altın madalyaları
42 / 42
18 madalya Griffin Atış Poligonu’nda, 24 madalya Rodgers Ranch’te.
Video oyunları
4 / 4
Oyunları başlatmanız yeterli, bitirmeniz gerekmiyor.
Bilardo rakipleri
5 / 7
Beş farklı rakibi yenin.
Mini golf
2 / 3
Her sahada bir tur oynamanız yeterli.
Basketbol potaları
90 / 100
Her potaya bir kez basket atın. Tekrarlar sayılmıyor.
Drone zamana karşı yarışları
42 / 42
14 farklı konumun her birinde üç yarış bulunuyor.
Akrobatik hareketler
300 / 397
Dört farklı akrobatik hareket türünü istediğiniz gibi birleştirebilirsiniz.
Mücadeleler
70 / 80
Sekiz kategorinin her birinde 10 mücadele bulunuyor.
Bret’in hedef avları
15 / 15
Yalnızca Jason ile oynanabiliyor.
Bölüm 3: Keşifler – araçlar, silahlar ve hayvanlar
Gereklilik
Hedef
Bilmeniz Gerekenler
Temel araçları tarayın
200 / 277
WAiNK uygulamasıyla otomobilleri, tekneleri ve uçakları tarayın.
Standart silahlar
50 / 66
53 ateşli silah, 9 yakın dövüş silahı ve 4 patlayıcı bulunuyor.
Hayvan türlerini inceleyin
100 / 255
Dürbün kullanmanız yeterli; avlanmanıza gerek yok.
Şu tuzaklara dikkat etmelisiniz
- "Kredi Kontrolü" anahtar noktadır. 3. Bölüm görevi, Banka Soygunları ve Maaş Günü Kredileri'nin kilidini açar ve size Boya Paketi Engelleyici'yi verir. Bu olmadan, işaretli banknotları satamazsınız.
- Kenton bir ara veriyor . 1. Bölümü'nden sonra geçici olarak ulaşılamaz hale gelir ve 3. Bölüm'ün hemen öncesine kadar geri dönmez.
- Konsol, Bölüm 2’de sorun çıkarır. Bu bölüm boyunca kendi evinizde video oyunlarını başlatamazsınız.
- Meditasyon için ikinizin de katılımı gerekir. Her meditasyon yeri, Jason ve Lucia için ayrı ayrı sayılır. Bu nedenle partnerinizi arayıp onun da meditasyon yapmasını sağlamanız gerekir.
- Sadece 19 çete operasyonu işaretlenmiştir. Kalan 20'yi kendiniz bulmanız gerekecek .
%100'e en hızlı şekilde ulaşmak için ipuçları
- En başından itibaren her şeyi taramaya başlayın: Araçlar ve hayvanlar, ana hikayenin ardından yakalaması en zahmetli öğelerdir. Cep telefonunuzu erkenden çıkarır ve dürbününüzü elinizin altında tutarsanız, daha sonra saatlerce araba sürmekten kurtulursunuz.
- İsteğe bağlı görevleri hemen halledin: yeni bir simge göründüğü anda, hemen o görevi tamamlayın. Bunların çoğu, ilerledikçe yeni özelliklerin kilidini açar.
- Her bölümden sonra haritayı kontrol edin: Hikaye ilerledikçe yeni etkinlikler ve harita filtreleri kullanıma açılır.
- Akrobasi hareketlerini, zorlukları ve madalyaları sona saklayın: Normal şekilde oynarken birçok zorluğunu otomatik olarak tamamlayacaksınız. Daha sonra kalanları tek seferde halledebilirsiniz.
- Manuel olarak kaydedin: bölüm değiştirmeden önce, özellikle Platin madalyayı hedefliyorsanız, ayrı bir kayıt dosyası oluşturmanızda fayda var . Ayrıca, hile kodlarıyla uğraşmaya başlamadan önce, tedbir amaçlı ayrı bir kayıt dosyası oluşturun.
GTA 6’daki %100 tamamlama listesiyle ilgili SSS
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