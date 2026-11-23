91 ana görevin ardından GTA 6’da jeneriği akmaya başlar. Ancak henüz kumandayı elinizden bırakmayın. Hikaye bittiğinde Rockstar, oyunun yüzde 100 tamamlama kontrol listesini ortaya çıkarır ve Altın “A Long Road” kupasını kazanmak için yerine getirilmesi gereken 35 şartı belirler.

Kulağa ürkütücü bir görev gibi gelebilir, ancak yüzde 100'e ulaşmak, Leonida'daki her şeyi eksiksiz bir şekilde yapmak anlamına gelmez. Birçok gereklilik, bir etkinliğin yalnızca belirli bir kısmını tamamlamanızı ister ve kontrol listesindeki hiçbir şey kaçırılmayacak nitelikte değildir. Başka bir deyişle, acele etmeden oyunun tadını çıkarabilir ve daha sonra kaçırdığınız her şeyi tamamlayabilirsiniz. İşte bilmeniz gereken her şey.

01 GTA 6 %100 kontrol listesi şu şekilde çalışır

Jason ve Lucia sahil kenarında © Rockstar Games

Kontrol listesi, ana hikayeyi tamamlayana kadar gizli kalır. Jenerik akmaya başladığında, menüde İlerleme > İstatistikler > %100 Tamamlama altında bulabilirsiniz. Oyun sırasında bazı gereklilikleri zaten tamamladıysanız endişelenmeyin; tüm ilerlemeniz geriye dönük olarak geçerlidir. Sıfırdan başlamanıza gerek yok; sadece neyin kaldığını görebilirsiniz.

35 gereklilik üç kategoriye ayrılmıştır: Hikaye ve Görevler, Keşif ve Etkinlikler ile sadece Keşif. İyi haber şu ki, Rockstar tamamlama kriterleri konusunda oldukça cömert davranıyor. Birçok görev, sunulan tüm etkinlikleri tamamlamanızı değil, mevcut etkinliklerin sadece bir kısmını tamamlamanızı gerektiriyor. Yüzde 100'e ulaşmak için Leonida'nın her köşesini görmeniz veya her etkinliği deneyimlemeniz gerekmez.

Daha da iyisi, kontrol listesindeki hiçbir şey kalıcı olarak kaçırılmayacak. İhtiyacınız olan her şeye ana hikaye bittikten sonra da erişebileceksiniz; böylece kampanyanın tadını kendi hızınızda çıkarabilir ve daha sonra geri dönüp tamamlanmamış görevleri halledebilirsiniz.

Ödül : "A Long Road" kupası/başarısı (Altın, 100 Gamerscore)

Ana görevler: 91

Gereksinimler: Üç kategoride toplam 35

Açma: Hikayeyi tamamladıktan sonra

Kaçırılabilir: Hiçbir şey; her şey Serbest Gezinti modunda tamamlanabilir

Gerekli süre: Hikaye dahil olmak üzere yaklaşık 100 ila 120 saat

02 Bölüm 1: Hikaye ve görevler

Vice City'de olan Vice City'de kalır © Rockstar Games

Bu bölüm, oyunun ana konusuyla ilgilidir: hikayeyi bitirmek, dükkanları soymak, bankaları soyup ganimeti paraya çevirmek. İş gibi gelebilir, ancak bunların çoğu, Jason ve Lucia'nın sürükleyici hikayesini takip ederken neredeyse tesadüfen gerçekleşir.

Gereklilik Hedef Bilmeniz Gerekenler Ana hikâyeyi tamamla 91 ana görev Jenerik akana kadar ana hikâyeyi bitir. İsteğe bağlı görevler 100 100’den çok daha fazla görev bulunuyor; bazılarını atlayabilirsin. Çete operasyonları 39/39 Hikâye sırasında yalnızca 19’u haritada işaretleniyor. Kalanlarını kendin bulmalısın. Banka soygunları 22/22 3. bölümdeki Credit Check görevinin ardından açılıyor. Küçük bankalarda kasadaki parayı ve çelik kasayı boşaltmalısın. Kredi ofisi soygunları 7/7 Credit Check görevinin ardından açılıyor. Tezgâhtaki parayı ve arka odadaki kasayı boşaltmalısın. Vitrin kırma soygunları 34/35 Rehin dükkânlarını ve kuyumcuları soy. Arka odadaki kasayı da açmalısın. Dükkân soygunları 50/91 Marketleri, fast food restoranlarını ve içki dükkânlarını soy. Kaçakçıya uyuşturucu sat 100.000 $ Uyuşturucu stokunun büyük bölümü çete operasyonlarından ve kokain flamingolarından geliyor. Kaçakçıya mücevher sat 100.000 $ Kuyumcu soygunlarından elde ettiğin ganimetleri sat. İşaretli banknotları sat 250.000 $ Bu paraları banka ve kredi ofisi soygunlarından elde edebilirsin. Dye Pack Jammer cihazına ihtiyacın var. Banka kasalarını soy 8/8 Oyun sonuna doğru açılan bu içerik için 4. bölümdeki isteğe bağlı bir görevi tamamlamalısın. Kaçakçıya araç sat 200.000 $ Moses, Pay ’n’ Spray ve Randy’nin istek listesindeki araçlardan yararlan.

İsteğe bağlı görevler: Bunlar, ana hikayenin bir parçası olmayan hemen hemen her şeyi içerir. Örneğin mor kart simgeleri ve hatta meditasyonlar. Merakından oynayanlar, neredeyse hiç çaba harcamadan yüzde 100'e ulaşacaktır.

Çete operasyonları: Yakınlara yaklaşır yaklaşmaz sarı simgeler belirir. Her konumda tüm değerli eşyaları aldığınızdan emin olmanız önemlidir; aksi takdirde görev sayılmaz.

Banka kasaları: 'daki en zorlu görev . Bu görev , 4. Bölüm'deki "That’s Where The Money Is…" adlı isteğe bağlı görevle açılır. Bundan sonra, zırhlı para nakil aracını bankaya kadar takip edersiniz ve güvenlik görevlisinin kasayı açmasını beklersiniz.

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Araç satışı: 2. Bölüm’deki “Moses” görevinden itibaren, Moses, Port Gellhorn’daki garajında takip cihazı bulunmayan arabaları kabul eder. Randy’nin istek listesindeki işler özellikle kârlıdır: örneğin, iyi durumda bir spor araba yaklaşık 35.000 $ getirir.

03 Bölüm 2: Keşif ve etkinlikler

Leonida’yı keşfederken kartlara dikkat edin © Rockstar Games

Kontrol listesinin en büyük kısmı. Yirmi gereklilik, sizi gemi enkazlarından mini golf sahalarına ve basketbol potalarına kadar Leonida’nın her yerine götürür. İşte burada, kimin gerçekten dayanma gücü olduğunu ve bu devasa görev ve zorluğa rağmen kimin pes etmediğini göreceksiniz.

Gereklilik Hedef Bilmeniz Gerekenler Kenton’ın hazine setleri 5 / 7 1. bölümdeki Island Dreams görevinden itibaren metal dedektörüyle batıklardaki ganimetleri bulun. Koleksiyon kartı setleri 15 / 18 Toplam 480 kart bulunuyor. Aynı kartın tekrarları sayılmıyor. WAiNK konumları 100 Telefon uygulamasıyla konumları tarayın. Su altı keşifleri 33 / 33 Bunun için Kenton’ın 7 hazine setinin tamamını toplamanız gerekiyor. Dergiler, kitaplar ve çizgi romanlar 30 / 34 27 koleksiyon öğesi bulun ve 7 kitap takası gerçekleştirin. Meditasyonlar 15 / 18 Jason ve Lucia ile yapılan meditasyonlar ayrı ayrı sayılıyor. Kokain flamingoları 100 / 125 Yalnızca siyah-beyaz gagalı pembe flamingoları hedef alın. Özel çalma listeleri 2 / 2 Taranabilir posterleri kullanarak açın. Stil öğeleri 70 / 79 Dövme dergilerini ve lüks saatleri toplayın. Farklı yarışlar 30 / 40 Katılmanız yetmez, yarışları kazanmanız gerekiyor. Yarış mücadelelerinde altın madalyalar 10 / 13 En kolay bulduğunuz 10 mücadeleyi seçebilirsiniz. Atış poligonu altın madalyaları 42 / 42 18 madalya Griffin Atış Poligonu’nda, 24 madalya Rodgers Ranch’te. Video oyunları 4 / 4 Oyunları başlatmanız yeterli, bitirmeniz gerekmiyor. Bilardo rakipleri 5 / 7 Beş farklı rakibi yenin. Mini golf 2 / 3 Her sahada bir tur oynamanız yeterli. Basketbol potaları 90 / 100 Her potaya bir kez basket atın. Tekrarlar sayılmıyor. Drone zamana karşı yarışları 42 / 42 14 farklı konumun her birinde üç yarış bulunuyor. Akrobatik hareketler 300 / 397 Dört farklı akrobatik hareket türünü istediğiniz gibi birleştirebilirsiniz. Mücadeleler 70 / 80 Sekiz kategorinin her birinde 10 mücadele bulunuyor. Bret’in hedef avları 15 / 15 Yalnızca Jason ile oynanabiliyor.

04 Bölüm 3: Keşifler – araçlar, silahlar ve hayvanlar

Jason ve Lucia’nın aynı suç yolunu izlemesi gerekmiyor © Rockstar Games

Kağıt üzerinde, sadece üç maddeden oluşan en küçük bölüm bu, ancak oyuna başlarken buradan başlamalısınız. Bunun nedeni, tarama, toplama ve gözlemleme işlemlerinin, bunları günlük rutininizin bir parçası haline getirirseniz, normal oynarken neredeyse kendiliğinden hallolmasıdır.

Gereklilik Hedef Bilmeniz Gerekenler Temel araçları tarayın 200 / 277 WAiNK uygulamasıyla otomobilleri, tekneleri ve uçakları tarayın. Standart silahlar 50 / 66 53 ateşli silah, 9 yakın dövüş silahı ve 4 patlayıcı bulunuyor. Hayvan türlerini inceleyin 100 / 255 Dürbün kullanmanız yeterli; avlanmanıza gerek yok.

05 Şu tuzaklara dikkat etmelisiniz

GTA 6'da %100 tamamlama oranına ulaşmak için hiçbir şeyi kaçırmamalısınız. Ancak, dikkat etmezseniz size gereksiz zaman kaybettirebilecek birkaç husus vardır:

"Kredi Kontrolü" anahtar noktadır. 3. Bölüm görevi, Banka Soygunları ve Maaş Günü Kredileri'nin kilidini açar ve size Boya Paketi Engelleyici'yi verir. Bu olmadan, işaretli banknotları satamazsınız.

Kenton bir ara veriyor . 1. Bölümü'nden sonra geçici olarak ulaşılamaz hale gelir ve 3. Bölüm'ün hemen öncesine kadar geri dönmez.

Konsol, Bölüm 2’de sorun çıkarır. Bu bölüm boyunca kendi evinizde video oyunlarını başlatamazsınız.

Meditasyon için ikinizin de katılımı gerekir. Her meditasyon yeri, Jason ve Lucia için ayrı ayrı sayılır. Bu nedenle partnerinizi arayıp onun da meditasyon yapmasını sağlamanız gerekir.

Sadece 19 çete operasyonu işaretlenmiştir. Kalan 20'yi kendiniz bulmanız gerekecek .

06 %100'e en hızlı şekilde ulaşmak için ipuçları

GTA 6'nın %100 tamamlama listesini tamamlamak, sizi kolaylıkla 100 saat veya daha fazla süreyle meşgul edebilecek bir zorluktur. Rockstar Games, oyunu muazzam miktarda içerikle doldurarak onu piyasadaki en kapsamlı açık dünya deneyimlerinden biri haline getirmiştir. Zamandan tasarruf etmek, gereksiz geri dönüşlerden kaçınmak ve %100 tamamlama hedefine daha verimli bir şekilde ilerlemek için şu ipuçlarını takip edin:

En başından itibaren her şeyi taramaya başlayın: Araçlar ve hayvanlar, ana hikayenin ardından yakalaması en zahmetli öğelerdir. Cep telefonunuzu erkenden çıkarır ve dürbününüzü elinizin altında tutarsanız, daha sonra saatlerce araba sürmekten kurtulursunuz. İsteğe bağlı görevleri hemen halledin: yeni bir simge göründüğü anda, hemen o görevi tamamlayın. Bunların çoğu, ilerledikçe yeni özelliklerin kilidini açar. Her bölümden sonra haritayı kontrol edin: Hikaye ilerledikçe yeni etkinlikler ve harita filtreleri kullanıma açılır. Akrobasi hareketlerini, zorlukları ve madalyaları sona saklayın: Normal şekilde oynarken birçok zorluğunu otomatik olarak tamamlayacaksınız. Daha sonra kalanları tek seferde halledebilirsiniz. Manuel olarak kaydedin: bölüm değiştirmeden önce, özellikle Platin madalyayı hedefliyorsanız, ayrı bir kayıt dosyası oluşturmanızda fayda var . Ayrıca, hile kodlarıyla uğraşmaya başlamadan önce, tedbir amaçlı ayrı bir kayıt dosyası oluşturun.

07 GTA 6’daki %100 tamamlama listesiyle ilgili SSS

GTA 6'daki %100 kontrol listesini nerede bulabilirim? Ancak ana hikayeyi tamamladıktan sonra, İlerleme > İstatistikler > %100 bölümünde bulabilirsiniz. O ana kadar yaptığınız her şey bu listeye dahil edilecektir. GTA 6'da %100'e ulaşırsam ne kazanırım? "A Long Road" kupası veya başarısı. PlayStation'da altın, Xbox'ta ise 100 Gamerscore değerindedir. %100 kontrol listesinde gözden kaçırabileceğim bir şey var mı? Hayır. Bazı isteğe bağlı hikaye görevlerinin süresi dolabilir, ancak çok sayıda alternatif olduğu için bu durum kontrol listesini etkilemez. İhtiyacınız olan her şeyi hikayeyi bitirdikten sonra tamamlayabilirsiniz. GTA 6’da kaç tane ana görev var? Jason ve Lucia’nın hikayesi 91 ana görevden oluşuyor. Hepsini tamamladıktan sonra %100 kontrol listesini görebilirsiniz. GTA 6'yı yüzde 100 tamamlamak ne kadar sürer? Hikaye dahil olmak üzere yaklaşık 100 ila 120 saat. Oyunu ne kadar çabuk bitireceğiniz, esas olarak araçları ve hayvanları ne kadar erken taradığınıza bağlıdır. GTA 6 Platin: Yüzde 100'den fazlasını tamamlamam gerekiyor mu? Evet, GTA 6 Platin kupasını kazanmak için her birinin kendine özgü gereklilikleri olan ek kupalar gerekir. Hedefler büyük ölçüde örtüşür, ancak tamamen aynı değildir.

08 GTA 6 hakkında bilmeniz gereken her şey

Yazar hakkında Phil Briel kimdir? Phil, nophilterde'nin kurucusudur ve PC ile konsollarda Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport ve FIFA gibi oyunlarda eski bir profesyonel e-spor oyuncusudur. Daha önce çeşitli oyun siteleri ve dergilerinde editör olarak çalışmıştır.