Gelmiş geçmiş en büyük ve belki de en iyi video oyunu GTA 6 sonunda çıktı . Vice City’nin kumlarına ayak basmak için sabırsızlanıyor musun? Bu başlangıç rehberinde ilk saatlerinde işine yarayacak her şeyi bir araya getirdik: Key Lento’da ilk olarak ne yapman gerektiği, paranı nasıl koruyacağın, form tutmanın ve Odak Modu’nun nasıl işlediği, soygunları nasıl gerçekleştirip polisten nasıl kurtulacağın ve Suç Profili’nin neden sandığından çok daha önemli olduğu.

GTA 6 seni Vice City’nin günümüz versiyonuna götürecek © Rockstar Games

01 Key Lento’da ilk yapman gerekenler

Hem Jason hem de Lucia ile kısa bir süre oynadığın eğitim bölümünün ardından Grand Theft Auto VI seni serbest bırakıyor. Maceraya Key Lento adlı bölgede başlıyorsun ve hikaye seni oyunun yaklaşık ilk beşte birinde burada tutuyor. Bu süreyi iyi değerlendir.

Susturucu al. Susturuculu silahlar neredeyse her çatışmayı kolaylaştırıyor. İlk atışta etraftaki herkesi alarma geçirmek yerine düşmanlarını tek tek etkisiz hale getirebilirsin. Ammu-Nation çoğu silah için susturucu satıyor. Eğitim bölümünün hemen ardından Key Lento’da bir mağazaya ulaşabiliyorsun. Fiyatlar da en baştan karşılayabileceğin kadar uygun. Garaj almayı planla. Hikaye boyunca bir düzineye yakın garaj satın alabiliyorsun ama bu ancak Jason ve Lucia Key Lento’dan ayrıldıktan sonra mümkün oluyor. Garajlar açıldığında hemen birini kap. Garajda istediğin aracı ücretsiz saklayabilir, silah donanımına ulaşabilir ve yasa dışı malları başkalarının satması için bırakabilirsin. Çevreyi keşfet. Key Lento’da hareketli bir ana cadde, akılda kalan karakterler ve Rusty Anchor ile Cheeky Mutineer barları da dahil olmak üzere içine girebileceğin birçok mekan var. Kendine zaman tanı, çevreyi keşfet ve GTA 6'nın oynanış mekaniklerine alış. Yan içerikleri erkenden bitir. Hikaye seni başka bölgelere taşıdığında Leonida Keys’e geri dönmek 10 dakikayı bulabiliyor. Su altında hazine avı, balık tutma ve komşun Shirley’nin tuhaf istekleri, hazır oradayken tamamlaması en kolay işler. Paraya takılma. Hikayenin ilk bölümünde paran uzun süre dayanmayacak ve bu konuda yapabileceğin pek bir şey yok. Kazandığını silah ve araç modifikasyonu gibi işe yarar şeylere harca ama her dolar için saatlerce uğraşmana gerek yok.

02 Paranı kaybetmeden sakla

Oyunun başında tüm paran cebinde duruyor. İlk banka hesabını, GTA 6'ya başladıktan yaklaşık bir iki saat sonra Buck Me görevi sırasında açıyorsun. O zamana kadar her doların risk altında: Ölürsen ya da yakalanırsan paran uçup gidiyor. Neyse ki banka hesabın olmadan önce de paranı saklamanın bir yolu var.

Yapman gereken şu: Jason’ın yatak odasına git ve gevşek döşeme tahtalarıyla etkileşime geç. Altında Jason’ın geçmişine dair birkaç fotoğraf ve paranı saklayabileceğin bir yer bulacaksın. Evin yakınından her geçtiğinde parayı buraya bırakmayı alışkanlık haline getir.

GTA 6'da Jason Duval © Rockstar Games

03 Sağlıklı alışkanlıklar edin

İlginç bir bilgi: GTA 6 bir bakıma yaşam simülasyonu. Oyun, simülasyon tarafına önceki tüm GTA oyunlarından daha fazla ağırlık veriyor. Yemek yemek, uyumak, duş almak ve spor yapmak Jason ile Lucia’yı doğrudan etkiliyor. Bunları atlamak oyununu bozmaz ama seni dezavantajlı duruma düşürür.

Göz önünde bulundurman gereken üç temel değer var:

Sağlık (Health) can barın, Dayanıklılık (Stamina) koşma ve efor gerektiren hareketleri kapsıyor, Odak (Focus) ise atışlarını ayarlamak için zamanı ne kadar süre yavaşlatabileceğini belirliyor. Bu değerleri geliştirmenin de birkaç yolu var.

Ağırlık kaldırmak sağlık değerini artırıyor. Koşu, bisiklet ya da kano gibi kardiyo aktiviteleri dayanıklılığı yükseltiyor. Balık tutmak ya da bilardo oynamak gibi sakin aktiviteler ise odak değerini artırıyor. Antrenmanı bırakırsan sağlık ve dayanıklılık kazanımların zamanla azalıyor ama odak barındaki artış kalıcı.

Yemek yemek, uyumak ve duş almak geçici güçlendirmeler sağlıyor. Pembe kalp, sağlığı; mavi şimşek, dayanıklılığı ve mor göz ise odağı gösteriyor. Bu güçlendirmeler oyun oturumu boyunca ya da ölene kadar sürüyor.

Basit bir rutin işini görür: Gece uyu, sabah spor yap, ye ve duş al. Hikaye ilerledikçe güvenli evin değişiyor, bu yüzden her yeni evde yeni aktiviteler olup olmadığına bak. Oyunun kaderini belirlemiyor ama GTA 6 oynarken sağlıklı bir günlük rutin edinmenin kesinlikle faydası var. Gerçek hayatta da tabii ki.

Kolay bir artı: Jason’ın evcil yılanı Dolores’i erkenden besle. Dolores’in faresini yiyişini izlemek sana küçük bir odak güçlendirmesi veriyor.

04 Spor salonunun yolunu tut

Kuvvet antrenmanlarında tetik tuşlarını kullanıyorsun: İkisine de hızlıca bas, yavaşça bırak ve dayanıklılığın bitmeden setini tamamla. Zamanlamayı tutturamazsan ya da fazla yavaş kalırsan ekstra dayanıklılık harcıyorsun. Hangi egzersizi seçtiğin sonucu değiştirmiyor, yalnızca bazı setler diğerlerinden daha kısa sürüyor. Deadlift hızlıca bitiyor, kettlebell swing ise düzenli bir ritimle ilerliyor. Hepsini dene ve en sevdiğini seç.

Önemli: İki karakterin de antrenmanları ve egzersiz zaman aralıklarını takip eden bir fitness uygulaması var. Fitness halkan kapandığında dur, ardından kazanımlarını kalıcı hale getirmek için bir protein bar ye ya da protein shake iç. Bu zaman aralığı yaklaşık her oyun içi günde yeniden açılıyor. Jason’ın evinin hemen önünde ağırlıklar da var.

Dayanıklılık halkasını koşarak ya da paddleboard yaparak kapatmak uzun sürüyor. Spor salonu üyeliği ise sana koşu bandı ya da sabit bisiklet kullanma imkanı veriyor. Burada yapman gereken, imleci pembe alanda tutmak. Genellikle tek bir antrenman yeterli oluyor. Tek sorun şu: Başlangıç bölgesinin yakınında spor salonu yok.

İki karakterle ayrı ayrı antrenman yapmak yorucu gibi görünebilir ama spor salonuna birlikte gidersen hangi karakteri kontrol ettiğinden bağımsız olarak ikisi de çalışmış oluyor. Bir antrenman arkadaşının motivasyon için ne kadar önemli olduğunu sen de biliyorsun, değil mi?

Odak Modu’yla atışlarını ayarla © Rockstar Games

05 Odak Modu’nu kullan

Odak Modu’nu (Focus Mode) açmak için iki analog çubuğa aynı anda bas. Elinde silah varken zamanı kısa bir süre yavaşlatarak atışlarını ayarlamanı sağlıyor. Çatışma dışında ise istediğin kadar kullanabiliyorsun. Bu mod düşmanları kırmızı, etkileşime girebileceğin nesneleri sarı, parayı ise yeşil renkle vurguluyor.

Odak Modu’yla duvarların ardındaki düşmanları görebilir, kasa şifrelerini saklayan notları bulabilir, hayvan izlerini takip edebilir ya da birinin bagajda değerli eşya saklayıp saklamadığını kontrol edebilirsin. Kapılar hakkında da bilgi veriyor: Beyaz kapılardan girebilirsin, kırmızı kapılar ise alarmlı.

06 Suçlarını gece ve gündüze göre planla

Gece ve gündüz döngüsü GTA 6'da da var ve günler önceki GTA oyunlarına göre çok daha uzun. Haritanın bu kez ne kadar devasa olduğu düşünülünce bu çok mantıklı. Saati görmek için yön tuşlarında yukarıya basıp telefonunu aç. Bazı dükkanlar gece kapanıyor, bazı görevler de yalnızca günün belirli saatlerinde yapılabiliyor.

Günün saati polisin tepkisini de değiştiriyor. Gece sessiz bir sokakta iş çevirmek, kalabalık bir Vice City öğleden sonrasına göre çok daha kolay olabilir. Zamanı ileri almak için Jason’ın evinde uyu ve günün yeni bir saatini seç.

07 Gizli odaları ve girilebilen binaları bul

Tüm bölgeleriyle birlikte Leonida haritası serinin şimdiye kadarki en büyük haritası. Üstelik bununla da bitmiyor. GTA 6'da içine girebileceğin yüzlerce oda, ev ve daire var, haritalar da bunları bulmana yardımcı oluyor.

Mini harita: Bir dükkana girdiğinde ana katı görüyorsun. Arkadaki kapılara doğru ilerlediğinde mini harita keşfedilecek başka bir şey olup olmadığını gösteriyor: girilebilen gizli bir oda, bir merdiven ya da hiç açılmayacak bir kapı. Gözün her zaman mini haritada olsun, çevrende yolunu bulurken en büyük yardımcın o.

Dünya haritası: Çoğu bina iki farklı mavi tonuyla gösteriliyor. Koyu mavi, binanın bir girişi ya da iç mekanı olduğu anlamına geliyor. Açık mavi ise binanın yalnızca dekor olduğunu gösteriyor. Girilebilen bir binaya yaklaştığında mini harita girişi genellikle beyaz bir çizgiyle işaretliyor.

08 Grand Theft Auto VI’da hızlı seyahat nasıl işliyor?

GTA 6'da haritadan doğrudan ışınlanma yok. Yine de Leonida’da hızlıca yol almanın üç yolu var:

RydeMe: Uygulamanın kilidini aç, haritada bir nokta işaretle, araç çağır ve arka koltuğa geç. 100 dolar fazladan ödersen yolculuğu atlayıp anında varıyorsun. Oyunun başında biraz pahalı kaçıyor.

Toplu taşıma: Otobüsler ve trenler Leonida’nın dört bir yanında çalışıyor ve seni ağdaki neredeyse her noktaya götürüyor. Belirli bir tarifeye göre çalıştıkları için beklemen gerekebiliyor. Toplu taşıma Vice City içinde daha kullanışlı ama tüm bölgeyi kapsayan bir tren hattı da var.

Karakter değiştir: En hızlı ve en ucuz seçenek bu. Jason’la Vice City’den çok uzaktaysan Lucia’ya geç. Oynamadığın karakter genellikle mevcut güvenli evinin yakınında bekliyor.

GTA 6’da her duruma uygun bir araç olacak © Rockstar Games/Take-Two

09 Araba çalmanın akıllıca yolu

Başkalarının araçlarına el koymak, her Grand Theft Auto oyununun temel mekaniklerinden biri. Elbette GTA 6'da da önemli bir rol oynuyor. Ama dikkat: Araba çalmak artık tek bir tuşa basmaktan ibaret değil. Araçlarda alarmlar ve güvenlik sistemleri var. Waink uygulamasını açmak için yön tuşlarında yukarıyı basılı tut, ardından bir aracı seçerek güvenlik sistemini, satış fiyatını ve tescil ücretini gör.

Camı kırdığında alarm çevredeki karakterleri uyarıyor. Standart takip cihazı olan bir araçta, araç tescil edilene kadar modifikasyon yapamıyorsun. Gelişmiş takip cihazı ise araç ilk bulunduğu yerden çok uzaklaşırsa polise sinyal gönderiyor. Bu sinyali durdurmanın tek yolu hızlı sürmek. Çoğu aracı düz kontakla çalıştırabilirsin ama anahtarsız çalışan üst segment araçlar için anahtar kopyalama cihazı gerekiyor. Oyunun başında bu durum çalabileceğin araçları sınırlıyor. Hikaye ilerledikçe yeni aletlerin kilidi açılıyor.

Bırakmaya kıyamayacağın bir araç mı buldun? Onu Pay ’n’ Spray’e götür ve tescil ücretini öde. Araç ne kadar kötüyse ücret de o kadar düşük. Tescilli bir aracı Scooter Bros uygulamasıyla istediğin zaman yanına çağırabilirsin.

10 GTA 6'da soygunlar: Bilmen gereken her şey

Soygunlar ana gelir kaynağın ve neredeyse her yeri en baştan soyabiliyorsun. Ama iş binaya girip çıkmaktan ibaret değil, dikkat etmen gereken pek çok şey var.

Önce keşif yap. Haritadan olası kazancı ve güvenlik seviyesini kontrol et. Banka dışında başlangıç bölgesindeki tüm dükkanların güvenliği düşük: Silahlı güvenlik görevlisi yok, kamera ve alarm da az. Düşük güvenlikli yerler için tek kişi yeterli. Orta ve yüksek güvenlikli yerler ise ikili olarak çok daha kolay. Tek başına oynuyorsan ve daha büyük bir hedef istiyorsan, diğer karakteri davet etmek için haritadaki simgenin üzerindeyken Üçgen ya da Y tuşuna bas. Hikayenin ilerleyen bir bölümüne kadar iki karakteri birlikte oynayamadığın için pek çok oyuncu soygunların çoğunu o zamana kadar erteliyor.

Arka kapıyı kullan. Pek çok yerin bir arka kapısı var. Kilit tabancasıyla (snap gun) alarmı tetiklemeden içeri girebilirsin.

Kasayı aç. Değerli eşyaların çoğu, kilitli bir arka odadaki kasada duruyor. Bazı kasaların şifresini yakınlarda bulabilirsin, Odak Modu da bunları fark etmene yardımcı oluyor. Bazı kasalar doğru aletle açılabiliyor, bazılarını ise yapışkan bombayla patlatman gerekiyor. Kasa şifreleri rastgele belirlendiği için ezberleyebileceğin evrensel bir şifre yok.

Bankaları ve kredi dükkanlarını şimdilik atla. Buralardan çaldığın paraların arasında genellikle binadan fazla uzaklaştığında patlayan boya paketleri oluyor. Bunun için bir boya paketi engelleyicine ihtiyacın var, onu da ancak 3. Bölüm’de elde edebiliyorsun.

Ganimeti çantalarda taşı. Jason ve Lucia ikişer çanta taşıyabiliyor. Bir arabanın bagajına birkaç çanta sığıyor. Minibüs ve kamyonlara sekiz çantaya kadar sığarken motosikletlere hiç sığmıyor. İkili soygun yaparken çantaları ortağına vermek için yön tuşlarında sağa, ardından Daire ya da B tuşuna bas. Böylece sen polisi atlatmaya çalışırken diğer karakter ganimeti bir yatakçıya satabiliyor. Paranın hesabına geçmesi biraz zaman alıyor.

Çantan doluyken ölme. Ölürsen hem paranı hem de üzerindeki tüm çantaları kaybediyorsun. Bir araçta sakladığın çantalar kurtulabilir ama polis aracı otoparka çekerse onlar da gider. Her büyük soygunun ardından bir yatakçıya uğra.

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Ganimeti yatakçılara sat. Ganimet üç kategoriye ayrılıyor: uyuşturucu, mücevher ve işaretli banknotlar. Çoğu yatakçı üçünü de alıyor ama farklı fiyatlar veriyor. Little Cuba’daki Yasmani mücevher ve işaretli banknotlar için, Tyrone ise uyuşturucu için iyi para veriyor. Başta malları kendin teslim ediyorsun. Bir yatakçıyla yeterince uzun çalışırsan, belli bir ücret karşılığında malları senden gelip almayı teklif ediyor. Bazıları belirli ürünler için daha iyi pay da veriyor.

GTA 6’da bir helikopter © Rockstar Games/Take-Two

11 Yeni aranma sistemi nasıl işliyor?

Polis, bir suçun ardından nerede olduğunu otomatik olarak bilmiyor. Seni birkaç farklı iz üzerinden takip ediyor: görünüşün, kıyafetin, görünür silahın, aracın, güvenlik kamerası görüntüleri ve ortağın. Bunları hızlıca ve kimseye görünmeden hallet, polis de izini kaybetsin.

Görünüş: Suç sırasında şapka ve bandana tak, sonrasında çıkar.

Kıyafet: Bagajda yedek kıyafet bulundur ya da bir giyim mağazasından yenisini al.

Görünür silah: Tabancaları kılıfına koy, uzun namlulu silahları kaldır ya da yere bırak. Yere bıraktığın kendi silahların bagajına geri dönüyor.

Araç: Aracı bırak ya da başka bir araca geç.

Güvenlik kamerası: Arka odadaki görüntüleri yok et.

Ortak: Ayrılın.

12 Doğru silah eklentilerini seç

GTA 6'da silah özelleştirme oldukça kapsamlı ama iki eklenti her şeyden önemli.

Nişangahlar: Nişangahlı bir silahla sağ analog çubuğa basarak birinci şahıs görünümüne geçebiliyorsun. Silahın kendi gez-arpacığı buna izin vermiyor. Sevdiğin bir silah bulduğunda ona kırmızı noktalı (red dot) bir nişangah tak.

Susturucular: Polis, ihbar edilen silah seslerine müdahale ediyor. Bir çete sığınağının yakınında çok fazla ateş edilirse de daha yavaş olsa bile olay yerine geliyor. Susturucu sana ganimeti toplamak için daha fazla zaman kazandırıyor, dalga dalga gelen polis ve çete üyelerinden kaçınmana da yardımcı oluyor.ou find a gun you like.

Lucia ve Jason, GTA 6’nın iki ana karakteridir © Rockstar Games

13 Suç Profilini tanı

GTA 6, nasıl davrandığını takip ediyor. Jason ve Lucia’nın her birinin kendi Suç Profili (Criminal Profile) var. Bu profil ne kadar şiddet uyguladığına, ne kadar öldürücü davrandığına, insanlara ve hayvanlara nasıl davrandığına göre şekilleniyor. Red Dead Redemption 2'deki onur sistemine benzer bir mantıkla çalışıyor ve büyük ölçüde ne sıklıkla öldürdüğüne göre belirleniyor.

Her birinin kendi simge rengi olan beş seviye var:

Professional (Profesyonel, sarı): Şiddeti en aza indiriyor, mümkün olduğunda insanları öldürmeden etkisiz hale getiriyor ve görünmemeye özen gösteriyorsun. Öldürmeden etkisiz hale getirmek ve vatandaşlara iyilik yapmak Odak göstergeni dolduruyor.

Hardened (Azılı, turuncu): Düşmanları öldürüyorsun, sivilleri ise yalnızca kendini savunmak için. Görülüp görülmemek de pek umurunda değil. Professional seviyesindeki Odak bonusları burada da geçerli.

Violent (Saldırgan, mor): Öldürücü olmayan seçenekleri atlıyor, polislere saldırıyor ve sivilleri sebepsiz yere öldürüyorsun. Kafadan vuruşlar Odak göstergeni dolduruyor.

Psycho (Psikopat, açık gri): Çok sayıda polisi, çaresiz vatandaşları ve savunmasız hayvanları öldürüyorsun. Kafadan vuruşlar Odak göstergeni doldurmaya devam ediyor ama artık polise teslim olamıyorsun. Avcılık bu hesaba dahil değil.

Irredeemable (Islah Olmaz, koyu gri): Uzun süre Psycho seviyesinde kalırsan sonunda kendini burada buluyorsun. Oyun boyunca ilk dört seviye arasında gidip gelebiliyorsun ama bu seviye kalıcı. Rockstar, bunun Jason ve Lucia üzerinde kalıcı bir etkisi olacağını söylüyor. Bunun tam olarak ne anlama geldiği ise henüz bilinmiyor.

Öldürmeden oynamak mümkün ama zor. Kafaya ve kalbe isabet eden atışlar öldürüyor, eklemlere ve uzuvlara isabet edenler ise yaralıyor. Kırmızı isabet işareti hedefin öldüğünü, sarı ise yaralanıp çatışma dışı kaldığını gösteriyor. Araçlara karşı bir iki lastiği patlatmak, peşindekileri savurmaya yetiyor. Helikopterler ise yönlerine yeterince ateş edersen geri çekiliyor, pilot da bunu polis telsizinden duyuruyor.

Bunu önemsemen için pratik bir sebep de var. Kontrol etmediğin karakter kendi profiline göre davranıyor. Yani saldırgan bir Lucia, oyun onu yönettiğinde de daha saldırgan davranıyor. Bu kadar büyük bir oyunda bolca öldürmen kaçınılmaz. Professional seviyesine yakın kalmanın yolu, görevler dışında gereksiz yere öldürmemek ve yalnızca kendini savunurken öldürmek.

GTA 6'ya alıştın mı? Testimizi çöz ve bilgini sına!

14 GTA 6 başlangıç rehberi: Sıkça sorulan sorular

Sıkça sorulan soruların yanıtları GTA 6'da banka hesabını ne zaman açabiliyorum? Buck Me görevi sırasında. O zamana kadar paranı Jason’ın yatak odasındaki gevşek döşeme tahtalarının altına sakla. GTA 6'da ilk olarak ne yapmalıyım? Ammu-Nation’dan bir susturucu al, Key Lento’yu keşfet, buradaki yan içerikleri bitir ve bölgeden ayrıldığında bir garaj almayı planla. GTA 6'da hızlı seyahat var mı? Haritadan ışınlanma şeklinde yok. RydeMe’yi ya da toplu taşımayı kullanabilir veya karakter değiştirebilirsin. Saati nasıl kontrol eder, geceyi nasıl atlarım? Telefonu açıp saati görmek için yön tuşlarında yukarıya bas. Geceyi atlamak için Jason’ın evinde uyu. Hangi binalara girebileceğimi nasıl anlarım? Dünya haritasında koyu mavi binaların bir iç mekanı ya da girişi var, açık mavi binaların yok. Bir kapının alarmlı olup olmadığını nasıl anlarım? Odak Modu’nu kullan. Beyaz kapılardan girebilirsin, kırmızı kapılar ise alarmlı. Polisten nasıl kurtulurum? Tüm izleri ortadan kaldır: görünüşün, kıyafetin, görünür silahın, aracın, güvenlik kamerası görüntüleri ve ortağın. Islah Olmaz (Irredeemable) Suç Profili geri alınabilir mi? Hayır. Islah Olmaz seviyesine ulaştığında bu kalıcı oluyor.

15 GTA 6 hakkında şimdiye kadar bildiğimiz her şey

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Yazar hakkında Phil Briel kimdir? Phil, nophilterde TikTok hesabının arkasındaki içerik üreticisi. Daha önce PC’de ve konsollarda Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport ve FIFA gibi oyunlarda profesyonel espor oyuncusu olarak yarıştı. Ayrıca çeşitli oyun sitelerinde ve dergilerde editörlük yaptı.