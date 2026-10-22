19 Kasım 2026'da GTA 6 , konsollara çıkacak. Peki Grand Theft Auto VI, GTA 5'e kıyasla aslında hangi konularda daha iyi? 13 yıldır Los Santos, açık dünya oyunlarında çıtayı belirliyor ve dünya çapında milyonlarca oyuncuyu büyülemeye devam ediyor. Şimdi ise Rockstar Games, işleri bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Daha büyük bir oyun dünyasından geliştirilmiş grafiklere, yenilenmiş arananlar sistemine, hikaye anlatımına ve oyun fiziğine kadar, GTA 6 büyük bir sıçrama vaat ediyor. Peki, rekor kıran öncülüyle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergiliyor? İşte bilmeniz gereken her şey.

01 GTA 5 haritası ile GTA 6 haritası karşılaştırması: Leonida tüm sınırları aşıyor

GTA 6 çıkış tarihi: 19 Kasım 2026

GTA 6 platformları: PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S

GTA 5 çıkış tarihi: 17 Eylül 2013

GTA 5 platformları: Xbox 360, PS3 (2013); Xbox One, PS4 (2014); PC (2015); Xbox Series X/S, PS5 (2022)

Her GTA sürümünün etrafında dolaşan en acil sorulardan biri elbette “Oyun dünyası ne kadar büyük?” sorusudur. GTA 6 söz konusu olduğunda ise cevap şudur: devasa. Mevcut ön izlemeler ve analizler, GTA 6 haritasının GTA 5’teki haritanın yaklaşık iki katı büyüklüğünde olacağını (ve Vahşi Batı temalı oyun Red Dead Redemption 2’deki haritanın yaklaşık üç katı büyüklüğünde olacağını) gösteriyor.

Vice City © Rockstar Games

Karşılaştırma amacıyla şunu belirtelim: Serinin beşinci oyununda yer alan Los Santos ve komşusu Blaine County, 75 kilometrekareden biraz daha az bir alanı kaplıyordu. Bu, bir açık dünya oyunu için zaten oldukça etkileyici bir sayı. Ancak GTA 6, bu ölçütü hiç zorlanmadan ikiye katlıyor: Kurgusal Leonida eyaleti, GTA 5 haritasının yaklaşık iki katı büyüklüğünde ve stüdyonun tarihindeki en devasa alanı oluşturuyor.

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Bu boyutlar, her şeyden önce coğrafi çeşitliliğe yansıyor. Leonida , çevresindeki kırsal alanlarla birlikte tek bir metropol yerine altı farklı ana bölgeden oluşuyor . Göz kamaştırıcı neon ışıklı Vice City metropolünün yanı sıra, Grassrivers’ın kasvetli bataklıklarını, güneşli Leonida Quays’i, sanayi şehri Ambrosia’yı, eskiden kalma tatil cenneti Port Gellhorn’u ve Mount Kalaga Ulusal Parkı’nın devasa dağ sıralarını keşfedeceksiniz. Her biri kendine özgü bitki örtüsü, hayvan türleri, iklim ve coğrafi özelliklere sahiptir. Bir nevi, daha büyük bir dünyanın içindeki mini dünyalar.

GTA 6, önceki sürümlerden daha fazla hayvan türüne yer veriyor © Rockstar Games

Asfaltın uzağında, vahşi doğa canlanıyor ve her zamanki gibi türler açısından zengin: timsahlar, denizayıları ve köpekbalıkları dahil olmak üzere 170'den fazla farklı hayvan türü biyosferlerde yaşıyor ve ıslaklık ile kire dinamik kürk efektleriyle tepki veriyor. Yani GTA 6 haritası, GTA 5’teki haritadan sadece önemli ölçüde daha büyük olmakla kalmıyor; aynı zamanda gözle görülür derecede daha çeşitlilik ve canlılık barındırıyor.

GTA 6 SSS GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6, 19 Kasım 2026'da PS5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek. GTA 6, PC için de çıkacak mı? PC sürümü henüz duyurulmadı. Ancak, GTA 5'te olduğu gibi, daha sonraki bir tarihte bir PC sürümünün çıkması muhtemel. GTA 6, Nintendo Switch 2'de de oynanabilecek mi? Nintendo Switch 2 için bir sürümün çıkması da şu anda resmi olarak planlanmamaktadır. GTA 6 haritası ne kadar büyük? Rockstar, haritanın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ön izlemelere göre, harita Red Dead Redemption 2'deki haritanın yaklaşık üç katı, GTA 5'teki haritanın ise yaklaşık iki katı büyüklüğünde. GTA 6'da kaç tane Aranma yıldızı var? GTA 6'da en fazla altı aranan yıldız bulunuyor. GTA 5'te bu sayı en fazla beş yıldızdı. GTA 6'da kaç ana karakter var? GTA 6'da iki ana karakter bulunuyor: Lucia Caminos ve Jason Duval . GTA 5'te ise üç ana karakter vardı (Michael, Franklin ve Trevor). GTA 6'nın süresi ne kadar? Rockstar Games'ten Rob Nelson, hikaye ve "birkaç" isteğe bağlı görev için yaklaşık 80 saatlik bir oyun süresi öngörüyor. GTA 6, 60 FPS'de çalışıyor mu? GTA 6 şu anda 30 FPS (saniye başına kare) kare hızında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak geliştirme stüdyosu, 60 FPS seçeneğini tamamen dışlamamıştır.

02 GTA 6 ve GTA 5'in oynanma sürelerinin karşılaştırması

GTA 6'nın oynanma süresi: yaklaşık 80 saat (ana hikaye ve yan görevlerin bir kısmı)

GTA 5'in oynanma süresi: yaklaşık 51,5 saat (ana hikaye ve yan görevler dahil)

GTA 5'i tamamen bitirme süresi: yaklaşık 89,5 saat

Seçim yapabileceğiniz pek çok araba olacak © Rockstar Games/Take-Two

GTA 6, öncülünden önemli ölçüde daha kapsamlı bir oyun deneyimi sunacak gibi görünüyor. Rockstar Games'ten Rob Nelson'ın ana hikayeyi ve bazı isteğe bağlı görevleri tamamlamak için yaklaşık 80 saat harcadığı bildiriliyor. Buna kıyasla, How Long to Beat sitesinin tahminlerine göre GTA 5'te ana hikayeyi ve yan görevleri tamamlamak ortalama 51,5 saat sürerken, oyunu eksiksiz tamamlamak isteyenler için bu süre 89,5 saate çıkıyor.

Elbette, Nelson'ın ne kadar isteğe bağlı içeriği tamamladığını bilmeden doğrudan bir karşılaştırma yapmak zor. Ancak tüm işaretler, GTA 6'nın oyuncuları çok daha uzun süre meşgul edeceğini gösteriyor. Her şeyi görmek isteyenler, birkaç ekstra boş hafta sonu planlamakta akıllılık ederler.

03 GTA 6 ve GTA 5: Polis, Yapay Zeka ve Aranma Sistemi

GTA 6’daki Maksimum Aranma Seviyesi: 6 yıldız

GTA 5'te Maks. Aranma Seviyesi: 5 yıldız

GTA 6’daki yenilikler: Bilgi simgeleri, arama bölgeleri, şüpheli tanımı

Arananlar sisteminde epey bir değişiklik oldu © Rockstar Games

Son 13 yılda, oyunlardaki yapay zeka elbette önemli ilerlemeler kaydetti ve bu, GTA 6'nın oynanışında da açıkça görülüyor. GTA 5'te kolluk kuvvetleri mekanikleri genellikle sinir bozucu derecede basitti. Bir suç işlendiği anda, devriye arabaları kör noktalarda belirir ve mini haritadaki dijital görüş konileri sayesinde Michael, Franklin veya Trevor'ın nerede saklandığını neredeyse her zaman bilirdi. Beş yıldız, maksimum aranan seviyeyi gösterirdi.

GTA 6, sadece meşhur altıncı yıldızı geri getirmekle kalmıyor, aynı zamanda polis çalışmalarını da sıfırdan simüle ediyor. Suçlar, ancak yoldan geçenler akıllı telefonlarına uzandığında, tanıklar kaçtığında veya güvenlik kameraları sizi yakaladığında alarmı tetikliyor. Devriye memurları, birdenbire ortaya çıkmak yerine önce olay yerine fiziksel olarak ulaşmak zorundalar.

GTA 6’da yeni bir Heat sistemi bulunuyor © Rockstar Games

Daha da önemlisi, failin teşhis edilmesidir: Leonida Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin ayrıntılı bir tanımını derler. Polis, görünüşünüzü, giysilerinizi, taktığınız maskeleri ve kaçış aracınızı not eder. Gözden uzak bir yerde araba değiştirir veya yeni giysiler giyerseniz, insan avının yarattığı baskı azalır. Tanınmazsanız, yıldızlar başlangıçta boş kalır ve birimler körü körüne ateş açmak yerine olay yerini sistematik olarak arar.

Vice City’de üç yıldız veya daha fazlası özellikle tehlikelidir. Dar sokaklar ve yoğun trafik, arabayla kaçmayı zorlaştırır. Ancak arabadan inip ara sokaklara kaybolabilirsiniz. Rockstar, bunun sorunsuz çalışmasını sağlamak için koşma, zıplama ve tırmanma mekaniklerini yenilemiştir.

04 GTA 6, yeni bir Suçlu Profili getiriyor

GTA 6, GTA 5’te bulunmayan, suçlarla ilgili tamamen yeni bir oyun mekaniği de getiriyor. Aranma Seviyesi’nin yanı sıra, GTA 6’da Suçlu Profili de yer alıyor. Bu, Rockstar’ın Red Dead Redemption 2’deki onur sistemine verdiği yanıttır, ancak davranışlarınızı iyi ya da kötü olarak sınıflandırmaz. Oyun boyunca nasıl davrandığınızı takip eder ve yıldızların aksine sıfırlanmaz.

Lucia ve Jason banka soygununda © Rockstar Games

Gereksiz şiddet ve kasıtsız yıkım olumsuz etki yaratır, ancak şaşırtıcı bir şekilde çöp veya diğer gündelik eşyaları nasıl kullandığınız da aynı şekilde olumsuz etki yaratır. Görevler veya soygunlar gerektiren şiddet otomatik olarak cezalandırılmaz. Soygunları temiz bir şekilde gerçekleştirirseniz, yetenekli bir suçlu olarak itibarınızı artıracaksınız. Profiliniz ayrıca Leonida sakinlerinin size nasıl tepki vereceğini etkiler ve hikayenin bazı kısımlarını değiştirebilir.

Extended Look'ta bu sistem bir karma mekanizmasına benziyor. Bir köpeği okşamak gibi küçük iyilikler bir tarafta, suçlar ise diğer tarafta yer alıyor.

05 Karakterler ve hikaye yapısı: Kaotik bir üçlü yerine Bonnie ve Clyde

GTA 6’nın ana karakterleri: Jason ve Lucia

GTA 5'in ana karakterleri: Michael, Franklin, Trevor

GTA serisinin kahramanları başlı başına bir konudur ve herkesin kendi favorileri vardır . GTA 5, zamanında temelde birbirinden farklı üç anti-kahramana odaklanıyordu. Eski banka soyguncusu Michael, sokak serserisi Franklin ve psikopat Trevor arasındaki bakış açısı değişiklikleri, bolca keskin mizah ve patlayıcı soygunlar sunsa da, çoğu zaman oyuncuyu aksiyondan duygusal olarak uzak tutuyordu.

GTA 5’in üç ana karakteri © Rockstar Games

GTA 6, Lucia ve Jason ile daha samimi ve gerçekçi bir yaklaşım sergiliyor. Bir başka ilk: Lucia, seride başrolü üstlenen ilk kadın karakter. Senarist Alexa D’Agostino, Lucia’nın çok katmanlı, kusurlu bir karakter olarak tasarlandığını ve karakter gücü ve iddialılığıyla Arthur Morgan ve Niko Bellic gibi önceki ikonlarla aynı seviyede olduğunu vurguluyor.

Lucia ve Jason’ın bir çift olup olmayacağına siz karar vereceksiniz © Rockstar Games

İki suçlu arasındaki ilişki, hikayenin merkezinde yer alıyor. İkili, ekipmanlarını paylaşmanın ve ortak soygunlar gerçekleştirmenin yanı sıra, değişken güven seviyelerine ve ortaklık mekaniklerine de güvenecek; bu da hikayeye daha fazla anlatı derinliği katıyor.

Oynanış açısından heyecan verici olan şey, belirli hikâye sahneleri sırasında devre dışı bırakılsa da, oyun boyunca neredeyse her an bu iki karakter arasında geçiş yapabilmenizdir. Görevlerin dışında, ikili ayrı yollara gidebilir veya dünyada birlikte hareket edebilir. Diğer karakterle oynamadığınız zamanlarda, karakterler kendi günlük rutinlerini sürdürür. Ortağınızdan gelen mesajlar, sizi güncel olaylardan haberdar eder. Aramalarını sürekli olarak görmezden gelmenin, uzun vadede ilişkiye zarar vereceği bile söyleniyor.

06 GTA 6 ve GTA 6’daki oyun ve açık dünya karşılaştırması

Oynanış açısından GTA 6, önceki oyunun hafif ve hızlı arcade tarzından uzaklaşıyor. İlk ön izlemelere göre, birçok oynanış sistemi Red Dead Redemption 2’nin derinliğini benimsiyor. Çatışmalar daha fiziksel hissettiriyor, silahların geri tepmesi ustalık gerektiriyor ve yakın dövüşte dinamik yakalama hareketleri ve vuruş bölgeleri bulunuyor.

Yalnızca kanunlara dikkat et, şehir senin © Rockstar Games/Take-Two

Metropoldeki günlük yaşam da kökten değişiyor. Kaldırım kenarında ıslık çalarak taksi çağırmak yerine, oyun içi akıllı telefonu kullanarak modern araç paylaşım uygulaması “RydeMe”ye erişecek ve bu sayede şoförlü gezintilere çıkıp konuşmaları dinleyebileceksiniz. Sosyal medya akışları ve viral video trendleriyle akıllı telefon, Florida’nın absürt çılgınlığını doğrudan yansıtıyor.

Buna ek olarak, binalarla etkileşimde çarpıcı bir artış var: GTA 5’te evlerin büyük çoğunluğu sadece cephe olarak kalırken, Leonida’da yüzlerce dükkana, kulübe, lokantaya ve daireye girebiliyorsunuz; bu da açık dünya oynanışındaki spontane soygunları öngörülemez hale getiriyor.

Lucia ve Jason, Vice City manzarasının tadını çıkarıyor © Rockstar Games

Buna ek olarak, ortam önemli ölçüde daha canlı: ön izlemelere göre 600.000'den fazla NPC animasyonu bulunuyor; GTA 5'te bu sayı yaklaşık 55.000, Red Dead Redemption 2'de ise yaklaşık 300.000 idi. Oyun dünyasını dolduran tüm NPC’ler, sadece kıyafet ve vücut parçalarından bir araya getirilmek yerine, tek tek tasarlanmıştır. Leonida’da daha geniş bir beden ve vücut tipi yelpazesi sunulacak ve animasyonlar vücut boyutuna ve şekline gerçekçi bir şekilde uyum sağlayacak.

Yoldan geçenlere selam verebilir, onları kışkırtabilir veya sakinleştirebilirsiniz. NPC’ler, konuşmaları dinlediğinizi fark eder ve onları çok uzun süre takip ederseniz sizinle yüzleşir. Bazı sakinler silah taşır ve sıradan sohbetler bile yepyeni etkinliklere veya olaylara yol açabilir.

07 Teknoloji, hava durumu ve fizik: GTA 6 için yeni nesil grafikler

GTA 6, gerçek bir görsel şölen sunuyor © Rockstar games

GTA 5, teknik olarak PS3 ve Xbox 360 donanımına dayanıyordu ve ağırlıklı olarak statik gölgelere, sabit hava durumu bölgelerine ve yükseltilmiş dokulara dayanıyordu. GTA 6, şirketin kendi geliştirdiği RAGE motorunun en son sürümünü kullanıyor ve modern konsol platformları için sıfırdan geliştirildi.

Küresel aydınlatma ve yansımalar için tam ışın izleme özelliği, su birikintilerinde, neon tabelalarda ve araba boyalarında fotogerçekçi yansımalar sağlar. Karakterler, rüzgara ve yağmura gözle görülür şekilde tepki veren, fiziksel olarak simüle edilmiş bireysel saç animasyonlarına ve kumaş simülasyonlarına sahiptir.

En önemli özelliklerden biri de yerel hava durumu sistemidir: Vice City’nin kumlu plajlarında güneş kavurucu bir şekilde parıldarken, bataklık bölgelerinde şiddetli gök gürültülü fırtınalar ve tropikal kasırgalar esebilir. Bu fırtınalar hendekleri su basar, tabelaları devirir ve spor arabaların ve kaslı arabaların yol tutuşu ile lastik tutuşu üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Bu da bizi doğrudan bir sonraki noktaya getiriyor.

08 Araçlar ve araba hırsızlığı

GTA 6’da pist yarışı yer alacak – bu, seride bir ilk olacak © Rockstar Games/Take-Two

GTA 6’daki yol tutuşu, “Extended Look” videosunda GTA 5’e kıyasla daha dinamik görünüyor; daha dar viraj manevraları ve ani frenleme hareketleri göze çarpıyor. GTA 6, tam anlamıyla bir arcade yarış oyununa dönüşüyor gibi göründüğünden, bunu araba yarışlarında veya kir bisikleti yarışlarında hemen deneyebilirsiniz.

Buna gece sokak yarışları ve diğer etkinlikler de ekleniyor. Hatta Leonida’da, görsel olarak Sebring Uluslararası Yarış Pisti’nden esinlenerek tasarlanmış kalıcı bir pistin olacağı söyleniyor. Bu, geliştirme ekibinin gerçek yarış profesyonellerini bile işe aldığı söylenen geliştirilmiş araç yol tutuşu ile uyumlu.

Araba hırsızlığı da GTA 5’tekinden önemli ölçüde daha zor ve daha çeşitli olacak: bir araca girmek, sadece bir düğmeye basmaktan çok daha fazlasını gerektirecek. Araçlar güvenlik seviyelerine göre sınıflandırılıyor ve pahalı modellerin çalınması önemli ölçüde daha zor olacak. WAINK telefon uygulaması, bir arabayı önceden tarar ve tahmini değerini, kilit türünü, alarmını ve takip cihazını gösterir. Eski model arabaları Slim Jim gibi basit aletlerle açabilirsiniz; ancak modern lüks arabalar için anahtar kopyalayıcı gibi yüksek teknolojili ekipmanlar gerekir. Bu aletlerin bazıları, hikaye ilerledikçe açılır.

Araçta gözle görülür hasar varsa değeri düşer. Bu durum, kaçmayı ve aracı teslim etmeyi zorlaştırır; zira Vice City’nin yolları Los Santos’a göre daha dardır ve trafiği daha yoğundur. Hatta bazı araçlarda, konumlarını polise bildiren GPS takip cihazları bile bulunur.

Tuning atölyesinde aracını süsleyebilirsin © Rockstar Games/Take-Two

Jason ve Lucia da şu anki evlerinde kendi araç koleksiyonlarını oluşturuyorlar. Bagajda silahlar ve yedek giysiler için yer bulunur; bu da Arananlar sistemiyle doğrudan bağlantılıdır.

09 Etkinlikler ve yan etkinlikler

Kalaga Dağı Milli Parkı’nın yemyeşil tepelerinde kano gezintisi © Rockstar Games

GTA 5'te zaten avcılık, Chiliad Dağı'nda yürüyüş, paraşütle atlama ve kiralık uçaklarla uçma gibi etkinlikler mevcuttu. Ayrıca, hisse senedi alım satımı yapabileceğiniz bir borsa da vardı. Ancak GTA 6, yan etkinliklerin yelpazesini önemli ölçüde genişletiyor. Suç işlemek dışında bilardo ve mini golf oynayabilir, kano ve dalış yapabilir, paraşütle atlayabilir, spor yapabilir, hayvanat bahçesini ziyaret edebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Hem hayvanat bahçesinde hem de vahşi doğada yaşayan hayvanları gözlemleyebilir ve bir kontrol listesinden işaretleyebilirsiniz. Bu özellik, Red Dead Redemption 2'deki bir özelliğin üzerine geliştirilmiştir.

10 Müzikler ve Radyo

Rockstar, GTA 6’nın serinin bugüne kadarki en geniş ve en çeşitli radyo istasyonları yelpazesine sahip olacağını vaat ediyor. 8 Ekim 2026’da stüdyo, resmi web sitesinde sunucuları ve ses örnekleriyle birlikte ilk altı istasyonu tanıttı. Bunlar arasında modern Latin müziği çalan Cocoteo FM, country ve outlaw tarzı müzikler sunan Back Country Radio, Afrobeat’ten Amapiano’ya uzanan bir yelpazeye sahip AfroBank FM, hard rock ve speed metal çalan The Chamber 106.6, pop hitleri çalan Flash FM ve Güney rap müziği çalan Dirty South Classics yer alıyor.

Real Dimez – namı diğer Bae-Luxe ve Roxy – GTA 6’da! © Rockstar Games

Sunucular arasında Bad Bunny, Lana Del Rey ve Slayer üyeleri Kerry King ile Tom Araya gibi tanınmış isimler yer alıyor. Onaylanan şarkılar arasında MGMT’nin “Electric Feel”, Slayer’ın “Raining Blood” ve Loretta Lynn’in “Don’t Come Home a Drinkin’” yer alıyor. Flash FM’i önceki Vice City oyunlarından tanıyacaksınız; bu radyo istasyonu geri dönüyor.

Ayrıca iki yeni oyun özelliği de bulunuyor. GTA 6’da artık yaya olarak ilerlerken, akıllı telefonunuzdan ve kulaklıklarla radyo dinleyebileceksiniz. Rockstar, seride ilk kez isteğe bağlı podcast’leri de sunuyor. Buna ek olarak, 34 orijinal parçadan oluşan “Grand Theft Auto VI: The Album” 19 Kasım 2026’da piyasaya sürülecek. Rockstar, radyo istasyonlarının ve şarkı listelerinin tamamını ancak oyunun çıkışında açıklamayı planlıyor.

11 Çok Oyunculu Mod ve GTA Online

GTA 5, adresindeki GTA Online sayesinde uzun soluklu bir hit haline geldi. Ana oyunun hemen ardından 1 Ekim 2013'te piyasaya sürülen çevrimiçi mod, oyunun günümüze kadar inanılmaz bir popülerliğe sahip olmasının nedenidir. Take-Two, GTA Online’ın GTA 6 ile birlikte devam edeceğini ima etti. Potansiyel bir “GTA 6 Online”ın yenilenmiş, yeni bir sürümünün 2027’de çıkması bekleniyor.

Rockstar, GTA 6’nın çok oyunculu modu hakkında henüz somut bir ayrıntı açıklamadı. Tek bildiğimiz şu: oyun geliyor. O zamana kadar da gerçekleşmesini istediğimiz birkaç dileğimiz var. Öyle değil mi? Rockstar Games? Siz ne dersiniz?

12 GTA 6 ve GTA 5’e genel bakış

Özellik GTA 6 GTA 5 Çıkış tarihi 19 Kasım 2026 17 Eylül 2013 Platformlar PS5, Xbox Series X/S PS3, Xbox 360 (daha sonra diğer konsollar ve PC için yayımlandı) Geçtiği yer Leonida, Vice City dahil Blaine County ve Los Santos Oyun dünyası GTA 5’in yaklaşık iki katı büyüklüğünde 75,84 km² Aranma seviyesi En fazla 6 yıldız En fazla 5 yıldız Ana karakterler 2 (Lucia ve Jason) 3 (Michael, Franklin ve Trevor) Oynanış süresi Yaklaşık 80 saat Yaklaşık 51,5 saat

13 GTA 6 hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şey

Yazar hakkında Phil Briel kimdir? Phil, @nophilterde hesabının yaratıcısı ve PC ile konsollarda Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport ve FIFA gibi oyunlarda eski bir profesyonel e-spor oyuncusudur. Daha önce çeşitli oyun siteleri ve dergilerinde editör olarak çalışmıştır.