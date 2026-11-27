Vice City sokaklarında gölgeler fazla karanlık, güneşli sahneler soluk görünüyorsa HDR kalibrasyonunu kontrol ederek başlayabilirsiniz. Dengeli bir GTA 6 HDR ayarı için televizyonun görüntü modunu düzenlemek, konsolun HDR çıkışını etkinleştirmek, ardından oyun içindeki parlaklık seçeneklerini ayarlamak gerekir. Yalnızca ekran parlaklığını artırmak bazı ayrıntıları görünür kılsa da gökyüzündeki dokuların kaybolmasına veya siyahların grileşmesine yol açabilir. Hedef, gece sahnelerindeki nesneleri seçebildiğiniz, parlak ışıkların etkisini koruduğu bir görüntü elde etmektir. Kullanılan ekranın kapasitesiyle odanın aydınlatması farklılaştığından kalibrasyonu kendi oyun ortamınızda tamamlamanız önem taşır.