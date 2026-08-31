GTA 6'da Şimdiye Kadar Gösterilen Tüm Kullanılabilir Araçlar

19 Kasım’da çıkacak Grand Theft Auto VI, serinin bugüne kadarki oyunlarından daha büyük, daha iddialı ve daha yüksek tempolu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

GTA 5’in haritasından iki buçuk kat daha büyük olabileceği söylenen oyun haritası da otomobillerden motosikletlere, helikopterlerden uçak ve teknelere kadar çok daha fazla aracı kullanabileceğin geniş bir dünya anlamına geliyor.

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Elbette serinin geliştiricisi Rockstar Games, oyuna dair pek çok detayı şimdilik açıklamıyor. Ancak araçlar söz konusu olduğunda, ortalığı birbirine katabileceğin yepyeni seçeneklerle dolu bir garajın seni beklediğini söylemek mümkün.

Şimdilik fragmanlarda ve ekran görüntülerinde görülen, seriden tanıdığımız araçlara; yeni oyun çıktığında direksiyonuna geçebileceğin araçlara dair ipuçlarına ve beklentilere göz atabilirsin. Emniyet kemerini bağlamayı unutma!

01 Modifiyeli Otomobiller

GTA 6, sayısız dört tekerlekli kaçış aracı sunuyor © Rockstar Games/Take-Two

Otomobiller, GTA deneyiminin vazgeçilmezlerinden biri. Aile sedanları, polis araçları ve eski taksiler gibi daha sıradan seçenekler yine karşımıza çıkacak olsa da asıl dikkat çekenler süper otomobiller. Şimdiye kadar 8F Drafter, Alutein, Astron ve Asterope GZ gibi önceki oyunlardan tanıdığımız araçların geri döneceği doğrulandı.

Sultan, Tailgater ve Tempesta’nın da görüntülerde yer alması, GTA 6’nın otomobil konusunda farklı zevklere hitap edeceğini gösteriyor. İster dikkat çekici modellerden ister oyundaki en lüks otomobillerden hoşlan, seçenekler oldukça geniş olacak gibi görünüyor.

Bu çeşitlilik; hız, dayanıklılık ve yol tutuşunun oyundaki en iyi otomobiller arasında bile önemli ölçüde değişebileceği anlamına geliyor. Bu da serinin yıllardır öne çıkan özelliklerinden biri. Şehrin en gösterişli otomobilini ele geçirmiş olabilirsin ancak polislerden kurtulup aracı hasarsız şekilde güvenli bir yere götürmek hiç de garanti değil.

GTA 6'nın yayınlanan son görüntüleri, otomobil çeşitliliğinin yanı sıra yarış kültürünün de oyunda önemli bir yere sahip olacağını gösteriyor. Gece düzenlenen sokak yarışlarından modifiye otomobillere kadar farklı sahnelerin yanı sıra ilk kez pist yarışlarından görüntüler de karşımıza çıkıyor. Stock car yarışlarının da yer aldığı bu sekanslar, Leonida'da direksiyon başında yapılabileceklerin şehirde dolaşmak ve polislerden kaçmakla sınırlı kalmayacağına işaret ediyor.

02 Helikopterler

GTA 6’da bir helikopter © Rockstar Games/Take-Two

Klasik suç filmlerinin de gösterdiği gibi, bir helikopterle gökyüzünde süzülmenin havası bambaşka. GTA’nın yaratıcıları da bunun farkında. Özellikle GTA 5, FIB merkezine havadan sızma görevi gibi helikopterlerle yaşanan unutulmaz anlara sahipti. Paraşüt ve BASE jumping seçenekleri de düşünüldüğünde helikopterler, GTA’nın en aksiyon dolu anlarına ulaşmanın yollarından biri.

Buzzard, Maverick, Police Maverick, SuperVolito ve Sea Sparrow’un GTA 6’da geri döneceği doğrulandı. Bunların dışında oyunda kaç farklı helikopter göreceğimiz henüz net değil ancak haber ve askeri helikopterlerin de yer alması bekleniyor. Vice City’de olduğu gibi kendi helikopterine sahip olabilme ihtimali de oldukça yüksek.

GTA 6 haritasının büyüklüğü bu ihtimali daha da güçlendiriyor. Keşfedilecek uzak bataklıklar, ormanlar ve dağlık bölgeler düşünüldüğünde hava yolculuğu zaman zaman en iyi seçenek olabilir. Tabii havalanmadan önce helikopterin pek de kolay olmayan kontrollerine alışmakta fayda var.

03 Süper Motosikletler

Jason, her şeye hazır © Rockstar Games/Take-Two

Birbirinden güçlü motosikletler olmadan Grand Theft Auto düşünülemez. Önceki oyunlarda motosiklet sürücülerini araçlarından düşürüp motosikletlerini ele geçirmek bile mümkündü. GTA 6’da onları nasıl elde edeceğimizden çok, bu hızlı ve göz alıcı motosikletlerle son sürat yollara çıkabilmek heyecan verici olacak.

Otomobil ve kamyonetlere göre daha çevik olan motosikletler, özellikle kaçış sırasında önemli bir avantaj sağlayabilir. Trafiğin arasından kolayca geçebilir, rampalardan atlayabilir ve zorlu rotalarda daha rahat hareket edebilirler.

Elbette bu hız ve hareket özgürlüğünün bir dezavantajı da var. Motosiklet sürücüleri dışarıdan gelecek darbelere karşı çok daha savunmasız. Trafikte yaşanacak beklenmedik bir çarpışma, karakterinin motosikletten savrulmasına ve maceranın pek de iyi bitmemesine neden olabilir.

Avarus, Double T, Manchez, Zombie Chopper ve Sanchez’in geri dönüşünün yanı sıra BMX ve Scorcher gibi bisikletlerin de yer alması, iki tekerlekli araç seçeneklerinin oldukça geniş olacağını gösteriyor. İster şehir sokaklarında hız yapmak, ister ormandaki toprak rampalarda sınırları zorlamak, ister ara yollarda yasa dışı bir yarışa katılmak iste; GTA 6’da buna uygun bir seçenek bulabilecek gibisin.

04 Özel Jetler ve Her Boyutta Uçak

Cennete ulaşmak sadece kısa bir uçuş mesafesinde © Rockstar Games/Take-Two

İster küçük uçaklarla adalar arasında yolculuk yapmak ister kendi özel jetinle gökyüzüne çıkmak iste, farklı boyutlardaki uçaklar GTA 6’nın önemli bir parçası olacak gibi görünüyor.

GTA tarihinin en zorlu görevlerinden bazıları havalimanlarında geçerken GTA 5, şehirden uzakta kendi toprak pistine sahip olma imkânı bile sunmuştu. GTA 6 ise bu deneyimi bir adım ileri taşıyabilir; hatta kendi havayolu şirketini satın almak bile mümkün olabilir. Jet ve Nimbus’un geri döneceği doğrulanırken özel jet modeli Shamal da yeniden karşımıza çıkacak.

Daha küçük uçaklar arasında ise suya iniş yapabilen Dodo’nun geri dönmesi bekleniyor. Duster da tarım ilacı püskürtme işlerinin ve tabii ki küçük çaplı kaçakçılık maceralarının vazgeçilmezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

05 Çok Hızlı Tekneler

GTA 6’da tekne partisinin eğlencesi bir başka © Rockstar Games/Take-Two

Tekneler olmadan bir GTA oyunu düşünülemez. Üstelik GTA 6, oyuncuları Miami ve Florida’dan ilham alan Vice City’ye geri götürdüğü için deniz araçları bu kez çok daha önemli olacak gibi görünüyor. Bataklıklar ve göllerin yanı sıra uzanan geniş kıyı şeridi, ister yazın en eğlenceli tekne partisini düzenlemek ister polislerden deniz yoluyla kaçmak için pek çok fırsat sunabilir.

Hızlı ve güçlü Squalo’nun geri döneceğini biliyoruz. Ona daha lüks bir seçenek olan Marquis ve mütevazı bot Dinghy de eşlik edecek. Bunların dışında geliştiriciler diğer deniz araçlarıyla ilgili detayları şimdilik sürpriz olarak saklıyor.

Örneğin denizaltıların veya önceki oyundaki su altı dalış ekipmanlarının geri dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak suyun böylesine önemli olduğu bir oyun dünyasında bunların GTA 6’da yer almaması pek olası görünmüyor.

06 Polis Araçları

Serbest dolaşan suçlular © Rockstar Games/Take-Two

Polislerin olmadığı bir GTA fazlasıyla kolay olurdu. Üstelik Vice City polislerinin peşine yalnızca koşarak düşmesini de bekleyemezsin. Polislerin güçlü araçları olmasa onlardan kaçmanın heyecanı da aynı olmazdı.

Yeni oyunda Buffalo STX Pursuit, Gauntlet Interceptor, standart Interceptor, Police Riot Van ve Sheriff SUV geri dönüyor. Bunlara yukarıda bahsettiğimiz Police Maverick helikopteri de eşlik ediyor.

Bu kadar farklı polis aracı peşindeyken işin biraz zorlaşabilir ancak kovalamacaların daha hareketli ve çeşitli olacağı kesin. Üstelik polislerin kullanabildiği araç sayısının artması, ele geçirebileceğin resmî araçların da artması anlamına geliyor.

07 Birbirinden Eğlenceli Araçlar

GTA 6'da bataklıkta kaybolmayın © Rockstar Games/Take-Two

GTA serisi yıllar içinde daha gerçekçi hale gelse de bu, oyunun kendine özgü çılgınlığından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. GTA hâlâ sıra dışı detaylarıyla öne çıkan oyunlardan biri ve araçlar da bunun önemli bir parçası. Leonida eyaletinin renkli dünyası düşünüldüğünde, oyundaki diğer araçların da en az ana modeller kadar sıra dışı olması bekleniyor.

Oyunda daha küçük ve alışılmadık pek çok aracın kontrolünü ele geçirmek mümkün olacak gibi görünüyor. Biff çöp kamyonunun geri dönüşü neredeyse kesinleşirken kanolar, Boxville karavan, forklift, modifiyeli Hustler, arazi aracı Kamacho, minivan ve takla kafesine sahip Outlaw da yeniden karşımıza çıkacak araçlar arasında.

Bu araçlarla Vice City ve çevresinde dolaşmak başlı başına eğlenceli olabilir. Üstelik oyundaki karakterleri yanına alıp küçük bir şehir turuna çıkmak da seçenekler arasında. Uzun bir yolculuk içinse gerçek hayattaki Greyhound otobüslerinden esinlenen Dashound tercih edilebilir.

GTA 6 ile ilk kez hava botları, Street Blazer ATV ve daha büyük Verus ATV de karşımıza çıkacak. Bunların yanı sıra 19 Kasım’da oyun çıktığında keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok aracın bulunması muhtemel.

Yazar hakkında Tom Ward kimdir? Tom Ward; spor, kültür ve iklim konularında GQ, Esquire, Wired ve The Sunday Times gibi yayınlar için yazılar kaleme alıyor. Aynı zamanda TIN CAT ve The Lion And The Unicorn romanlarının yazarı.