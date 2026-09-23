GTA 6 müzikleri hakkında her şey

Yazar Hakkında Phil "@nophilterde" Briel Phil, nophilterde 'nin yaratıcısı ve eski bir e-spor profesyonelidir. PC ve konsollarda Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport ve FIFA gibi oyunlarda mücadele etmiştir. Çeşitli oyun siteleri ve dergilerinde editörlük yapan Phil, 2016’dan bu yana RedBull.com 'da yeni oyunları tanıtıyor, donanım önerileri ve oyun rehberleri hazırlıyor.

Müzik, Grand Theft Auto serisinin her zaman önemli bir parçası oldu. GTA 6 ’da da bu gelenek devam edecek. Rockstar, oyun için “Grand Theft Auto VI: The Album” adlı ayrı bir soundtrack albümü de duyurdu.

GTA 6’nın müzikleriyle ilgili onaylanan şarkıları, bilinen radyo istasyonlarını ve güncel sızıntıları bu yazıda bir araya getiriyoruz.

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Makale tarihi: 18 Eylül 2026

01 GTA 6: The Album: Resmi soundtrack albümü

Müzikle özdeşleşen oyun serilerinin başında GTA geliyor. GTA 3’te Royce Da 5'9", GTA 4’te deadmau5, GTA 5’te Dr. Dre gibi isimler öne çıkarken GTA: Vice City, Iron Maiden ve Run-DMC gibi sanatçılarla 80’lerin atmosferini oyuna taşıdı.

GTA 6, 19 Kasım’da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıktığında müzikler, açık dünyanın atmosferini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olacak.

GTA 6: The Album

Çıkış tarihi: 19 Kasım 2026 (GTA 6 ile aynı zamanda)

Plak Şirketi: Atlantic Records, Rockstar Games ile iş birliği içinde

Parçalar: 34 yeni, özel şarkı

Formatlar: Dijital , plak, CD

GTA 6’nın kendine ait bir albümü olacak © Rockstar Games

Rockstar Games, 17 Eylül 2026’da “Grand Theft Auto VI: The Album” albümünü duyurdu. Atlantic Records iş birliğiyle hazırlanan albüm, GTA 6 ile aynı gün, 19 Kasım 2026’da yayınlanacak. Albümde oyun için özel olarak hazırlanan 34 yeni şarkı yer alacak. Farklı müzik türlerini buluşturacak şarkılar, Vice City ve Leonida’nın enerjisini yansıtacak.

“GTA 6: The Album”dan altı şarkı, müzik platformlarında şimdiden dinlenebiliyor. Şu ana kadar açıklanan şarkılar şöyle:

Yung Lean – That's It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott – RHYNO (Guy-Manuel de Homem-Christo tarafından üretildi)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

İlk altı şarkı, GTA 6’nın müzik çeşitliliği hakkında önemli ipuçları veriyor. Hip-hop, pop, Latin, country ve rock gibi farklı türleri buluşturan seçki, oyunda yer alacak çok daha geniş şarkı listesinin de ilk örneklerini sunuyor.

Grand Theft Auto VI: The Album, plak olarak da satışa çıkacak © Rockstar Games

GTA 6 yalnızca dijital olarak satışa çıkacak olsa da soundtrack albümünün fiziksel sürümleri de olacak. Rockstar, plak ve CD seçeneklerinin yanı sıra resmi web sitesine özel üç farklı sürüm sunuyor. Seçenekler arasında sınırlı sayıda üretilen sıvı dolgulu ve Splatter Edition plakların yanı sıra standart kutulu CD de bulunuyor. Farklı mağazalarda ise özel kapak tasarımlarına ve renklere sahip plak seçenekleri satışa sunulacak.

02 GTA 6 müzikleri: Fragmanlarda ve Extended Look'ta yer alan şarkılar

Yeni albümün yanı sıra Rockstar, fragmanlar ve Extended Look ile oyunda yer alacak birçok lisanslı şarkıyı da açıkladı. İki fragmanda duyduğumuz şarkılar şöyle:

Tom Petty – Love Is a Long Road

The Pointer Sisters – Hot Together

Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight

Tammy Wynette – Talkin' to Myself Again

Zenglen – Child Support

Jay Ferguson – Thunder Island

Vintage Vice City Paketi ile 80’ler geri dönüyor © Rockstar Games

27 Ağustos 2026 tarihli Extended Look'ta ayrıca 14 şarkı daha onaylandı, bunlardan bazıları:

Birdman ft. Lil Wayne – Pop Bottles

Sexyy Red & Tay Keith – Pound Town

Kodak Black – Skrilla

The Bellamy Brothers – Let Your Love Flow

Def Leppard – Love Bites

Depeche Mode – People Are People

Captain & Tennille – But I Think It's a Dream

Prefab Sprout – Cars and Girls

!!! feat. Meah Pace – Off the Grid

Cliff Richard – Devil Woman

Chimbala & Omega – Se Me Nota (Agárrame)

Phil Collins – Against All Odds (Take a Look at Me Now)

Aluna & Jayda G – Mine O' Mine

Elderbrook & Bob Moses – Inner Light

Söz konusu şarkılar resmi Extended Look videosunda yer alsa da GTA 6’daki radyo istasyonlarında çalacakları henüz doğrulanmadı.

03 GTA 6'daki radyo istasyonları: Şu ana kadar bilinenler

Müzik zevki kişiden kişiye değiştiği için Rockstar Games, GTA 6’da da serinin klasik radyo sistemini kullanıyor. Farklı müzik türlerine odaklanan radyo istasyonlarının her birinde kendine özgü şarkılar ve sunucular yer alıyor.

Rockstar, GTA 6 için şu ana kadar yalnızca bir radyo istasyonunu doğruladı: V-Rock. GTA 6’nın resmi sitesindeki kısa bir videoda Jason’ın V-Rock logolu tişört giymesi, istasyonun geri döneceğini ortaya koydu. V-Rock, GTA: Vice City’de rock müziğe odaklanan radyo istasyonu olarak yer alıyordu.

Jason, V-Rock tişörtü giyiyor © Rockstar Games

Sızdırılan oyun görüntülerinden birinde radyo menüsünün kısa süreliğine görünmesiyle bazı radyo istasyonlarının isimleri de ortaya çıktı. Ancak aşağıdaki liste henüz resmi olarak doğrulanmadı:

Kaleidoscope FM

Worldwide FM

Cocoteo FM

Emotion 98.3

Radio ON-U

Symphony FM

Back Country Radyosu

Stockyard FM

Dirty South Classics

CircoLoco Records Radyosu

The Wipe

La Ola

The Chamber 106.6

Real Dimez – namı diğer Bae-Luxe ve Roxy – GTA 6’da! © Rockstar Games

Listede en çok dikkat çeken isimler V-Rock ve Emotion 98.3. Her iki istasyon da GTA: Vice City’de yer almıştı ve GTA 6 ile geri dönebilir. CircoLoco Records Radio da öne çıkan bir diğer isim. CircoLoco, 2021’den bu yana Rockstar Games ile iş birliği yapıyor ve daha önce GTA Online’daki radyo içeriklerine katkıda bulunmuştu.

Hayranlar, Vice City’nin Küba’ya yakınlığı nedeniyle oyunda Latin veya Karayip müziklerine odaklanan bir radyo istasyonunun da yer alabileceğini düşünüyor. Ayrıca önceki oyunlardaki K-Chat ve VCPR gibi sohbet ve röportaj ağırlıklı istasyonların geri dönebileceği konuşuluyor. Ancak bu iddiaların hiçbiri henüz resmi olarak doğrulanmadı.

04 GTA 6’nın soundtrack’i ne zaman yayınlanacak?

Rockstar, “GTA 6: The Album”un tam şarkı listesini ve oyundaki tüm radyo istasyonlarını GTA 6’nın çıkış tarihi olan 19 Kasım 2026’da açıklamayı planlıyor. GTA 5, çıktığında 17 radyo istasyonunda 240’tan fazla şarkı sunuyordu. GTA 6’nın müzik arşivinin de benzer ölçüde geniş olması bekleniyor.

Lucia Caminos ağırlık antrenmanı yapıyor © Rockstar Games

Rockstar ayrıca GTA 6’da dinamik bir müzik sisteminin ve kendi ifadesiyle “oyun içi radyonun bir sonraki evriminin” yer alacağını açıkladı. Ancak bu yeniliklerin nasıl işleyeceğine dair ayrıntılar henüz paylaşılmadı.