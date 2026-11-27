Jason'ın evini tamir etmek, Lucia'ya hediye almak: GTA 6'nın ilk saatleri, sizi günlük işlerle şaşırtıcı derecede meşgul ediyor. Ama dürüst olalım, asıl yapmak istediğiniz şey, hava karardıktan sonra Leonida'da hız yapmak, biraz para kazanmak ve özel bir arabanın direksiyonuna geçmek. Erken aşamada ele geçirmeye değer beş araba seçtik; bunların nerede bulunabileceği ve tescil ettirmenin ne kadara mal olacağı da dahil. Hiçbiri hikayede önemli bir ilerleme gerektirmiyor ve hiçbiri bütçenizi zorlamayacak, bu yüzden onları bir an önce bulmamanız için hiçbir neden yok.

01 GTA 6’da arabaları çalma ve tescil ettirme

Arabaya atlayıp gaza basarak uzaklaşmak mı? Artık işler o kadar basit değil. Çalınan bir arabayı kalıcı olarak kendinize ait hale getirmek için önce onu tescil ettirmeniz gerekiyor. Bunun için Port Gellhorn’da Watkins Auto Parts’ı işleten araba çalıntısı satıcısı Moses Watkins’e ihtiyacınız olacak. Onunla, hikayenin yaklaşık üçte biri tamamlandığında, 2. Bölüm'de karşılaşırsınız.

Bir arabayı kendi adınıza kaydettirmek için Moses’ın, üzerinde takip cihazı bulunmayan bir araca ihtiyacı var. Bir araçta takip cihazı olup olmadığını, telefonunuzdaki WAiNK uygulamasını kullanarak kontrol edebilirsiniz. İlk kayıt işleminiz ücretsizdir, ancak sonraki kayıtlar pahalıya mal olabilir: Basit bir araba için birkaç bin dolar ödemeniz gerekirken, üst sınıf modellerin maliyeti 20.000 dolardan fazla olabilir. Ayrıca, kayıtlı her araç için boş bir garaj yeri de gereklidir. Ek garajlar, telefonunuzdaki emlak uygulaması aracılığıyla satın alınabilir.

Oyunun başlarında bir ipucu: Bir arabada takip cihazı varsa, şimdilik onu rahat bırakmalısınız. Bu cihazları nasıl çıkaracağınızı hikayenin ilerleyen kısımlarında öğreneceksiniz, bu yüzden takip cihazı olmayan araçlara göz atın. Ayrıca depoyu dolu tutmayı unutmayın; GTA 6'daki arabaların gerçekten yakıta ihtiyacı var.

02 Maibatsu '97 Penumbra FF

Penumbra FF, Hızlı ve Öfkeli hayranları için olmazsa olmaz bir araçtır © Rockstar Games

Esin kaynağı : Mitsubishi Eclipse (Paul Walker, Hızlı ve Öfkeli)

Konum : Vespucci Adası'nın merkezindeki bir villanın garajı (Rialto Adaları, Vice City)

Zorluk : Kolay

İstatistikler : Hız 7,2 / Hızlanma 7,6 / Asfalt 5,8

Kayıt ücreti : 6.750 $ (veya ilk arabanızsa ücretsiz)

İpucu : Önce garaj duvarındaki düğmeyi kullanarak alarmı devre dışı bırakın

Hızlı ve Öfkeli hayranları, biraz nostaljiye hazır olun: Rockstar, ilk filmdeki Brian O'Conner'ın yeşil Mitsubishi Eclipse'ini neredeyse mükemmel bir şekilde yeniden yarattı. Aynı boyası, kendine özgü mavi dalga grafikleri ve hatta "HAD YOU" yazan plakası bile var. GTA 6'da bu araba Maibatsu '97 Penumbra FF olarak biliniyor ve Vice City'deki Rialto Adaları'ndan biri olan Vespucci Adası'nın merkezindeki bir villanın garajında bulabilirsiniz.

Arabayı almak için önce kilitli kapıyı aşın ve garaj duvarındaki düğmeyi kullanarak alarmı devre dışı bırakın. Bu adımı atlarsanız, arabayla yola çıkar çıkmaz polis peşinize düşecektir. Ardından garaja girin, arabayı kısa devre yaptırın ve doğruca Moses'a gidin. Bu çabaya kesinlikle değer: Penumbra mükemmel bir hızlanma performansına sahip, yol tutuşu güven verici ve ücretsiz tesciliniz için ideal bir seçim. Tek bir sorun var: Moses, tescil sırasında arabayı yeniden boyayacak, yani arabanın ikonik orijinal görünümünü kaybedeceksiniz. Neyse ki, Vice City’deki Vice Vinyl’de eski haline getirebilirsiniz.

03 Vapid Firebug Dominator

Vapid Firebug Dominator, V8 tutkunları için ideal bir araç © Rockstar Games

Tür : Muscle car (Vapid Dominator’ın nadir bir çeşidi)

Konum : La Cascara Motel, Port Gellhorn'un batısındaki sahil şeridi

Zorluk : Orta (koruyucuları olan çete sığınağı)

İstatistikler : Hız 6,5 / Hızlanma 7,2 / Asfalt 5,2

Kayıt ücreti : 2.950 $

İpucu : Bir Slim Jim getirin ve dördüncü kattaki SMG'yi arayın

Japon spor araba tasarımından ziyade gürleyen bir V8 motoru tercih ediyorsanız, parlak kırmızı Firebug Dominator tam size göre. Dominator'ın bu nadir versiyonu, göze çarpan bir süperşarj, standart modele göre daha fazla güç ve dahili nitro özelliğine sahiptir. Daha da iyisi, Moses'ın hemen köşesinde bulunuyor. Aracı, Port Gellhorn’un batısındaki sahilde yer alan La Cascara Motel’de, tesisin doğu tarafında park edilmiş olarak bulacaksınız.

Tek bir sorun var: motel, Kolt & Associates çetesinin sığınağı ve çete otoparkı koruyor. Araba kilitli olduğundan, içeri girmek için bir Slim Jim'e ihtiyacınız olacak ya da bir camı kırmanız gerekecek. Sessiz davranırsanız, çatışma çıkarmadan kaçabilirsiniz. Alternatif olarak, aranızdaki daha maceracı olanlar önce moteli temizleyebilir. Dördüncü katta bir SMG ve kasada nakit para var. Düşmanlar çok fazla zorluk çıkarmamalı. Sadece 2.950 $ olan Firebug, Penumbra için ücretsiz kayıt hakkınızı zaten kullanmış olsanız bile, kayıt ettirmeye kesinlikle değer.

04 Vapid Caracara 4x4

Vapid Caracara, tekerlekli bir depolama ünitesidir © Rockstar Games

Tür : Pickup / arazi aracı (özel versiyon)

Konum : Delights Cabaret'in batısındaki June Warehouse yakınlarındaki kompleks (Port Gellhorn)

Zorluk : Güvenlik görevlilerinden kaçınırsanız kolay

Depolama : Altı çanta

Güvenlik : Kilit veya alarm yok

İpucu : Modifiye etmeyin, yoksa özel statüsünü kaybedersiniz

İlk bakışta sıradan bir arazi kamyoneti gibi görünüyor. Aslında ise daha çok seyyar bir depolama birimine benziyor. Caracara'nın bu özel versiyonu, yük kasasında altı çanta taşıyabilir; bu da bir soygun planlarken büyük fark yaratır. Artık hepsini taşıyamadığınız için değerli ganimetleri geride bırakmak zorunda kalmayacaksınız. 3. Bölüm'ü çoktan geçmiş oyuncular bile tam da bu nedenle bu kamyoneti kullanmaya devam ediyor.

Araç, Delights Kabare’nin batısındaki Port Gellhorn’da, June Deposu yakınlarındaki bir tesiste bulunur. Orada yaklaşık 10 Kolt & Associates üyesi görev yapmaktadır. Bu durum göz korkutucu gelebilir, ancak kamyoneti ele geçirmek şaşırtıcı derecede kolaydır: Caracara, alt girişin yakınında park edilmiştir ve ne kilidi ne de alarmı vardır. İçeri koşun, direksiyonun başına geçin ve tek bir kurşun bile sıkmadan uzaklaşın. Sadece araçtan fazlasını arıyorsanız, tesisi temizleyin ve kasadaki parayı ve özel bir SMG'yi alın. Caracara, oyunun bu erken aşamasında mevcut en iyi arazi araçlarından biridir. Port Gellhorn’da aracı özelleştirebileceğiniz bir arazi aracı modifikasyon atölyesi var, ancak şunu unutmayın: Değişiklik yaparsanız, aracın “nadir varyant” statüsü ortadan kalkar.

05 Canis Gunrunner Kamacho

Canis Gunrunner Kamacho, kendine ait bir vinçle birlikte gelir © Rockstar Games

Tür : 4x4 kamyonet (Canis Kamacho'nun özel versiyonu)

Konum : Balsero'nun güneyindeki (Vice-Dale County) Leonida Carrier Deposu'ndaki garaj

Zorluk : Orta (korunan Soygun Fırsatı)

Ekstra Özellikler : ATM'leri bile çekebilen fabrika çıkışlı vinç

Kayıt ücreti : 6.700 $

Bonus : Kasa şifresi 9256

Elbette, bu 4x4 pikap bir süper araba değil ve onunla polisi geride bırakamazsınız. Yine de Gunrunner Kamacho, arkasına takılı vinç sayesinde oyunun başlarında bulabileceğiniz en heyecan verici araçlardan biridir. Bunu arabaları, tekneleri ve diğer araçları çekmek için kullanabilirsiniz. Ama asıl ilginç olan kısım şudur: ATM'ler. Duvarlara gömülü olanlar bile. Vinci takın, makineyi yerinden çekip çıkarın ve içindekileri boşaltın. Bu kamyonet, “banka soygunu” yapmanızdan daha hızlı bir şekilde kendini amorti edebilir.

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Yeşil kamuflajlı bu kamyoneti, Vice-Dale County’nin batısında, Balsero’nun güneyinde ve VCIA Havaalanı yakınındaki Leonida Carrier Deposu’nun garajında bulacaksınız. Depo, bir grup silah tüccarına ait ve “Soygun Fırsatı” olarak işaretlenmiş durumda; bu yüzden yoğun bir direnişle karşılaşmayı bekleyin. İçeride ayrıca bir saldırı tüfeği, lüks bir saat ve ekstra ganimet içeren bir kasa bulacaksınız. Şifre 9256'dır.

Tavsiyemiz : Kamacho ile kaçmadan önce depodan alabileceğiniz her şeyi toplayın. Aracı ruhsatlandırdıktan sonra, özellikle Kelly County’deki toprak yollarda ve Mount Kalaga çevresinde off-road sürüşü yapmak da çok eğlencelidir.

06 Emperor Sultan

Emperor Sultan’ı, mahallenizdeki dost canlısı çalıntı mal satıcısından alın © Rockstar Games

Tür : Dört kapılı spor sedan

Konum : Watkins Auto Parts'ın kuzeyi, Port Gellhorn

Zorluk : Kolay

Özel versiyon : Moses'ın isteğe bağlı araç görevlerini tamamladıktan sonra Moses'tan alınan hediye

Depolama : Dört yuva

Koltuk sayısı : Dört

GTA 6'da oyunun başlarında elde edebileceğiniz en iyi arabalardan birine sahip olmaktan daha iyi ne olabilir? Onu tamamen bedavaya elde etmek. Sultan, görünüşte pek etkileyici olmayabilir, ancak mantıklı ve çok yönlü bir seçimdir. Moses ile ilk tanıştığınızda, atölyesinin hemen kuzeyindeki köşede park edilmiş bir araca yönlendirir sizi. Dört koltuğu, dört depolama yuvası ve sağlam genel performansı ile, Bölüm 2'de karşınıza çıkabilecek hemen hemen her şey için harika bir seçimdir.

Moses'ın gözüne girmeyi başarırsanız işler daha da iyiye gider. "Daily Driver" görevini tamamladıktan sonra, size isteğe bağlı olarak bir Karin Futo, bir Annis Hellion, bir BF Bandito ve son olarak da bir Western Nightblade motosiklet getirmenizi isteyecektir. Son aracı teslim ettiğinizde, atölyesinin yanındaki küçük garajda teşekkür olarak bir Custom Sultan’ın sizi beklediğini belirten bir kısa mesaj alacaksınız. Aracı tescil ettirin, garajınızda boş bir yer olduğundan emin olun ve araç sizin olsun. Mahallenizin dost canlısı araba hırsızından bedava modifikasyon; bundan daha iyisi olamaz.

07 GTA 6 hakkında bilmeniz gereken her şey

Yazar hakkında Phil Briel kimdir? Phil, nophilterde'nin yaratıcısı ve PC ile konsollarda Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport ve FIFA gibi oyunlarda eski bir profesyonel e-spor oyuncusudur. Daha önce çeşitli oyun siteleri ve dergilerinde editör olarak çalışmıştır.