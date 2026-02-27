GTA 6 Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Bu teknik planlama yalnızca oyun deneyimi için değil, bütçe yönetimi için de önemli. Gereksiz parça alımı yerine doğru donanım seçmek maliyet kontrolü sağlar. İçerik üretimi sırasında olduğu gibi yatırım planı yapılırken de veri odaklı düşünmek gerekir.