GTA 6’da Yarış: Araç kontrolü ve yarış pistlerinin ayrıntıları

GTA 6 Extended Look, 2026'nın en çok beklenen oyun sürümünden 26 dakikalık yepyeni oynanış görüntüleri sundu. Rockstar Games’in yeni açık dünya macerası, oyun içine dalma hissi ve sinematik sunum konusunda çıtayı yükseltecek gibi görünüyor, ancak yarış hayranları için de burada pek çok şey var. Pistlerden arazi yarışlarına ve yüksek hızlı sokak yarışlarına kadar, Grand Theft Auto VI’daki yarışlar hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şeyi burada bulabilirsiniz.

01 GTA 6’da Yarış: Bilmeniz gerekenler

GTA 5’ten 13 yıldan fazla bir süre sonra, serinin bir sonraki oyunu nihayet start çizgisine yaklaşıyor. Uzun ön izleme videosu, Grand Theft Auto VI’ya daha yakından bakma fırsatı sundu ve yarış hayranları için en büyük yenilikler arasında özel bir pistin yanı sıra arazi yarışları ve sokak yarışları yer alıyor. Bunların hepsi, GTA 6’da yarışın önceki oyuna kıyasla çok daha büyük bir rol oynayacağına işaret ediyor.

02 Yeni yarış özelliklerine genel bakış

Yarışlar uzun süredir GTA Online’ın önemli bir parçasıydı, ancak GTA 6 bu konuyu daha da ileriye taşımaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Rockstar şimdiden üç farklı yarış türünü tanıttı:

Pist yarışı

GTA 6’da pist yarışı yer alacak – bu, seride bir ilk olacak © Rockstar Games/Take-Two

"Extended Look" fragmanı, seride bir ilk olacak şekilde, kalıcı ve kapalı bir pistte geleneksel asfalt pist yarışlarını sergiliyor. Fragmanda ayrıca mini harita, tur sayacı, tur süreleri ve konum göstergesi gibi tanıdık yarış oyunu HUD öğeleri de yer alıyor.

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Arabalar, özel yarış araçlarından GTA'ya özgü kurgusal versiyonlara kadar tanınabilir yol arabalarını kapsıyor. Kanat kapılı bir sedan, M serisinden esinlenen renk şemasıyla BMW 3 Serisi ve 5 Serisi’ne benziyor; diğer görüntülerde ise Dodge Charger, Dodge Challenger, Ford Mustang ve Infiniti G35’e benzeyen arabalar yer alıyor.

Toprak yarışı ve motokros

Motokros yarışları da yeni eklenen özelliklerden biri © Rockstar Games/Take-Two

İkinci disiplinde ise Lucia, diğer arazi sürücüleri ile birlikte bolca zıplama ve havada kalma anları içeren bir arazi motosikleti parkurunda yarışıyor. Görüntülerde bir rakibin iniş sırasında kaza yaptığı, bir diğerinin ise yere çarpan bir motosikletten kaçınmak için yön değiştirmek zorunda kaldığı görülüyor; bu da yarışlar sırasında yaşanabilecek öngörülemez aksiyonun bir örneğini sunuyor.

Fragmanda ayrıca özel bir motokros pisti ile GTA 6 haritasına yayılmış çok sayıda motokros rotası da gösteriliyor.

Sokak yarışları

Yeraltı sokak yarışı modu, Midnight Club’ı hatırlatıyor © Rockstar Games/Take-Two

Rockstar Games’in uzun soluklu Midnight Club serisi artık yok olabilir, ancak ruhu GTA 6’daki yeraltı sokak yarışı modunda yaşamaya devam ediyor. “Extended Look” videosu ayrıca, Need for Speed gibi oyunları anımsatan bir özellik olan nitro güçlendirmelerini de tanıtıyor; bu özellik, modifiye edilmiş arabalara ekstra bir hız artışı sağlıyor.

Başlangıç çizgisi, Nissan Skyline GT-R R32, Porsche Cayman, Chevrolet Camaro, Ferrari SF90 ve Lamborghini Diablo gibi tanıdık performans modellerinden esinlenerek büyük ölçüde modifiye edilmiş araçlarla doludur. Jaguar XE SV Project 8’e benzeyen bir araç da görücüye çıkıyor; bazı araçlarda alt gövde aydınlatması ve egzozlardan çıkan alev efektleri bulunuyor.

Diğer yarış disiplinleri

One-Eyed Willie’s Mod Shop’un GTA 6’da yer alacağını biliyoruz. © Rockstar Games/Take-Two

Yarış içeriği, Rockstar'ın şu ana kadar resmi olarak gösterdiği şeylerin ötesine geçebilir. Leonida'ya ait olduğu iddia edilen sızdırılmış bir harita, GTA topluluğu tarafından analiz edildi ve bu haritada olası drag pistleri ile oval pistler tespit edildi. Ancak bu özellikler henüz doğrulanmamıştır ve sızdırılan harita, oyunun nihai halinin kesin bir göstergesi olarak değerlendirilmemelidir.

GTA 6'daki sürüş deneyimine yeni bir boyut kazandırabilecek bir diğer özellik ise yakıt ikmali. Rockstar'ın deneme sürümü ön izlemelerinden gelen raporlar, araçların yakıta ihtiyaç duyacağını ve sürücülerin benzin istasyonlarında yakıt ikmali yapabileceğini gösteriyor. Ancak bu mekanik, Extended Look videosunda gösterilmedi; dolayısıyla sistemin nasıl çalışacağına dair ayrıntılar henüz belirsizliğini koruyor.

03 Gellhorn International Raceway: İlk GTA yarış pisti

Tuning atölyesinde aracını süsleyebilirsin © Rockstar Games/Take-Two

Motor sporları hayranları için en heyecan verici yeniliklerden biri, GTA 6’nın ilk özel asfalt pistidir. Gellhorn Uluslararası Yarış Pisti olarak bilinen bu pist, Leonida’daki Port Gellhorn yakınlarında yer almaktadır ve 2022 sızıntılarından bu yana oyunla ilişkilendirilmektedir. Adı, ikinci GTA 6 fragmanında Lucia'nın giydiği tişörtte de geçiyor; bu da pistin nihai oyunda yer alacağına dair ek bir kanıt oluşturuyor.

Pist, Sebring Uluslararası Yarış Pisti ile karşılaştırmalara konu oldu; Leonida’nın Rockstar’ın Florida’ya dair kurgusal yorumu olduğu düşünülürse bu oldukça mantıklıdır. Sızan harita materyallerinin analizi, iki pist düzeni arasında benzerlikler ortaya koydu; ancak GTA 6 pisti, Sebring'in doğrudan bir kopyası değil. "Extended Look" görüntüleri daha modern bir düzen sergiliyor; bu da nihai pistin gerçek dünyadan alınan esinlerle Rockstar'ın kendi tasarımını birleştirdiği izlenimini veriyor.

"Extended Look" videosu, pistin nasıl kullanılacağına dair şimdiye kadarki en net ipucunu da veriyor. Videoda, tur sayacı, zamanlayıcı, pozisyon göstergesi ve mini haritada görüntülenen rakiplerle tamamlanmış, tam anlamıyla teker teker yarış gösteriliyor. Bu da GTA 6'nın, pisti sadece bir görevin arka planı olarak kullanmak yerine, yapılandırılmış pist yarışlarına yer vereceğini doğruluyor.

Pistin tam olarak ne kadarının erişilebilir olacağı ve Leonida’da başka özel yol pistleri olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor. Kesin olan şey ise GTA 6'nın dünyasının muazzam olacağıdır. Rockstar, bu dünyayı Red Dead Redemption 2'nin oynanabilir alanının yaklaşık üç katı olarak tanımlarken, ayrı bir Rockstar önizlemesinden gelen raporlar ise genel haritanın boyutunun GTA 5'in yaklaşık iki katı olduğunu belirtiyor.

04 Araç kullanımı: Daha gerçekçi sürüş

Jason, her şeye hazır © Rockstar Games/Take-Two

Gerçekçilik, GTA 6’nın odak noktalarından biri ve bu, araçlara da uzanıyor. Dazed Digital ile yapılan özel bir derinlemesine röportajda Rockstar, araç kullanma özellikleri üzerinde çalışan ekibe gerçek yarış pilotlarının da dahil olduğunu açıkladı. Stüdyo, bu pilotların geliştirmeye tam olarak nasıl katkıda bulunduklarını açıklamadı, ancak katılımları, sürüş deneyimini daha gerçekçi hale getirme konusundaki Rockstar’ın hedefini vurguluyor.

"Extended Look" videosu, bu yaklaşıma erken bir bakış sunuyor. Arabalar virajlarda daha ağır ve hareketli görünüyor; hızlanma, frenleme ve çarpışmalar ise GTA 5’tekinden daha dinamik görünüyor. Ancak sürüş mekaniğinin tam olarak ne kadar değiştiği, oyuncular direksiyona geçtiğinde netleşecek.

Seçim yapabileceğiniz pek çok araba olacak © Rockstar Games/Take-Two

Araç hasarları da daha da geliştiriliyor. Kazaların hem araçlar hem de karakterler üzerinde daha belirgin sonuçları olabilir; bu da dikkatsiz sürüşün önceki oyunlara kıyasla daha büyük riskler taşıyabileceğini gösteriyor. Rockstar'ın bu sistemi ne kadar ileriye götüreceği henüz belli değil.

Genel olarak, görüntüler araç fiziğine daha detaylı bir yaklaşımı ve daha güçlü bir hız hissini işaret ediyor.

05 GTA 6 hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şey

Yazar hakkında Phil Briel kimdir? Phil, PC ve konsollarda Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport ve FIFA gibi oyunlarda eski bir profesyonel e-spor oyuncusudur. Daha önce çeşitli oyun siteleri ve dergilerinde editör olarak çalışmıştır.