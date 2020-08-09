GTA Serisinin En Özel Radyo İstasyonları

GTA VI

için bekleyiş sürüyor ve oyuna dair söylentiler de şu sıralar gündeme gelmekte. Serinin farklı maceralarında dinlediğimiz şarkılar ve en özel radyo istasyonları arasında bir tura çıkmak için de zemin müsait. 40 şarkılık Spotify listemizde farklı

GTA

oyunlarından favori şarkılarımızı dinleyebilir; en sevdiğimiz frekanslar, küratörleri ve öne çıkan şarkılar için de notlarımıza bakabilirsiniz.