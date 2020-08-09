GTA Serisinin En Özel Radyo İstasyonları
© GTA V
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GTA her oyunda, alışılmış “Video oyun müziği” kavramına karakteristik bir yaklaşım getirdi. Hemen aşağıda GTA oyunlarından favori şarkılarımızı dinleyebilir, notlarımıza göz atabilirsin.
Rockstar Games’in efsane video oyunu serisi Grand Theft Auto; yüksek adrenalin seviyesi, her detayıyla kusursuzca kurgulanmış hayalî şehirleri ve gözüpek suçlularıyla olduğu kadar oyun deneyimine birkaç seviye birden atlatan müzik seçimleriyle de biliniyor. Alışılmış “video oyun müziği” kavramına karakteristik bir yaklaşım getiren GTA, zaman içinde kürasyonunu zevkiyle merak uyandıran isimlere teslim ettiği oyun içi radyo istasyonlarında birçok farklı türde klasikleşmiş şarkıları derliyor. Flying Lotus, Soulwax gibi isimlerin seçkilerini veya belli bir hisse ya da döneme adanmış özel radyoları dinleyerek görevlere atılmak ya da sadece direksiyon başında oyunun haritasını keşfe çıkmak eşsiz bir akışı da beraberinde getiriyor.
GTA VI için bekleyiş sürüyor ve oyuna dair söylentiler de şu sıralar gündeme gelmekte. Serinin farklı maceralarında dinlediğimiz şarkılar ve en özel radyo istasyonları arasında bir tura çıkmak için de zemin müsait. 40 şarkılık Spotify listemizde farklı GTA oyunlarından favori şarkılarımızı dinleyebilir; en sevdiğimiz frekanslar, küratörleri ve öne çıkan şarkılar için de notlarımıza bakabilirsiniz.
- Gary Numan - Cars
- GTA Vice City
- Radyo: Wave 103
Synth pop ve new wave sevdalısı Adam First karakterinin radyo istasyonundayız. Seçki 1979-1986 yılları arasından klasikleri dolaşıyor. GTA atmosferiyle Gary Numan’ın “Cars” şarkısı kadar uyumlu olacak başka bir synth pop şarkısı olabilir mi? Şarkının 1999’da Test Drive 6 oyununda da duyulduğunu unutmayalım.
- Mala - Ghost
- GTA V
- Radyo: Worldwide FM
GTA V yıldız isimlerin kürasyonunu bir araya getirdiği radyo istasyonlarında, nokta atışı bir kararla Gilles Peterson ve Worldwide FM’e de bir frekans ayırmıştı. Peterson’ın seçkisinde The Gaslamp Killer, Toro y Moi ve Cashmere Cat gibileri de var ama Mala’nın tropik ritimler ve “kuşku” uyandıran synth melodilerini harmanladığı “Ghost”, oyunda direksiyon başına geçtiğinizde duymak isteyeceğiniz ilk şarkı olabilir.
- Hex - Force
- GTA III
- Radyo: MSX FM
GTA III, seride müzik seçkisi ve radyo istasyonlarının sayısının bariz bir şekilde arttığı oyun olarak biliniyor. Birçok farklı türde usta işi kürasyonlarla hazırlanmış istasyonlar arasında Londralı MC Codebreaker’ın hazırladığı bir drum’n’bass / jungle radyosu da var. MSX FM isimli istasyonda MC Codebreaker’ın anonslarını da dinlemek mümkün. Eğer oyunda polislerden kaçıyorsanız, Hex’in 2000 tarihli klasiği “Force”, size ihtiyacınız olan adrenalini sağlayacaktır.
- Pulp - After You (Soulwax Remix)
- GTA V
- Radyo: Soulwax FM
Los Santos’un suç ve yolsuzluğa batmış sokaklarında enerjiyi yüksek tutup keyif almak isteyenlerin favori radyosu, muhtemelen Soulwax’in küratörlüğünü üstlendiği Soulwax FM. Leziz electronica seçkilerine kendi remikslerinden de birkaç tane iliştiren Soulwax ekibi, Pulp’ın “After You”sunu bir banger’a dönüştürdüğü remiksiyle GTA severleri kalbinden vurmayı başardı.
- Kate Bush - Wow
- GTA Vice City
- Radyo: Emotion 98.3
“Hello! I’m Fernando Martinez and this is Emotion…” Vice City sokaklarında dilerseniz boynunuza kadar suça batmış olun; bu anonsu duyduktan sonra ruhunuzu yumuşatacak, eklemlerinizi gevşetecek bir şarkıyla karşılaşacağınız garanti. Soft pop balladlarını peşi sıra dizen Emotion 98.3’te Kate Bush’un “Wow” parçasıyla, oyunun olay örgüsü iyice sinematik bir hâl alıyor.
- Nite Jewel - Nowhere To Go
- GTA V
- Radyo: Radio Mirror Park
Biraz elektronik pop tınıları için Twin Shadow’un radyo istasyonunu açalım mı? Radio Mirror Park’ın geniş şarkı havuzunda Miami Horror, Neon Indian, Yeasayer gibi 2010’ların alternatif müziğine iz bırakmış isimler var. 80’ler synth popuna düşkünlüğünü bildiğimiz Nite Jewel’ın bu şarkısı, ortamı Miami Vice’a çevirmeyi başarıyor.
- Debbie Harry - Rush Rush
- GTA III
- Radyo: Flashback 95.6
Radyonun ismi neler duyacağınızın ipuçlarını veriyor zaten. Liberation City sokaklarını gezerken biraz 80’ler hisleri canlandırmak isteyenler, Italo disco tınılarıyla kavrulan Flashback 95.6’ya bağlanıyordu. Radyodaki altı parçanın Giorgio Moroder’ın prodüksiyonuna el attığı klasikler. Debbie Harry de canımız!
- Dr. Dre (feat. Snoop Dogg) - Nuthin' but a 'G' Thang
- GTA San Andreas
- Radyo: Radio Los Santos
Oyunla özdeşleşen birçok şarkıya ev sahipliği yapan Radio Los Santos’la ilk tanışmamız, 2004’te GTA San Andreas’la olmuştu. Rap kültürü her daim GTA evreniyle dirsek temasında ve Radio Los Santos da West Coast hip hop geleneğinin klasiklerini peşi sıra çalarak bu havayı solumanızı istiyor. Dr. Dre ve Snoop Dogg’un bu iş birliği, bir gangster edasıyla arabayla turlarken çalmaya başladığında, şarkı bitene kadar yolunuzu uzatmaktan başka çare yok!
- Flying Lotus - Stonecutters
- GTA V
- Radyo: FlyLo FM
Flying Lotus’un belki de ilk başyapıtı Until The Quiet Comes’la rüştünü ispatlamasının ardından GTA V için bir radyo istasyonu hazırlayacak olması büyük yankı uyandırmıştı. Kalp atışlarını yükselten vurucu baslarıyla “Stonecutters”, FlyLo FM’in gözde şarkılarından biri. FlyLo’nun birçok az bilinen kaydı ve iş birliğiyle birlikte tabii...
- Depeche Mode - Personal Jesus
- GTA San Andreas
- Radyo: Radio X
Bu şarkı hakkında daha önce söylenmemiş ne denebilir ki? Halihazırda zamanlar ötesi bir hit kendisi. Video oyunlarında böylesine büyük, yıllara meydan okumuş şarkılar duymaya o kadar da alışkın değiliz. “Personal Jesus”, eşlik ettiği birçok şeyde olduğu gibi GTA San Andreas deneyimini de özelleştirmeyi başarmıştı.