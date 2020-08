GTA Serisinin En Özel Radyo İstasyonları

; yüksek adrenalin seviyesi, her detayıyla kusursuzca kurgulanmış hayalî şehirleri ve gözüpek suçlularıyla olduğu kadar

Synth pop ve new wave sevdalısı Adam First'ün radyo istasyonundayız

Synth pop ve new wave sevdalısı Adam First karakterinin radyo istasyonundayız. Seçki 1979-1986 yılları arasından klasikleri dolaşıyor. GTA atmosferiyle Gary Numan’ın “Cars” şarkısı kadar uyumlu olacak başka bir synth pop şarkısı olabilir mi? Şarkının 1999’da Test Drive 6 oyununda da duyulduğunu unutmayalım.

GTA V yıldız isimlerin kürasyonunu bir araya getirdiği radyo istasyonlarında, nokta atışı bir kararla Gilles Peterson ve Worldwide FM’e de bir frekans ayırmıştı. Peterson’ın seçkisinde The Gaslamp Killer, Toro y Moi ve Cashmere Cat gibileri de var ama Mala’nın tropik ritimler ve “kuşku” uyandıran synth melodilerini harmanladığı “Ghost”, oyunda direksiyon başına geçtiğinizde duymak isteyeceğiniz ilk şarkı olabilir.

Pulp - After You (Soulwax Remix)

