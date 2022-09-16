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Voleybol
Hande Baladın'ı Ne Kadar Yakından Tanıyorsun?
Red Bull sporcusu Hande Baladın'ı ne kadar yakından tanıdığını test etmek ister misin?
Hande Baladın parlayan bir yıldız, başarılı bir voleybolcu. Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Hande, Türk Milli Takımı'nın da önemli bir parçası. Peki sen Hande Baladın'ı ne kadar tanıyorsun hiç merak ettin mi? Hemen aşağıdaki kuizi çözerek bu sorunun cevabına ulaşabilirsin.
Kuiz öncesinde Hande Baladın'ı kontrol edebileceğin Hande Gibi Smaçla oyununa da göz atmak isteyebilirsin. Üç aşamadan oluşan bu oyunda sırasıyla smaç vurman, manşet alman ve servis kullanman gerekiyor. Ödüller için mücadele etmen istiyorsan buraya tıkla.