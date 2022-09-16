Hande Baladın'ı Ne Kadar Yakından Tanıyorsun?

Hande Baladın parlayan bir yıldız, başarılı bir voleybolcu. Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Hande, Türk Milli Takımı'nın da önemli bir parçası. Peki sen Hande Baladın'ı ne kadar tanıyorsun hiç merak ettin mi? Hemen aşağıdaki kuizi çözerek bu sorunun cevabına ulaşabilirsin.