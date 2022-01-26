Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda Yarı Final'de!

CEV Kupası Çeyrek Final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, 25 Ocak'ta Rusya’nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk etmişti. Turuncu beyazlılar, mücadeleyi 3-0 kazanarak önemli bir avantajı da cebe koymuştu. Eczacıbaşı Dynavit'te Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic 20 sayıyla en skorer isim olurken, Hande Baladın da 8 sayılık performansıyla galibiyette önemli rol oynamıştı. Hande Baladın ayrıca dün hücumda da %46'lık bir performans sergilemişti.

Eczacıbaşı Dynavit - Uralochka-NTMK Ekaterinburg 2. Maç

1. Set

Eczacıbaşı Dynavit'in turu geçmesi için bu maçta iki set kazanması yeterli olacaktı. Antrenör Ferhat Akbaş, ilk altıda Tijana Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Elif Şahin, McKenzie Adams, Laura Heyrman'ı tercih etti.

İlk set Hande Baladın'ın servisiyle başladı. İlk iki sayı rakip takımdan gelse de Boskovic'in sahneye çıkması çok uzun sürmedi ve yıldız oyuncu hemen karşılık vererek Eczacıbaşı Dynavit'e ilk sayıyı kazandırdı. Arkasından file önünde üçlü blok kuran Eczacıbaşı, McKenzie Adams'ın blok sayısıyla skoru 2-2 yaptı.

Hande-Heyrman ve Elif üzerinden harika bir oyun oynayan Eczacıbaşı Dynavit, Heyrman'ın sayısıyla öne geçmeyi başardı. Sonrasında Beyza Arıcı'nın sayısıyla Eczacıbaşı son yedi sayının altısını kazanarak harika bir seri yakalamış oldu.

İlk sette uzun ralliler dikkat çekerken Eczacıbaşı Dynavit hem savunmada hem de hücumda etkili olmayı başardı. Uzun rallilerden galip çıkan taraf da her zaman Turuncu-Beyazlılar olurken, bu sekansta dikkat çeken isim Laura Heyrman oldu.

Rakip takım, farklı hücum varyasyonları deneyerek farkı azaltmaya çalışırken, Simge Aköz'ün servis karşılayarak aldığı sayıyla fark yeniden iki sayıya çıktı. Hemen ardından bir kez daha Heyrman'ın blok sayısı gelince Eczacıbaşı farkı yeniden üçe çıkardı.

Skor 19-15'a geldiğinde sahneye çıkan isim bu kez Hande Baladın oldu ve harika bir paralel hücumla takımına sayıyı kazandırdı, farkı da beşe çıkardı. Sonrasında Hande'nin bu kez savunmada verdiği katkı, McKenzie Adams'ın sayıyı almasına yol açtı ve durum 21-15 oldu. Boskovic'in arka arkaya sayıları Eczacıbaşı Dynavit'i ilk sette, set sayısına getirdi. Laura Heyrman'a da seti bitirmek düştü ve Eczacıbaşı, 25-17 ile sekiz sayılık farkla ilk seti kazandı.

İlk sette öne çıkan oyuncu 8 sayıyla oynayan Tijana Boskovic oldu. Boskovic, hücumda %64'lük performans sergiledi. Laura Heyrman ise 6 sayıyla oynarken onun da %71'lik hücum performansı vardı.

2. Set

Eczacıbaşı Dynavit'in, ilk sette gelen galibiyetin ardından turu geçmek için artık sadece bir sete ihtiyacı vardı.

Uralochka, ilk seti kaybettikten, tıpkı beklendiği gibi ikinci sete biraz daha yüksek bir enerjiyle başlangıç yaptı. 4-8 Uralochka üstünlüğü varken Hande Baladın önce servis karşılayarak sahneye çıktı ardından yaptığı harika hücumla farkı üçe indirdi.

Skor 10-9 iken Hande baladın bir kez daha sahneye çıktı ve sayıyı alarak maça yeniden eşitliği getirdi. Hande'nin sayısının ardından McKenzie Adams'ın takibinin ardından yaptığı blok sayısıyla Eczacıbaşı bu sette öne geçmeyi başardı.

İkinci set, Eczacıbaşı'nın dünkü maç da dahil en zorlandığı set oldu. Arka arkaya karşılıklı sayılarla devam eden ikinci sette 23-22 Uralochka üstünlüğü varken Boskovich'in sayısıyla durum 23-23'e geldi. Rakip takım bir kez daha öne geçse de bu kez Hande'nin sayısıyla sete eşitlik geldi.Ancak Eczacıbaşı Dynavit'in çabası ikinci setin sonunda yeterli olmadı.

3. Set

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı. Hande Baladın'ın, setin başındaki sayıları, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 öne geçirdi. Bu sayı sonrasında üçüncü sette üstün oynayan taraf Eczacıbaşı'ydı... Beyza'nın ve Heyrman'ın sayılarıyla fark da dört sayıya çıktı.

Rakibin molasının ardından Heyrman, yaptığı blokla durumu 12-6'ya getirdi. Eczacıbaşı Dynavit, üçüncü sette işleri önceki sete göre biraz daha sıkı tutuyor. Hande Baladın'ın sayısı farkı altıya çıkardı. Hande Baladın, bu sette biraz daha geniş bir alanda sorumluluk aldı ve başarılı performansıyla öne çıktı.

Rakip zaman zaman farkı azaltmayı başarsa da Eczacıbaşı Dynavit, üstünlüğü korumayı başardı. Durum 23-23 iken, Hande'nin savunmadaki gayretinin ardından Boskovic sayıyı aldı ve maç, set sayısına geldi. Boskovic, set sonunda üstün oyununu devam ettirirken durum 29-29 oldu ve beşinci set sayısının ardından Eczacıbaşı Dynavit, seti 31-20 kazanarak yarı finali garantiledi.

Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde CSM Volei Alba Blaj-Volero Le Cannet maçının kazananıyla karşılaşacak.