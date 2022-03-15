Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda Şampiyonluğa Çok Yakın!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Finali'nde Allianz MTV Stuttgart ile ilk maçta karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Kupası heyecanı Sırbistan'taki mücadeleyle başlamıştı. Bu yolun sonu finale çıktı. Daha önce pek çok kez Avrupa'da kupa kazanan Eczacıbaşı Dynavit, ilk günden bu yana CEV kupasının en büyük favorisi olarak gösteriliyordu.

Hande Baladın, turnuvanın favorisi Eczacıbaşı Dynavit kadrosunda bugün beklentilerin yüksek olduğu isimlerinden biriydi. Baladın, geçtiğimiz hafta vermiş olduğu röportajda bu maça dair açıklamalarda bulunmuştu:

"Hazırlıklar her zaman olduğu gibi yoğun geçiyor. Stuttgart çok mücadele eden ve çok iyi defans yapan bir takım. Ayrıca sayı bulma anlamında da etkili isimleri var. Finalde iki karşılaşmanın da seyir zevki olarak güzel geçeceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz 2018’de aldığımız kupayı bir kez daha ülkemize getirmek. Çalışmalarımız tamamen bu yönde."

Eczacıbaşı Dynavit'in maça başladığı kadro bu şekildeydi: Tijana Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Maja Ognjenovic, McKenzie Adams, Laura Heyrman, Simge Aköz.

1. Set

Mücadele, Stuttgart takımının servisiyle başladı ve Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon sıklıkla gördüğümüz bir hücum organizasyonuyla Laura Heyrman'ın ellerinden ilk sayıyı aldı. Stuttgart sonraki iki sayıyı alarak ilk sete eşitliği getirdi. Hemen ardından sahneye Hande Baladın çıktı. Hande, Boskovic'in savunmasının ardından plaseyle sayıyı aldı ve takımını yeniden öne geçirdi.

Stuttgart'ın karşılıklı sayısının ardından Hande Baladın bir kez daha sahneye çıktı ve ikinci sayısını aldı. Ardından servise geçen Hande çok başarılı bir servisle topu oyuna soktu ve rakibin hatasının ardından Eczacıbaşı bir sayı daha kazandı.

Hande Baladın, CEV Kupası Finali ilk maçında, takımına önemli katkı sağladı © Red Bull

Stuttgart farkı üçe indirmesinin ardından bu kez sahnede Eczacıbaşı Dynavit'te Mckenzei Adams sahneye çıktı ve arka arkaya iki sayıyla farkı yeniden beşe çıkardı. Adams'ın iki sayısı, rakibe mola aldırdı. Molanın ardından Eczacıbaşı Dynavit'te sahneye Heyrman çıktı. Bu dakikalarda Maja, orta oyuncuları paslarıyla besleyerek onları sıcak tutmaya devam etti. Fark altı sayıya çıktı. Alman ekibi de son molasını aldı.

Maç 12-8 iken Adams, maçın ilk ace'ini gönderdi ve durum 13-8 oldu. Heyrman da çok iyi bir ön tur geçirirken Eczacıbaşı Dynavit de farkı korumaya devam etti. Beyza Arıcı'nın ilk blok sayısının almasıyla birlikte fark yeniden altı oldu ve Turuncu Beyazlılar ilk seti kazanmaktan sadece beş sayı uzaktaydı. Mckenzie Adams henüz daha ilk sette üçüncü ace'ine ulaştı. Ardından Stuttgart'ın hatalı hücumu, Eczacıbaşı Dynavit'e ilk seti kazandırdı. Laura Heyrman, ilk sette en yüzdeli oynayan oyuncuyken, Hande Baladın da ilk sette iki sayıyla takımına katkı sağladı.

2. Set

İkinci set, Heyrman'ın servisiyle başladı ve Eczacıbaşı Dynavit ilk sayıyı aldı. İlk setin aksine, ikinci sette iki takımın karşılıklı sayıları vardı. Stuttgart, durumu 9-11'e getirerek farkı ikiye çıkardı. Önce Hande'nin savunma katkısıyla gelen sayı ve sonrasında Boskovic'in sayısıyla durum 11-11'e geldi.

Tijana Boskovic, ikinci setin sonuna doğru sazı eline aldı. Arka arkaya sayılar buldu. Stutgart'ın bulduğu sayıların ardından Hande Baladın bir blok sayısı elde ederek farkı ikiye indirdi. Sonraki hücumlarda Stuttgart hata yapmadı, durum 21-17 Stuttgart lehineydi. Boskovic molanın ardından bulduğu iki sayıyla farkı ikiye indirdi. Üzerine bir de Maja'nın ace'i gelince fark yeniden bire indi.

Stuttgart, arka arkaya iyi hücum oyunlarıyla farkı üçe çıkarsa da Tijana Boskovic, smaçla farkı yeniden ikiye indirdi. Hande Baladın'ın harika servisinin ardından Boskovic harika bir performans gösterdiği sette bir kez daha sahneye çıktı ve farkı bire indirdi. Sonrasında Stuttgart set sayısı oynadı. Etkili servisle birlikte ikinci seti Stuttgart 25-22 kazandı.

3. Set

Setlerde durumun 1-1'e gelmesinin ardından üçüncü set de karşılıklı birer sayıyla başladı. Stuttgart farkı, ikiye çıkardığında Boskovic harika bir oyunla farkı bire indirdi. Çok çekişmeli devam eden sette Stuttgart durumu 7-8'e getirdi. Boskovic'in blok üzerinden sayısıyla durum 8-8'e geldi. Üçüncü çeyrekte Boskovic, müthiş performansına bu sette de devam etti ve elde ettiği sayılarıyla 10-8'e getirdi. Karşılıklı sayılardan sonra durum 15-13'e geldi.

Maja'nın ısrarlar Boskovic üzerinden oynamasıyla birlikte Eczacıbaşı Dynavit sayıları bulmaya devam etti. Maçın 20-18'e gelmesiyle beraber, set galibiyeti için beş sayı yeterli olacaktı. Maja ve Boskovic ikilisi önce blok arasından gelen sayıyla, ardından sağ elle aldığı sayının ardından seti 22-18'e getirdi. Üçüncü sette sona yaklaşırken, Boskovic durumu set sayısına getirdi. Maja'nın plasesiyle gelen sayısının ardından Eczacıbaşı Dynavit, setlerde durumu 2-1'e getirmiş oldu.

4.Set

Dördüncü set, Stuttgart'ın sayılarıyla başladı. Eczacıbaşı Dynavit'te setin ilk sayısı ise yine Boskovic'ten geldi ki bu Sırp yıldızın otuzuncu sayısıydı. Hemen ardından Beyza Arıcı'nın sayısı, durumu 2-2'ye getirdi. Hande Baladın'ın servisinde rakibin yaptığı hata, Eczacıbaşı Dynavit'e sayı olarak döndü, durum 3-2'ye geldi.

Beyza Arıcı'nın ace'i bu sette durumu 6-4'e getirdi. Ancak Stuttgart da cevap vermekte gecikmedi ve sete eşitlik geldi. Dördüncü set, iki tarafın da birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı bir hâle büründü. Harika bir rallinin ardından, Maja'nın blok sayısı Eczacıbaşı Dynavit'in 10-9 öne geçmesini sağlasa da rakipten cevap gecikmedi.

Hande Baladın'ın setin tam ortasındaki blok out sayısıyla beraber durum 13-11'e geldi. Stuttgart, yine karşılık vererek eşitliği getirmeyi başarsa da McKenzie Adams, skoru Eczacıbaşı Dynavit lehine 15-14 yaptı. Boskovic de ilk kez bench'e oturdu.

Hande Baladın, kritik anda sayıyı alarak dördüncü sette farkı üçe çıkarttı © Red Bull

Laura Heyrman'ın blok sayısı, Eczacıbaşı Dynavit'in farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Hande Baladın'ın kritik anda sahneye çıkıp yaptığı blok, farkı dördüncü sette üçe çıkarttı. Rakip takımın molasının sonrasında Tijana Boskovic, MVP performansı sergilemeye devam etti. Sonrasında Saliha da ace'i bulunca fark dörde çıktı ve Eczacıbaşı Dynavit artık iyice rahatlamıştı. Boskovic'in blok arası sayısının ardından skor dördüncü sette 20-15'e geldi.

Set sonunda Maja, Laura Heyrman'a inanılmaz bir şekildeande tek ayağa giden bir pas verdi. Bu hücumdan gelen sayıya Turuncu Beyazlılar seti ve maçı almaya bir adım daha yaklaştı. Maç sayısında tüm salon ayaktaydı. Maja servisi kullandı ve Tijana Boskovic blok sayısıyla maçı bitirdi.

Eczacıbaşı Dynavit'in burada 3-1 kazanmasının ardından, Almanya'da Şampiyonluk için iki set yeterli olacak. Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'ya çok önemli bir avantajla gidecek. Finalin ikinci ayağı Almanya'da 22 Mart tarihinde oynanacak.