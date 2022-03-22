Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda Şampiyon Oldu!

Eczacıbaşı Dynavit, İstanbul'da 3-1 ile geçtiği Stuttgart ile CEV Kupası Finali'nin ikinci ayağında, Almanya'da karşı karşıya geldi. Bu sezon Almanya'da, kendi sahasında hiç maç kaybetmeyen Stuttgart karşısında Eczacıbaşı Dynavit'e şampiyonluk için iki set galibiyeti yetiyordu.

Eczacıbaşı Dynavit'in maça başladığı kadro bu şekildeydi: Tijana Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Maja Ognjenovic, McKenzie Adams, Laura Heyrman, Simge Aköz.

1. Set

Mücadele Stuttgart'ın servisiyle başladı ve ilk sayılar da rakip takımın oldu. Rakip takımın 3-0 öne geçmesinin ardından Eczacıbaşı Dynavit'in ilk sayısı Hande Baladın'ın block-out sayısıyla geldi. Ancak ilk sete iyi başlayan taraf Alman ekibi Stuttgart'tı. Skor 5-1'e geldiğinde ilk maçın yıldızı Boskovic sahneye çıktı ve bulduğu sayıyla durumu 5-2 yaptı.

Timerman'ın servisi kaçırmasıyla beraber skor 6-3'e geldi ve Beyza Arıcı'nın servis oyunuyla birlikte skor 7-4 oldu. Rakibin iki sayısının ardından Hande Baladın'ın manşetince McKenzie Adams skoru 9-5'e getirdi. Ardından Heyrman tek ayak hücumunda sayıyı aldı. Eczacıbaşı Dynavit yavaş yavaş farkı eritti ve blok üzerinden Tijana Boskovic harika bir sayıyla durumu 12-10 yaptı. Rakibin bir sayısının ardından önce Heyrman'ın sayısı sonrasında da Beyza'nın ace'i ile Eczacıbaşı Dynavit durumu eşitledi.

Molanın ardından Boskovic'in bloğuyla beraber Eczacıbaşı öne geçmeyi başardı. HEmen ardından Tijana Boskovic bir de hücum sayısı buldu ve fark ikiye çıktı. İlk sette Boskovic'in sayılarıyla Eczacıbaşı Dynavit farkı üçe kadar çıkarttı. Maya'nın plasesi ile fark dört oldu. Üzerine bir de Boskovic'in ace'i ile Eczacıbaşı Dynavit ilk sette iyice rahatladı.

Arka arkaya blok sayıların sonuncusu da Hande Baladın'dan geldi ve Eczacıbaşı Dynavit, Stuttgart karşısında ilk seti kazandı. Şampiyonluk için geriye sadece bir set galibiyeti kaldı.

Eczacıbaşı Dynavit, toplamda Dördüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. © Nuri Yılmazer

2. Set

İkinci setin ilk hücumunda da ilk sayı Stuttgart'ın oldu. Ardından Hande Baladın'ın sayısıyla skor 2-1'e geldi. Karşılıklı sayıların ardından Eczacıbaşı, Beyza Arıcı'nın sayısıyla 3-3 eşitliği yakaladı.

Alman Ekibi'nin 8-7 öne geçmesinin ardından Beyza Arıcı'nın sayısıyla Eczacıbaşı Dynavit 8-8 eşitliği sağladı. Sonraki iki sayıyı Stuttgart'ın almasının ardından sahneye yine Tijana Boskovic çıktı ve skor 10-9'a geldi. Ancak rakip takımın servisi kaçırmasıyla beraber Eczacıbaşı yeniden skoru indirmiş oldu. Sonrasında Boskovic'in servisiyle Eczacıbaşı Dynavit öne geçti. Tıpkı ilk setteki gibi Eczacıbaşı Dynavit, set ortasında eşitliği yakalayıp öne geçmeyi başardı. Laura Heyrman'ın sayısıyla fark ikiye çıktı sonrasında Hande Baladın harika bir sayıyla farkı üçe çıkarttı. Eczacıbaşı Dynavit, setin ikinci bölümünde harika bir seri yakaladı.

Hande Baladın dört numarada son derece verimli performans sergilerken, bir sayı daha bulmayı başardı ve skor 14-19 oldu. Stuttgart, arka arkaya sayılarla eşitliği sağlasa da Eczacıbaşı Dynavit, Maja'nın sayılarıyla farkı yeniden ikiye çıkarmayı başardı. Çift vuruş kararıyla beraber fark üçe çıktı: 19-22. Böylece Eczacıbaşı Dynavit'in sadece üç sayıya ihtiyacı vardı.

Boskovic, 23'üncü sayıyı kazandı. Gözde, servisi kullandı ve McKenzie Adams blokladı ve geriye sadece şampiyonluk sayısı kaldı. Heyrman şampiyonluk sayısını alan isim oldu. Eczacıbaşı Dynavit setlerde durumu 0-2'ye getirdi ve CEV Kupası'nda şampiyon oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, şampiyon olarak çıktığı üçüncü sette 25-18 mağlup oldu ve setlerde durum 1-2'ye gelmiş oldu. Dördüncü sette ise temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit rakibine 24-26 üstünlük kurdu ve maçı setlerde 1-3 ile kazanmış oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda gelen şampiyonlukla birlikte toplamda Dördüncü Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı.