Eczacıbaşı Dynavit, Hande Baladın Önderliğinde Yarı Finalde!

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde, PTT ile karşı karşıya geldi. Turuncu beyazlılar, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finaline giden yolda önce, Galatasaray HDI Sigorta, Mert Grup Sigorta ve Karayolları takımlarının olduğu B grubunda yer almıştı.

Eczacıbaşı Dynavit, Mert Grup Sigorta ve Karayolları'nı yenerek elde ettiği 6 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finalde PTT ile eşleşti. Eczacıbaşı Dynavit ve PTT tarihte beş kez karşı karşıya geldiler. Eczacıbaşı Dynavit, bu maçların hiçbirinde rakibine set vermemiş, tüm maçları 3-0'la geçmeyi başarmıştı. Turuncu-Beyazlılar, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçının ardından PTT'yi bir kez daha 3-0'la geçerek bu istatistiği de bozmamış oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, Hande Baladın önderliğinde rakibini mağlup etti. © Nuri Yılmazer

1. Set

Eczacıbaşı Dynavit, ilk sette parkeye Hande Baladın,Tijana Boskovic, Beyza Arıcı, Elif Şahin, McKenzie Adams, Laura Heyrman ve Simge Aköz kadrosuyla çıktı.

Turuncu beyazlılar maça çok dinamik bir başlangıç yaptı. İlk bölümde ace sayılarıyla durumu 4-2'ye getirirken Hande Baladın blok-out katkısıyla durumu 5-2'ye getirdi ve maçtaki ilk sayısını da elde etmiş oldu.

PTT'nin aldığı molanın ardından Eczacıbaşı Dynavit'te ace'ler arka arkaya gelmeye devam etti. Hande Baladın bu sezon zaten Eczacıbaşı Dynavit formasıyla en fazla ace atan oyuncuydu. Eczacıbaşı, takım olarak da sezonun en iyi servis atan ilk üç takımından biriydi ve PTT karşısında ilk sette bu özelliğini parkeye yansıtmayı başardı.

PTT üst üste aldığı blok sayılarıyla durumu 14-11'e getirerek farkı üç sayıya indirince Ferhat Akbaş mola aldı. Molanın dönüşünde Hande Baladın ilk önce harika bir smaçla takımına sayı katkısı verdi, hemen ardından da plaseyle bir sayı daha aldı. Onun aldığı sayılara Boskovic ve Heyrman'ın sayıları da eklenince Eczacıbaşı Dynavit bir anda durumu 20-14'e getirdi. Turuncu beyazlılar, set başında yakaladığı farkı -PTT zaman zaman azaltmayı başarsa da- set sonunda korumayı başardı ve ilk seti 25-21 kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit, ilk sette üç farklı isim üzerinden üç ace buldu. Tijana Boskovic bu isimlerden bir tanesiyken aynı zamanda %50 ile hücum ederek takıma hücumda önemli katkı sağladı.

Hande Baladın, ilk sette 4 sayıyla takımına katkı verdi. Ancak sadece hücumda değil, özellikle kullandığı servislerden sonra yaptığı güçlü savunmayla da dikkat çekmeyi başardı.

Hande Baladın hem hücum hem de savunma performansıyla dikkat çekti. © Nuri Yılmazer

2. Set

Eczacıbaşı Dynavit, ilk sette PTT'nin 12 hücum sayısına 19 hücum sayısıyla karşılık vermişti. Ferhat Akbaş'ın öğrencileri, ikinci sete de çok yüksek bir enerjiyle, ilk sayıyı alarak başladı. Ancak PTT, arka arkaya sayılarla ikinci setteki durumu eşitlemeyi başardı.

Hande Baladın, durum 8-6 iken sayıyı almayı başardı ve beşinci sayısını elde etti. Böylece takımın en skorer üç isminden biri oldu. Hande'nin sayısının ardından maçın direksiyonu da Eczacıbaşı Dynavit'e geçmiş oldu.

PTT, maçı 11-11'e getirdikten sonra Hande Baladın'ın başarılı bir şekilde karşıladığı servisin ardından Boskovic sayıyı aldı ve hem maçta çift hanelere ulaşan ilk isim oldu hem de takımını öne geçirdi. Karşılıklı kaçan servislerin arından, Heyrman'ın ve Boskovic'in sayılarıyla birlikte Eczacıbaşı Dynavit durumu 15-13'e getirdi.

Ancak PTT, yakaladığı dört sayılık seriyle, uzun rallilerin ardından 16-17'ye getirerek ikinci sette öne geçmeyi başardı. Ferhat Akbaş'ın molasının ardından gelen karşılıklı sayılarla birlikte durum 16-18'e geldi. PTT'nin farkı ikiye çıkardığı anda önce Hande Baladın sahneye çıktı ve aldığı sayıyla farkı bire indirmiş oldu. Hemen ardından Boskovic'in sayısıyla eşitlik geldi. Bir sonraki hücumda ise sahneye çıkan isim yine Hande Baladın oldu. Rakip oyuncu üzerinden aldığı sayıyla Hande, Eczacıbaşı Dynavit'i tekrar önce geçirmeyi başardı.

Eczacıbaşı Dynavit, durum 20-18 iken arka arkaya gelen sayılarla durumu 24-21'e getirerek önce set sayısını elde etti. Ve ardından Beyza'nın blok sayısıyla ikinci seti de kazanmayı başardı.

Hande Baladın ikinci sette hücumda %50 ile oynadı ve bu sette 3 sayıyla takımına katkı verdi.

İkinci set karşılıklı hataların biraz daha fazla yapıldığı bir set olurken Eczacıbaşı Dynavit %41 ile hücum ederek fark yaratmayı başarmıştı. Blok sayılarında da 3-2 ile üstün olan taraf Eczacıbaşı Dynavit oldu.

Hande Baladın maçın en skorer ikinci oyuncusu oldu. © Nuri Yılmazer

3. Set

Üçüncü set, setlerde 2-0 gerideki PTT'nin sayılarıyla başlasa da Eczacıbaşı Dynavit, bu sayılara karşılık vermeyi başardı. Boskovic'in ace'i ve Heyrman'ın blok sayılarıyla durum 4-4'e geldi. Hemen ardından Hande Baladın önce blok sayısıyla Eczacıbaşı Dynavit'i öne geçirdi, hemen ardından bir sayı daha alarak çift hanelere biraz daha yaklaşmış oldu.

Üçüncü sette durum 7-5'ken Hande Baladın block-out ile elde ettiği sayıyla hem çift hanelere ulaşmış oldu hem de takımının farkı açmasına yardımcı oldu. Eczacıbaşı Dynavit farkı iyice artırıp skoru 17-8'e getirirken, servislerde yine Hande Baladın vardı.

Eczacıbaşı Dynavit, son sette farkın artmasıyla birlikte parkede iyice maça hakim bir görüntü çizdi. Turuncu Beyazlılar üçüncü seti 25-17 kazandı ve PTT'yi 3-0 ile geçerek AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı finale yükseldi.

Hande Baladın 13 sayıyla, maçın en skorer ikinci oyuncusu oldu. Hande, maç boyunca hücumdaki performansının yanı sıra servis karşılamada da oldukça yüksek bir seviyede oynadı.

Axa Sigorta Kupa Voley'de maçlar tek maç üzerinden eleme usulü şeklinde oynanıyor. Dolayısıyla bu maçın kazanan Eczacıbaşı Dynavit, gelecek hafta oynanan Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediye maçının kazananıyla yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.