Türk Voleybolunun Parlayan Yıldızı: Hande Baladın

2015 yazı; yeni, upuzun bir yolun ilk adımlarının atılacağı mevsimdi. A Milli Takımımızın o dönemki başantrenörü Ferhat Akbaş, henüz 18 yaşındaki Hande Baladın’ı 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası kadrosuna davet etti. Smaçör olmaya doğru ilerleyen kariyer serüveninde Hande’nin bu turnuvadaki mevkii ise pasör çaprazıydı. Yarı final maçında Japonya karşısında 19 sayılık performansı ile finale yükselmemizde önemli bir rol oynayan Hande; turnuva boyunca ürettiği 97 sayıyla da takımımızın

en skorer

ismi oldu. Bu ışıltılı performansı ona Avrupa Şampiyonası’na giden yolun kapılarını açtı ve Filenin Sultanları ile ilk A Milli Takım deneyimini bu organizasyonda yaşadı.