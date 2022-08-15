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Voleybol
Türk Voleybolunun Parlayan Yıldızı: Hande Baladın
Red Bull sporcusu Hande Baladın, ülkemizin yetiştirdiği en değerli voleybolcular arasında yer alıyor. Hande Baladın'ın kariyerinden öne çıkan anları Aslı İleri kaleme aldı.
Türk voleybolunun parlayan yıldızı Hande Baladın, hem kulübü Eczacıbaşı Dynavit hem de Türk Milli forması ile pek çok başarıya ulaştı. Yıldız oyuncu gıpta edilecek bir kariyer inşa ederken, voleybol sahasındaki performanslarıyla ilham vermeye devam ediyor. Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın kariyerinden öne çıkan anları Aslı İleri kaleme aldı.
Başlangıç
Hande Baladın’ın olimpik sporcu olmaya uzanan hikayesi, henüz küçük bir kız çocuğuyken İzmir’deki yerleşik düzenini bırakıp Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün kapısından girmesiyle başlamıştı. Baladın, o günleri “En başta İzmir’den taşınmak benim ve ailem için çok zor oldu ama buraya gelme amacım o zorluğun üstesinden gelmeme yardım etti. Voleybolu çok sevdiğim için burada olup kendimi geliştirmek istedim ve belki de bir gün hayallerime ulaşabilmem için ilk adım İstanbul’dan geçiyordu.” sözleriyle anlatmıştı.
İlk Kıvılcım
Voleybola başladığı ilk yıllarda orta oyuncu olarak kariyerini sürdüren Hande, 2013 U18 Avrupa Şampiyonası’ndaki performansıyla isminin yanına “Geleceğin Yıldızı” diye not düşülenler arasına girmişti. Bu turnuvada Rusya karşısında 13 hücum, 6 blok toplam 20 sayıyla oynadığı maçı en skorer olarak tamamlarken; yarı final müsabakasında ise tam 9 blok sayısı kaydetti. Takımımız kürsünün üçüncü basamağında yer alırken Hande, 7 maçta 26 blok sayısına imza atarak “En İyi Blokçu” ödülünün sahibi oldu ve kariyerinin ilk bireysel ödülünü elde etti.
Genç Yetenek
2015 yazı; yeni, upuzun bir yolun ilk adımlarının atılacağı mevsimdi. A Milli Takımımızın o dönemki başantrenörü Ferhat Akbaş, henüz 18 yaşındaki Hande Baladın’ı 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası kadrosuna davet etti. Smaçör olmaya doğru ilerleyen kariyer serüveninde Hande’nin bu turnuvadaki mevkii ise pasör çaprazıydı. Yarı final maçında Japonya karşısında 19 sayılık performansı ile finale yükselmemizde önemli bir rol oynayan Hande; turnuva boyunca ürettiği 97 sayıyla da takımımızın en skorer ismi oldu. Bu ışıltılı performansı ona Avrupa Şampiyonası’na giden yolun kapılarını açtı ve Filenin Sultanları ile ilk A Milli Takım deneyimini bu organizasyonda yaşadı.
MVP
Bu kez daha tecrübeli bir isim olarak katıldığı 2017 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda Hande Baladın’ın sorumluluğu büyüktü. Artık kariyerine smaçör olarak devam eden ve servis karşılamasını geliştirmeye odaklandığını dile getiren genç yetenek, bir turnuva performansıyla daha dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Milli Takımımız organizasyonu Dünya Şampiyonu olarak tamamlarken; turnuvanın en iyi smaçörü ve en değerli oyuncusu Hande Baladın’dan başka bir isim değildi. MVP, kazandığı ödüllerin ardından hislerini FIVB’ye “Yarı final ve altın madalya mücadelesi sırasında omuzlarımda çok fazla baskı hissettim. Ancak turnuva boyunca her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Ve şimdi tüm bunlara değdi.” cümleleriyle aktarmıştı.
Sıçrama
Hande Baladın için bir diğer dönüm noktası, yetiştiği kulüp olan Eczacıbaşı’ndan ilk kez ayrılışı oldu. Ev sahipliğini yapacağımız Avrupa Şampiyonası’nın öncesinde düzenli olarak forma şansı bulmak isteyen genç smaçörün yeni durağı ise Galatasaray’dı. 2018/2019 sezonundaki özgüvenli oyunu ve skorer performansı ile birçok maçta öne çıkan Baladın; 17 Şubat 2019’da Halkbank’a karşı oynadığı maçta tam 32 sayı kaydederek kendi kariyer rekorunu da kırmış oldu. Hande, sarı kırmızılı formayla geçirdiği sezonu 28 maçta 419 sayıyla tamamladı.
Bir Maçtan Daha Fazlası
2003’ün ardından bir kez daha gümüş madalya ile tamamladığımız 2019 Avrupa Şampiyonası’nın en akılda kalan performanslarından biri Hande’nin Hollanda karşısında sergilemiş olduğuydu. Hollanda, son Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonası’nı dördüncü sırada tamamlamıştı ve yarı final vizesi için rakibimizdi. Zorlu müsabakada Hande Baladın’ın sahadaki boşlukları bularak aldığı kritik sayılar; galibiyeti getiren kilit unsurlardan biriydi. Hollandalı oyuncular bu akıl dolu plaselere maç boyu çözüm üretemezken, 16 sayıyla en skorer isim Hande Baladın olmuştu.
Rüyadan Gerçeğe
2020 Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden sekiz takımdan sadece biri Tokyo vizesi alabilecekti. 2016 Rio Olimpiyat Elemeleri’nde de kadroda yer alan genç smaçör, bu kez hayallerini gerçekleştirmek için Apeldoorn’daydı. Hande turnuva boyunca en iyi smaçör performanslarından birini sergileyerek, takımımızı olimpiyatlara götüren bileti almamızdaki büyük pay sahiplerinden biri oldu. Gerek oyunun arka alanında gerekse kritik anlarda korkusuzca sayıya çevirdiği hücumlarla üstüne düşeni yapan Hande Baladın, çocukluk hayaline bir adım daha yakındı.
Deneyim
Filenin Sultanları’nın Olimpiyat yolculuğunun Çin galibiyeti ile başlaması oldukça ses getirdi ve milli takımımıza olan ilgi günden güne artış gösterdi. Tokyo hikayemizde Hande Baladın’ın adını sıkça duyduğumuz maçlardan biri şampiyon Amerika’ya karşı olandı. Hande, 17 sayılık performansının yanı sıra beş setlik mücadelede takımımızın en çok servis karşılayan ismi olarak da önemli katkı verdi. Milli Takımımız turnuvayı beşincilikle tamamlarken, o da artık bir “Olimpik Sporcu” olmuştu.
Roller
Kariyerinde tüm büyük organizasyonları tecrübe etme şansı bulan Hande Baladın, oyunun her alanında başladığı çizginin oldukça ilerisinde. Üstüne biçilen her rolü giyinip elinden gelenin en iyisini sahaya yansıtan Hande, Eczacıbaşı Dynavit’in CEV Kupası’nı kazandığı geçtiğimiz sezonda ise savunma ve servis karşılamada adeta takımın bel kemiğiydi. Örnek aldığı isimler gibi olma hayaliyle İstanbul’un yolunu tutan o küçük kız, şimdilerde birçok gencin büyünce voleybolcu olmak istemesinin sebebi…