© Nuri Yılmazer
Voleybol
Hande Baladın'ı Ne Kadar Yakından Tanıyorsun?
Red Bull sporcusu Hande Baladın'ı ne kadar yakından tanıdığını test etmek ister misin?
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Hande Baladın parlayan bir yıldız, başarılı bir voleybolcu. Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Hande, Türk Milli Takımı'nın da önemli bir parçası. Peki sen Hande Baladın'ı ne kadar tanıyorsun hiç merak ettin mi? Hemen aşağıdaki kuizi çözerek bu sornun cevabına ulaşabilirsin.