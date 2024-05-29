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Voleybol
Ne Kadar Baladinos'sun Testi
Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın Red Bull TV'deki belgeselini izlediysen, senin için 15 soruluk bir test hazırladık!
Filenin Sultanları'nın değişmez üyesi ve Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın kariyeri başarılarla dolu. Hem milli takımda hem de Eczacıbaşı Dynavit'te birçok başarı elde eden Hande'nin belgeseli Baladın kısa süre önce Red Bull TV'de yayınlandı.
Bir Hande Baladın hayranı, bir diğer deyişle Baladinos olarak bu belgeseli izlemediysen senin de bilmediğin şeyler olabilir. (Kopya çekmek için buraya tıkla!) Eğer kendine ve bilgine güveniyorsan aşağıdaki 15 soruluk testi çözmeye ne dersin?