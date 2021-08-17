Red Bull Ailesinin Yeni Üyesi ile Tanışın: Hande Baladın

Hande Baladın: Aslında benim için zor bir süreçti. Kulüp takımımda beni smaçör denemek istemişlerdi ama milli takıma orta oyuncu olarak gidiyordum. İkisini de denemek güzeldi fakat adaptasyonum için de bir o kadar zordu. Daha sonrasında smaçör pozisyonunu ortaya göre daha çok sevdim ve karar vermem daha kolaylaştı. İleriye dönük bir proje olarak düşündüğümde de antrenörlerim ve ben kariyerim için smaçör pozisyonunun daha iyi olacağına karar vermiştik.