Hande Baladın: Böyle Bir İlke İmza Attığım İçin Çok Mutluyum

Hande Baladın hiç şühesiz Türk voleybolunun yetiştirdiği en değerli sporculardan biri. Yakın zamanda Hande Gibi Smaçla ile çok özel bir projenin parçası olan ve Türkiye'de oyunu yapılan ilk voleybolcu olmayı başaran Hande ile hem hedeflerini hem de bu sıra dışı projenin detaylarını konuştuk.

Milletler Ligi turnuvasının ardından kısa bir dinlenme süreciniz oldu. Bu zamanı nasıl değerlendirdin?

Turnuva biter bitmez tabii ki tatile gittim. Fiziksel ve psikolojik olarak yoğun ve zorlu bir tempodan çıktığımız için tatile gidip biraz dinlenmek istedim. Gayet keyifli bir süreç geçirdim. Daha çok fiziksel ve mental olarak kendimi rahatlatmaya ve dinlenmeye çalıştım.

Hande Baladın © Nuri Yılmazer

Dünya Şampiyonası için hazırlıklara başladınız. Tatilin ardından antrenmanlara başladığında “Voleybolu özlemişim,” hissi yaşadın mı? Çalışmalar nasıl gidiyor?

Kısıtlı bir süre tatil imkanımız vardı. Aslında çok da voleyboldan uzak kalmadık. Ama tabii ki antrenmanlara başladığımızda voleybolu özlediğimi fark ettim. Çalışmalarımız oldukça yoğun geçiyor. İki haftalık bir çalışma sürecinden sonra minik bir ara daha verdik. Bugün yine antrenmanlara başlıyoruz. Bundan sonra dünya şampiyonasına kadar durmaksızın çalışacağız, yoğun bir tempoya giriyoruz. İlk önce Fransa sonra Amerika en son da İtalya’ya hazırlık maçlarına gideceğiz. Buralarda dünya şampiyonası öncesi eksiklerimizi görüp o eksikleri tamamlamaya çalışacağımız bir süreç olacak. Takımımız dünya şampiyonasına kafa olarak çok hazır. Bu süreci verimli geçirip dünya şampiyonasına en iyi performansımızla gitmek istiyoruz.

Şu an önümüzde yeni bir turnuva ve yeni bir şans var. Bu turnuvada da elimizden gelen en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz. Hande Baladın

2018’de yeni bir takımdık; bu kez ise Avrupa Şampiyonası’nda final, Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek final oynamış bir takım olarak Dünya Şampiyonası’na katılacağız. Bu tecrübenin takıma nasıl yansıyacağını düşünüyorsun?

Altı yıldır bu takımla beraberiz. Bu süre içinde iyi ya da kötü yaşadığımız bir sürü tecrübe var. Pek çok üst düzey turnuvada beraber oynadık. Ben tamamen pozitif yansıyacağını düşünüyorum bu turnuvada çünkü bu turnuvaları nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Turnuvanın önemini biliyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Bu sebeple takımın en iyi şekilde performans göstereceğine eminim. Artık hepimiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Yardımlaşma konusunda farklı bir seviyedeyiz çünkü takım içinde arkadaşlığımız oldukça iyi. Beraber maç oynadıkça kazanılan tecrübeleri pozitif bir şekilde bu dünya şampiyonasına yansıtmak istiyoruz. Bir önceki dünya şampiyonasında istediğimiz performansı gösterememiştik. Şu an önümüzde yeni bir turnuva ve yeni bir şans var. Bu turnuvada da elimizden gelen en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz.

Hande Baladın © Nuri Yılmazer

Dünya Şampiyonası için hedefimiz ne?

Hayalimiz tabii ki dünya şampiyonasında madalya kazanabilmek ama onun öncesinde maç maç gitmek istiyoruz. İlk önce ilk gruptan sonra da ikinci gruptan çıkmak istiyoruz. Tabii ki çeyrek final, yarı final oynamak için gücümüz olduğu biliyoruz. Bunu birçok kez gösterdiğimizi düşünüyorum.

Maç biletleri aylar öncesinden tükeniyor, maç yayınları reyting listesinde en üst sıralarda yer alıyor; açık havada dev ekranlarda voleybol maçları izleniyor. Bu giderek büyüyen ilgiyi nasıl değerlendiriyorsun?

Tabii ki bu ilgiyi görmek bizi çok mutlu ediyor. Uzun zamandır aslında hedeflerimizden biri de voleybolu Türkiye’ye tanıtabilmekti. Özellikle son zamanlarda olimpiyattan sonra büyük bir ilgi artışı var. Voleybolu Türkiye’de bu seviyeye getirebildiğimiz için çok mutluyuz. Özellikle küçük çocukların voleybola olan ilgisinin arttığını görmek bize ayrıca gurur veriyor ve mutlu ediyor. Onların spora başlamalarına katkıda bulunduğumuz ve hayatlarına bir nebze de olsa dokunabildiğimiz için mutluyuz.

Voleybolu Türkiye’de bu seviyeye getirebildiğimiz için çok mutluyuz. Hande Baladın

Profesyonel kariyerinde “Bu turnuvada bir madalya mutlaka kazanmalıyım,” dediğin bir organizasyon var mı?

Olimpiyat ve dünya şampiyonasında madalya almak. Ama ilk tercihim olimpiyat olur tabii ki…

Geleceğe yönelik hedeflerin neler?

Milli takımla beraber olimpiyatta madalya kazanmak en büyük hayalim ve hedeflerimden biri. Onun dışında tabii ki birçok kazanmak istediğim madalya var ama en büyük hedefim olimpiyat madalyası. Bireysel anlamda ise oynadığım pozisyonda dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilmek ve Türk voleybolunu dünyaya en iyi şekilde tanıtmak diyebiliriz.

Sosyal medyada seni destekleyen büyük bir kitlen olduğunu görüyoruz. Bu ilgiyi nasıl karşılıyorsun? Onlarla iletişimin nasıl?

Sosyal medyada kötüleyenler kadar destekleyen büyük bir kitle de var. Onlarla tabii ki iletişimde olmayı seviyorum. Attığım post’larla, story’lerle sosyal medya kullanımıyla onlarla bir şekilde iletişimde olabilmeyi seviyorum. İnsanlar çok büyük fedakarlık yapıyorlar gerçekten. Maçlara geliyorlar, zaman harcıyorlar. Yurt dışındaki maçlara geliyorlar… Biz de sahadaki performansımızla ya da onlarla bir şekilde iletişime geçerek mutluluğumuzu onlarla paylaşmayı seviyoruz.

Hande Baladın © Nuri Yılmazer

Yakın dönemde diyetisyen ve psikologlarla çalışan birçok sporcu görüyoruz. Sen bireysel olarak performansını arttırmak için neler yapıyorsun?

Tabii ki her üst düzey sporcu gibi ben de diyetisten ve psikologla çalışıyorum. Bence uzun yıllar üst seviyede kalabilmek için şu an kendimize yaptığımız yatırımlar çok önemli. O yüzden mental ve fiziksel anlamda sağlam kalabilmek, aynı zamanda yoğun tempoyu kaldırabilmek için benim de bu tarz çalışmalarım oluyor.

Hande Gibi Smaçla inanılmaz keyifli bir oyun. Deneme fırsatım oldu. Hatta saatlerce başından kalkamadım diyebilirim. Hande Baladın

"Hande Gibi Smaçla" projesi senin için neler ifade ediyor? İlk defa Türk bir voleybol oyuncusu için bir oyun yapıldı. Oyunu deneyimleme şansın oldu mu neler hissediyorsun?

Red Bull gibi büyük bir markayla, bu markanın bir sporcusu olarak çok güzel ve Türkiye’de ilk defa yapılan bir projeye imza attık. Red Bull ile çalıştığım için çok mutluyum. Oyunun çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum çünkü ekip gerçekten çok güzel bir iş çıkarmış. İnanılmaz keyifli bir oyun. Deneme fırsatım oldu. Hatta saatlerce başından kalkamadım diyebilirim… Umarım bu güzel işi, projeyi herkes çok beğenir. Çok keyifli bir oyun, herkesin oynamasını tavsiye ediyorum. Red Bull ile beraber böyle bir ilke imza attığımız için çok mutluyum. Hayatım boyunca hatırlayacağım en güzel anılardan biri olarak kalacak.