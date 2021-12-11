Hande Baladın'dan Ligin İlk Devresinde Dikkat Çeken Performans

Eczacıbaşı Dynavit , 2021-2022 sezonu başında takımın başına genç antrenör Ferhat Akbaş ’ı getirmişti. Akbaş, geçtiğimiz sezon Polonya’nın Chemik Police takımını yönetmiş ve sezonu da lig şampiyonluğu ile tamamlamıştı. Eczacıbaşı Dynavit de Ferhat Akbaş antrenörlüğünde ve Red Bull sporcusu Hande Baladın 'ın da yer aldığı yetenekli oyuncu kadrosu ile sezona 3-1'lik Nilüfer Belediyesi galibiyetiyle fırtına gibi bir giriş yaptı.

Eczacıbaşı Dynavit sezonun en önemli maçlarından birini ise ligin 11. haftasında Fenerbahçe Opet ile yaptı. Müthiş bir mücadelenin ardından beşinci sete giden maçı Eczacıbaşı setlerde 3-2 ile kazandı. Turuncu beyazlıların bu önemli karşılaşmadaki performansı da takdirle karşılandı.

Hande, sezonun ilk devresinde büyük bölümünde takımın as oyuncusuydu. © Nuri Yılmazer

12. hafta geride kalırken Misli.com Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit sadece iki mağlubiyet ve bir maç eksikle ikinci sırada yer alıyor.

Takımda sezonun geri kalanında parlayan oyunculardan bir tanesi ise kuşkusuz Hande Baladın oldu. Hande, sezonun geride kalan kısmının büyük bölümünde takımın as oyuncusuydu. Yıldız sporcu, özellikle de servis karşılama ve savunma performansıyla turuncu beyazlılara çok büyük katkı sağladı.

Tıpkı Eczacıbaşı Dynavit takımının yükselen performansı gibi Hande Baladın'ın servis karşılama performansı da sezonun ilk bölümü boyunca sürekli olarak arttı. Hande, sezonun son maçı öncesinde tam 81 kez kusursuz servis karşıladı ve takımına puanlar kazandırdı. Diğer taraftan başarılı sporcu, 11 kez de yarım puanlık servisler karşıladı.

Hande, tam 81 kez kusursuz servis karşıladı ve takımına puanlar kazandırdı © Nuri Yılmazer

Ligde sadece 2 maç kaybetmiş durumda olan Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa'da da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Turuncu Beyazlılar CEV Cup’ta tur atlamayı başardı ve son olarak Slovenya'nın Calcit Volley KAMNIK takımı ile 8'li final maçını oynayıp rakibini setlerde 3-0 ile geçmeyi başardı.

Ligin ilk yarısının son maçında Bolu Belediyesi'ni 3-0 mağlup eden ve devreyi lider kapayan Eczacıbaşı Dynavit'in sezonun bu yarıdaki performansı, sezonun geri kalanında yapabilecekleri konusunda da beklentileri oldukça yükseltiyor.