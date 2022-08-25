Hande Baladın'ın Kariyerinden Unutulmaz Anlar

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Hande Baladın parlayan bir yıldız, başarılı bir voleybolcu. Eczacıbaşı Dynavit forması giyen oyuncu, Türk Milli Takımı'nın da önemli bir parçası. Yıllar içinde kendine sağlam bir kariyer inşa eden Hande, sahalarda geçirdiği süre boyunca unutulmaz anların da mimarı oldu. Hande'nin kariyerinde yaşadığı ve yaşattığı önemli anları Aslı İleri yazdı.
2015 Avrupa Şampiyonası: Türkiye – Macaristan
A Milli Takım formasıyla yürünecek uzun yolun ilk adımı, ilk sayısı Macaristan karşısında kaydediliyor. Genç yetenek, müsabakanın ilk setinde sonradan oyuna dahil olarak bulduğu hücum sayısıyla, A Milli Takım kariyerinin ilk sayısına imza atıyor.
2017 U23 Dünya Şampiyonası: Dominik Cumhuriyeti - Türkiye
En değerli oyuncu ve en iyi smaçör ödülünün sahibi, kritik anlarda sorumluluk almaktan çekinmiyor. Kazanılan dört set üzerinden oynanan ve her setin 15’te bittiği turnuvada, 2-3 geride ve sette skor 12-11 iken bir kez daha sahneye çıkıyor. MVP, iki numaradan yaptığı çok güçlü bir hücumla beraberliğe izin vermiyor.
2019: Eczacıbaşı VitrA – Galatasaray
Kiralık olarak Galatasaray’da oynadığı sezonda skorer kimliğiyle dikkat çeken Hande Baladın, hanesine yazdığı 28. sayıyla karar setinde takımını 15-14 öne taşıyor. Hande Baladın, yaptığı keskin hücumla gücünü ortaya koyuyor.
2019 Milletler Ligi: Türkiye – Sırbistan
Sırbistan’ı Belgrad’da mağlup ettiğimiz son müsabakada Hande Baladın yine performansıyla adından söz ettiriyor. Maçın ilk setinde yaklaşık 1 dakika süren rallide arka alanda yaptığı üç defansla topun yere düşmesine izin vermeyen Baladın’ın da desteğiyle sayı milli takımımızın oluyor.
2019 Avrupa Şampiyonası: Türkiye - Hollanda
Hande Baladın ve plaseleri ile anılan çeyrek final maçını koparan anlardan biri de Hande Baladın’ın durumu 20-16 yapan jeneriklik hücumu oluyor. Farkı periyodun sonuna doğru iyice açan Sultanlar, adını yarı finale yazdırıyor.
2020 Olimpiyat Elemeleri: Polonya - Türkiye
“Bana paraleli açarlarsa vururum!” diyor o hücumdan bahsederken Hande. Tek bir hatanın Olimpiyatlara giden kapıyı sonuna dek kapatacağı o maçtan bir an. Voleybolseverlerin hala hatırında olan 4.sette, 30-29 gerideyken Naz’ın pası Hande’yle buluşuyor ve Hande’nin tüm gücüyle yaptığı paralel hücumla Filenin Sultanları maçta kalıyor.
2020 Tokyo Olimpiyatları: Amerika - Türkiye
Son Olimpiyat Şampiyonu Amerika’yı en çok zorlayan ekiplerden olan Milli Takımımız, müsabakayı da beş set sonucunda kaybediyor. Karşılaşmanın en akılda kalan 40 saniyelik rallisinde Zehra’nın attığı pasla topla buluşan Hande, zor pozisyonda blok-out’u buluyor ve sayıyı takımımıza kazandırıyor.
2020 Tokyo Olimpiyatları: Kore – Türkiye
Defans performansını gün geçtikçe ilerleten milli smaçör, Kore karşısında ilk setin ikinci sayısında yaptığı savunmalarla öne çıkıyor. Tek rallide üç kez rakip oyuncuların hücumunu savunan Baladın, topun oyunda kalması için tüm çabasını ortaya koyuyor.
2021 Avrupa Şampiyonası: Polonya-Türkiye
Hande Baladın’ın akıllıca kazandırdığı servis sayısı, yarı finale giden yolda durumu 3. sette 15-13’e getiriyor. Servis karşılamak için sahanın arka alanına açılan rakip oyuncuların pozisyonunu gören Hande, üç metreye doğru kullandığı servisle “ace” sayısını hanemize yazdırıyor.
2022 Play off Yarı Final Serisi: Fenerbahçe Opet – Eczacıbaşı Dynavit
Yarı Final serisinde takımını ayakta tutan isimlerden olan Hande, ilk setin sonunda arka arkaya bulduğu üç servis sayısıyla takımını hayli rahatlatıyor. 20-19’da servise gelen Hande’nin attığı üç iyi servisle sette durum 23-19 oluyor.
2022 Kupa Voley Çeyrek Final: PTT - Eczacıbaşı Dynavit
PTT karşısında rahat bir oyun sergileyen Eczacıbaşı’nda son sözü Hande Baladın söylüyor. Dört numaradan kazandığı net bir smaç sayısıyla maça noktayı koyan Baladın ve Eczacıbaşı yarı final vizesinin de sahibi oluyor.