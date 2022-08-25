Hande Baladın'ın Kariyerinden Unutulmaz Anlar

'nın da önemli bir parçası. Yıllar içinde kendine sağlam bir kariyer inşa eden Hande, sahalarda geçirdiği süre boyunca unutulmaz anların da mimarı oldu. Hande'nin kariyerinde yaşadığı ve yaşattığı önemli anları

En değerli oyuncu ve en iyi smaçör ödülünün sahibi, kritik anlarda sorumluluk almaktan çekinmiyor. Kazanılan dört set üzerinden oynanan ve her setin 15’te bittiği turnuvada, 2-3 geride ve sette skor 12-11 iken bir kez daha sahneye çıkıyor. MVP, iki numaradan yaptığı çok güçlü bir hücumla beraberliğe izin vermiyor.