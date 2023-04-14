Hande Gibi Smaçla'da Geçen Yıl Ne Olmuştu?

Üç etaptan oluşan oyunu yedi hafta boyunca

21.807 kişi oynadı

ve en yüksek skoru yapmak için kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yedi haftanın sonunda en yüksek skora

5.177.802 ile Songül Ersoy

imza atmayı başardı. Daha iyisini yapabilirim diyorsan sıkı dur, Hande Gibi Smaçla çok yakında yeniden yayında!