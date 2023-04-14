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Hande Gibi Smaçla'da Geçen Yıl Ne Olmuştu?
Red Bull sporcusu Hande Baladın'ı kontrol edebildiğin Hande Gibi Smaçla'da geçen yıl ne olmuştu, hatırlayalım.
Bugüne kadar Eczacıbaşı Dynavit ve Milli Takım forması ile sayısız başarıya imza atan Hande Baladın, geçtiğimiz yıl kendi adını taşıyan bir oyun ile oyun severlerin karşısına çıkmıştı. Hande Gibi Smaçla'da Hande Baladın'ı kontrol ederek smaç vurmak, manşet almak ve servis kullanmak mümkün oluyordu.
Üç etaptan oluşan oyunu yedi hafta boyunca 21.807 kişi oynadı ve en yüksek skoru yapmak için kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yedi haftanın sonunda en yüksek skora 5.177.802 ile Songül Ersoy imza atmayı başardı. Daha iyisini yapabilirim diyorsan sıkı dur, Hande Gibi Smaçla çok yakında yeniden yayında!
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Hande Gibi Smaçla Nasıl Oynanır?
Hande Gibi Smaçla'yı daha önce oynamadıysan oynanışı kısaca açıklayalım. Hem bilgisayar hem de Hande'nin yukarıdaki videoda yaptığı gibi mobil cihazlar üzerinden oynanabilen oyun Smaç, Manşet ve Servis olmak üzere üç aşamaya sahip. Oyunun temelini ise doğru zamanda doğru aksiyonu yapmak oluşturuyor.
Smaç etabında sıçrama ve vuruş için ekrandaki oku olabilecek en orta noktada yakalamak gerekiyor. Manşet etabında yine ekrandaki oku mümkün olan en orta noktada yakalamak daha fazla puan getiriyor. Servis etabında ise önce hedef seçiliyor, sonra da en ideal vuruş için yine oku ortalamak gerekiyor.