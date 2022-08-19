Bir Oyun Daha
© Nuri Yılmazer
OYUN
Hande Gibi Smaçla Nasıl Oynanır?
Türk voleybolunun yıldız isimlerinden Red Bull sporcusu Hande Baladın gibi smaçlamaya ne dersin?
Red Bull sporcusu Hande Baladın hem Eczacıbaşı Dynavit hem de Milli Takım forması ile birçok başarıya imza atarak gençlere ilham kaynağı oluyor. Onun voleybol sahalarında gerçekleştirdiklerini taklit etmek, diğerleri ile rekabet etmek ve Hande Baladın ile tanışma fırsatı yakalamak istersen sana bazı tavsiyelerimiz var.
Hande Gibi Smaçla sayesinde Hande Baladın'ı kontrol ederek smaç vurabilir, manşet alabilir ve servis kullanabilirsin. Elbette ki bunu deneyecek sayısız oyuncu mevcut ama seni diğerlerinden ayıracak, zirveye taşıyacak ve ödüllere uzanmanı sağlayacak bazı püf noktaları var. Şimdi Hande Gibi Smaçla'nın etaplarına bir göz atalım.
Smaç Vur
Hande Gibi Smaçla'nın ilk etabında smaç vurman gerekiyor. Zamanlama çok önemli olduğundan ekranda "BAŞLA" yazısını görür görmez harekete geçmelisin. Ekranın altında yer alan bardaki ok sağa - sola gidip gelmeye başladıktan sonra ekrana ilk dokunduğunda Hande fileye doğru koşacak, file önünde tekrar dokunduğunda ise yükselip smacı vuracak.
Manşet Al
Oyunun ikinci etabında bu kez manşet almaya çalışıyorsun. Filenin diğer tarafından gelen topları en iyi şekilde karşılamalısın ki en yüksek puanları alıp hediyeler için üst sıralara yerleşebilesin. Fileye koşmadan önce ve file önünde topu karşılarken barı ortalama başarına göre sepete düşen toplardan alacağın puan yükselecektir.
Servis Kullan
Oyunun son etabında servis kullanıyorsun. Başta topu yollayacağın sepeti seçmen, bunun için de parmağını ekranda kaydırarak seçim yapman gerekiyor. Hedef seçimi yaptıktan sonra ise yine barı ortalayarak servisi kullanıyor ve puanları topluyorsun.
Skorunu Kaydet
Gelelim en önemli konuya. Oyunu bitirdiğinde karşına gelecek ekranda skorunu kaydetmeyi unutma ki sıralama tablosunda yer alabilesin. Daha yüksek puana ulaşabilmek için bir ipucu daha: Alttaki barı ne kadar iyi ortalarsan, sonraki vuruşlarda alacağın puan da o kadar katlanarak artacak. Kısacası her bir vuruş çok önemli, aklından çıkarma.