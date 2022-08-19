Hande Gibi Smaçla Nasıl Oynanır?

hem Eczacıbaşı Dynavit hem de Milli Takım forması ile birçok başarıya imza atarak gençlere ilham kaynağı oluyor. Onun voleybol sahalarında gerçekleştirdiklerini taklit etmek, diğerleri ile rekabet etmek ve Hande Baladın ile tanışma fırsatı yakalamak istersen sana bazı tavsiyelerimiz var.

sayesinde Hande Baladın'ı kontrol ederek smaç vurabilir, manşet alabilir ve servis kullanabilirsin. Elbette ki bunu deneyecek sayısız oyuncu mevcut ama seni diğerlerinden ayıracak, zirveye taşıyacak ve ödüllere uzanmanı sağlayacak bazı püf noktaları var. Şimdi Hande Gibi Smaçla'nın etaplarına bir göz atalım.

Oyunun ikinci etabında bu kez manşet almaya çalışıyorsun. Filenin diğer tarafından gelen topları en iyi şekilde karşılamalısın ki en yüksek puanları alıp hediyeler için üst sıralara yerleşebilesin. Fileye koşmadan önce ve file önünde topu karşılarken barı ortalama başarına göre sepete düşen toplardan alacağın puan yükselecektir.

Oyunun ikinci etabında bu kez manşet almaya çalışıyorsun. Filenin diğer tarafından gelen topları en iyi şekilde karşılamalısın ki en yüksek puanları alıp hediyeler için üst sıralara yerleşebilesin. Fileye koşmadan önce ve file önünde topu karşılarken barı ortalama başarına göre sepete düşen toplardan alacağın puan yükselecektir.

Oyunun ikinci etabında bu kez manşet almaya çalışıyorsun. Filenin diğer tarafından gelen topları en iyi şekilde karşılamalısın ki en yüksek puanları alıp hediyeler için üst sıralara yerleşebilesin. Fileye koşmadan önce ve file önünde topu karşılarken barı ortalama başarına göre sepete düşen toplardan alacağın puan yükselecektir.

Oyunun son etabında servis kullanıyorsun. Başta topu yollayacağın sepeti seçmen, bunun için de parmağını ekranda kaydırarak seçim yapman gerekiyor. Hedef seçimi yaptıktan sonra ise yine barı ortalayarak servisi kullanıyor ve puanları topluyorsun.

Oyunun son etabında servis kullanıyorsun. Başta topu yollayacağın sepeti seçmen, bunun için de parmağını ekranda kaydırarak seçim yapman gerekiyor. Hedef seçimi yaptıktan sonra ise yine barı ortalayarak servisi kullanıyor ve puanları topluyorsun.

Oyunun son etabında servis kullanıyorsun. Başta topu yollayacağın sepeti seçmen, bunun için de parmağını ekranda kaydırarak seçim yapman gerekiyor. Hedef seçimi yaptıktan sonra ise yine barı ortalayarak servisi kullanıyor ve puanları topluyorsun.