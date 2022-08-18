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Hande Gibi Smaçla Yayında!
Red Bull sporcusu Hande Baladın'ı kontrol et, zamanlamayı tuttur, Hande Gibi Smaçla ve ödülleri kazan.
Hem Eczacıbaşı Dynavit hem de Milli Takım forması altında sayısız başarıya imza atan Hande Baladın, gıpta edilecek bir kariyer sürdürüyor. Peki sen de Hande'nin voleybol sahalarındaki performansını tekrar etmek, onun gibi smaç vurmak, manşet almak ve servis kullanmak istemez misin? Ayrıntılar için şimdi redbull.com/handegibismacla adresini ziyaret et.
Hande Gibi Smaçla ile bu mümkün! Nasıl mı? Voleybol sezonu sona ermiş, yaz tatiline girilmiş olabilir ama Hande durmak bilmedi, hem kendisine hem de voleybol severlere meydan okudu ve ortaya Hande Gibi Smaçla oyunu çıktı. Bu oyunda Hande'yi kontrol ederek yeteneklerini sergileyebilirsin.
Peki Hande Gibi Smaçla nasıl oynanır?
Hande Gibi Smaçla’yı bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden oynayabilirsin. Smaç, Manşet ve Servis etaplarını nasıl oynayacağın en başta anlatılacak. Başarılı olmak için bilgisayarda Space ya da mouse’un sol tuşuna, mobil cihazda ise parmağın ile ekrana doğru zamanda basman gerekiyor.
Oyunun ilk etabı olan Smaç’ta hem sıçrama hem de vuruş sırasında alttaki bar üstünde sağa - sola ilerleyen oku olabildiğince orta alanda yakalamak gerekiyor. İkinci etap olan Manşet’te de tam olarak aynı durum geçerli ve ok ne kadar ortada yakalanırsa kazanılan puan o kadar artıyor.
Hande Gibi Smaçla’nın son etabı Servis. Burada önce topun gönderileceği sepeti seçmek, ardından vuruş için yine alttaki barda ilerleyen oku olabildiğince ortalamak gerekiyor. Her üç etabın ortak özelliği şu ki her başarılı vuruş sayesinde Red Bull kutuları ile enerji kazanılıyor.
Hande Gibi Smaçla ödülleri neler?
Hande Gibi Smaçla’yı oynarken binlerce, on binlerce, hatta milyonlarca puan toplayacaksın. Sayfanın altında yer alan puan tablosunda her hafta ilk üç sırada yer alanlar hoodie kazanırlarken, tüm zamanların en yüksek puanını toplayan ise Hande Baladın ile tanışma şansı yakalayacak.