Hande Gibi Smaçla Yayında!

, gıpta edilecek bir kariyer sürdürüyor. Peki sen de Hande'nin voleybol sahalarındaki performansını tekrar etmek, onun gibi smaç vurmak, manşet almak ve servis kullanmak istemez misin? Ayrıntılar için şimdi

Hem Eczacıbaşı Dynavit hem de Milli Takım forması altında sayısız başarıya imza atan

ile bu mümkün! Nasıl mı? Voleybol sezonu sona ermiş, yaz tatiline girilmiş olabilir ama Hande durmak bilmedi, hem kendisine hem de voleybol severlere meydan okudu ve ortaya

’yı bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden oynayabilirsin. Smaç, Manşet ve Servis etaplarını nasıl oynayacağın en başta anlatılacak. Başarılı olmak için bilgisayarda