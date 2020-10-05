Bir Parkur Yıldızının Arka Bahçesi
© Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool
Türkiye’nin en iyi kadın parkur sporcularından Hazal Nehir’in hikayesi Hollywood kapılarına kadar uzandı. İşte Red Bull sporcusu Hazal’ın hakkında bilmen gerekenler.
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O, Türkiye’nin en iyi kadın parkur sporcularından biri. Red Bull sporcusu Hazal Nehir’in parkur serüveni, ünlü yönetmen Michael Bay’in “6 Underground” filmine kadar uzandı. İşte parkur sporunun yükselen yıldızı Hazal Nehir hakkında bilmen gereken 7 şey!
1. Evinin bahçesindeki parkuru annesiyle birlikte inşa etti
Hazal Nehir, Ankara’nın hemen dışında bahçeli bir evde yaşıyor ve evde kaldığı sürede çalışmalarına devam edebilmek bahçesini bir parkura dönüştürmesi gerekmiş.
“Annemin ve bir arkadaşımın yardımıyla annemle birlikte yaşadığımız evin bahçesinde bu parkuru oluşturduk. Aslında annem parkurun olduğu yere arabasını park ediyordu. Ancak arabası için başka bir alanı düzenlemesi gerekti. Gerçi sonra orayı da parkura dahil ettik. Annem bazen şikâyet ediyor ama beni izlemekten de büyük keyif alıyor.”
2. Minderler ve tırabzanlar
Hazal, parkuru oluştururken yeterli miktarda demir tırabzan bulamayınca başka bir yönteme yönelmiş. Tamamlanması üç gün süren parkurda inşaatlarda kullanılan iskele demirlerinden faydalanmış.
“Tırabzanların olduğu bir parkur teknik olarak biraz daha zorlayıcı. Oval bir yüzeyi olduğu için daha kaygan dolayısıyla başarılı bir performans sergilemek için üst düzey bir teknik hakimiyete sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla ben de tekniğim üzerine çalışarak tırabzanlı bir parkurda daha rahat koşmak ve atlamak için özgüvenimi artırmaya odaklandım. Ek olarak, özel hareketler geliştirmek için yere birkaç minder yerleştirdim.”
3. Güvenli ancak alışmak gerekiyor
Arka bahçedeki parkur tam altı aydır orada ancak parkuru istediği seviyeye getirmek için Hazal biraz uğraş vermiş. Çünkü performans anında üzerine basarak atladığı ya da tutunduğu yüzeylerin sallanmasına alışması gerekmiş.
“Zaman zaman sorunlar yaşadım. Tırabzanlar oldukça sağlam ancak zemin öyle değil. Dolayısıyla bu durum parkuru hafif sallantılı bir hale getiriyor. Öyle olunca da üzerinden atlamak biraz daha zorlaşıyor. Tekniğinize güvenirseniz bu o kadar da büyük bir sorun değil. Oldukça güvenli ancak alışmak gerekiyor.”
4. Önce break dans vardı
Hazal’ın oradan oraya atlayıp zıplamaktan büyük keyif aldığı bir sır değil ancak parkurlardan önce başka bir tutkusu varmış: Break dans. Hatta Hazal, henüz 13 yaşındayken bir TV programından etkilenerek break dans dersleri almaya başlamış.
“Aslında TV’de gördüğüm hareketlerin aynısını yaparak başladım. Birkaç hafta içinde hareketleri birebir yapabiliyordum ve yapabildiklerimi anneme de sergiledim. O da bir break dans kursuna katılmamı önerdi. Ben de “Neden olmasın?” diye düşündüm. Break dans maceram böyle başladı.”
5. Parkurların kokusuna vurulmuş!
Bir arkadaşı sayesinde parkur sporuyla tanışan Hazal, yeni tutkusuna sıkı sıkıya bağlanmış ve bu sporda daha iyi olmak için çok daha fazla vakit ayırmaya başlamış. Bu sporu sevmesinin nedeni ise alışılmışın biraz dışında.
“Dışarıda yaptığım ilk antrenmanın ardından hissettiğim şeyleri hatırlıyorum. Ellerime baktım ve onları kokladım. Oldukça kirli görünüyorlardı ve sokak gibi kokuyorlardı. Bana bir anda çocukluğumu hatırlatmıştı. Bu tanıdık bir kokuydu, özlediğim bir kokuydu. Çocukken sürekli sokakta oynardım, duvarlardan atlardım. Tıpkı şimdi yaptığım gibi.”
6. Hazal, Hollywood kapılarında!
Hazal Nehir’in ismi artık Hollywood jeneriklerine kadar yansıdı. Hazal, ünlü yönetmen Michael Bay’in yönettiği ve Ryan Reynold’un başrolde oynadığı Netflix filmi 6 Underground’da Elena isimli karakteri canlandırdı. Filmde sadece parkur yeteneklerini sergileyeceğini düşünen Hazal bir de repliğinin olacağını öğrenince oldukça şaşırmış.
“Hayatımda ilk kez İngilizce bir replikle oyunculuk yapmam gerekti. Michael Bay hemen önümde yapmam gerekenleri söylüyordu. İşin doğrusu, ben daha önce Türkçe replikli dahi oyunculuk yapmamıştım ve orada çok başarılı insanların karşısında oynamak zorundaydım. Bir cümlelik bir repliğim vardı ancak oraya giderken bunu bilmiyordum. Sadece bir yerlerden atlayacağımı düşünmüştüm.”
Avrupa'ya gitme fırsatı bulur bulmaz Paris'teki Manpower atlayışını yapmak istiyorum.
7. Türkiye’de de parkur imkanları gelişiyor
Hazal, yoğunlukla erkek arkadaşı Benji Cave’le İngiltere’nin Brighton şehrinde antrenmanlarını yapıyor. Parkur antrenmanları için İngiltere ve İspanya onun favori mekanları. Türkiye’deki parkur imkanlarının da gelişiyor olması onu çok mutlu ediyor.
“Türkiye’deki parkur imkanları da gelişim gösteriyor ancak şu anda daha fazla çeşitlilik sunduğu için Avrupa’daki parkurları tercih ediyorum. Böylece profesyonel düzeyde gelişim göstermek için daha fazla şey öğrenebiliyorum.”