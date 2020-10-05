Bir Parkur Yıldızının Arka Bahçesi

“Tırabzanların olduğu bir parkur teknik olarak biraz daha zorlayıcı. Oval bir yüzeyi olduğu için daha kaygan dolayısıyla başarılı bir performans sergilemek için üst düzey bir teknik hakimiyete sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla ben de

tekniğim üzerine

çalışarak tırabzanlı bir parkurda daha rahat koşmak ve atlamak için özgüvenimi artırmaya odaklandım. Ek olarak, özel hareketler geliştirmek için yere birkaç minder yerleştirdim.”