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Çok Yakında: Kapalıçarşı'da Sıra Dışı Bir Parkur Macerası
Hazal Nehir ve Dominic Di Tommaso ikilisi tarihi Kapalıçarşı'da enfes bir parkur turu gerçekleştirdi. Bu macera öncesi İstanbul'u mesken tutan Red Bull projelerini hatırladık.
Parkur sporunun önde gelen isimlerinden Dominic Di Tommaso, tarihi şehirleri keşfettiği turunun yeni durağında bu kez İstanbul'un simgelerinden Kapalıçarşı'daydı. Red Bull Sporcusu Dominic'e bu ziyaretinde bir başka Red Bull sporcusu Hazal Nehir de eşlik etti.
Normal şartlarda burada parkur yapmak çok zor ama bu proje sayesinde bu tarihi noktada parkur yapabilmek inanılmaz. Kapalıçarşı’nın çatısında martılarla birlikte koşmak olağanüstüydü.
64 sokağı, 22 kapısı ve 3.600'e yakın dükkânı ile adeta bir labirenti andıran Kapalıçarşı'da kendine bir rota çizen Parkour yıldızları Dominic ve Hazal, daha önce kimsenin görmediği noktaları keşfetme şansı yakaladı.
Kapalıçarşı, parkur yapmak için inanılmaz bir yer. Bu büyülü şehrin üzerinde, harika bir manzara eşliğinde performans göstermek çok keyifliydi.
Hazal Nehir ve Dominic Di Tommaso'nun Kapalıçarşı turunu sabırsızlıkla beklerken, İstanbul'u mesken tutan en iyi Red Bull videolarını izlemeye ne dersin? Hemen aşağıdaki listemize göz at!
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