Çok Yakında: Kapalıçarşı'da Sıra Dışı Bir Parkur Macerası

Mad Mike, Abdo Feghali ve Aleksandr Grinchuk. Üçü de driftin usta isimleri ve üçü de Red Bull Car Park Drift Dünya Finali için İstanbul'daydı. Hem kendileri, hem de izleyiciler için geride unutulmaz anlar bırakmaktan çekinmediler. Evet, hem de bir Murat 124'ün içinde!