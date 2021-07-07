Hazal Nehir ve Dominic Di Tommaso Grand Maze İçin Neler Dedi?

Parkur dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Red Bull sporcusu Dominic Di Tommaso , tarihi şehirleri kimsenin görmediği açılardan keşfettiği dünya turunda şimdi de İstanbul’u ziyaret ediyor. Ona bir diğer Red Bull sporcusu Hazal Nehir eşlik ediyor.

Grand Maze projesi için Kapalıçarşı ’da 7 günlük bir çekim gerçekleştiren ikili, bu spora nasıl başladıklarını, İstanbul ve Kapalıçarşı macerasını ve gelecek hedeflerini bizimle paylaştı.

Uluslararası pek çok organizasyonda boy gösteren Hazal Nehir, performansını Hollywood yapımlarına da taşımayı başarmıştı. Hazal'la, kariyeri ve Grand Maze projesi hakkında konuştuk.

Bu kadar tanınan bir sporcu olmanda neler etkili oldu?

6 sene önce bu sporu çok sevdiğim için başladım. Zaman ilerledikçe sosyal medyanın da etkisiyle dünyadaki iyi parkurcularla irtibatta olmaya başladık. Normalde küçük yaşlarda başlanan bir spor. Ben ise 20 yaşında başlamıştım. Breakdans yapıyordum ve vücudum buna elverişliydi. Ama profesyonel olarak spor yapmıyordum. Fiziksel olarak yatkın olmanın yanı sıra, sporu çok sevdiğim için daha fazla eğildim.

Grand Maze unutulmaz anlar vadediyor © Nuri Yılmazer

Henüz çok yeni bir spor olduğu için ülkemizde de bilinirliği yoktu. O sıralar ODTÜ’de okuyordum ve kendimi Avrupa’ya gidip geliştirmek istedim. Erasmus ile 1 sene İspanya’ya gittim. Burada öğrendiğim teknikler gelişimimde çok etkili oldu. Kendimi 2 yıldır profesyonel bir sporcu olarak tanımlayabilirim. Son 1,5 yıldır da Red Bull ailesiyle birlikteyim.

Kadınların bu spora ilgisi ne yönde?

Ben parkura başladığımda, Türkiye’de kadınların bu spora ilgisi neredeyse yoktu. Erkek arkadaşlarımla birlikte idman yapıyorduk. Ama ne benim arkadaşlarım ne de ailem beni daha az başarılı olabileceğime inandırmadı asla. Daima onlar gibi başarılı olabileceğim yönünde desteklediler.

Genel olarak dünyada da Türkiye’de de macera sporlarına kadınların ilgisi daha az olma eğiliminde. Parkur da yeni ve gelişmekte olan bir dal. Bu noktada idol olarak bir kadın sporcu görmek çok daha ilham veren bir rol oynuyor diye düşünüyorum. Ben de örnek olarak yer aldığım için çok mutluyum.

Bu projeyle Türkiye’nin ve dünyanın en eski noktalarından birisinin tanıtımında rol oynayacağız. Çok heyecanlıyım. Hazal Nehir

Peki, sen kendini geliştirmek için neler yaptın?

Sosyal medyanın bu sporun tanınmasında çok büyük etkisi var. Belki ben ilk başladığımda Türkiye’de bu sporu yapan kişi sayısı da kadın sayısı da azdı. Ama dünya çapında bu toplulukta bulunan sporcuları takip ettikçe onlardan ilham aldım. Ve ben kendimi geliştirdikçe onlara örnek oldum. Bu hem kişisel gelişimimiz için hem de sporumuzun gelişimi adına etkili oldu.

Hazal, Kapalıçarşı'yı kendi tarzında dolaşıyor © Nuri Yılmazer

Evde kaldığımız dönem seni nasıl etkiledi?

2020 benim için çok başarılı geçmişti. Kadınlar Speed Run kategorisinde birinci oldum ve Türkiye'yi Red Bull Art of Motion'da temsil ettim. Parkur sporu sokaklara ait ama maalesef evden çıkamadığımız bir dönem oldu. Buna karşılık evimin arkasına inşa ettiğimiz bir antrenman alanı sayesinde bir parkur oluşturduk. Bahçedeki demir barlardan oluşan parkurda teknik antrenmanlar yapabilir hale geldim.

Kapalıçarşı’da deneyimin hakkında neler neler söylersin?

Kapalıçarşı’nın çatılarının şahane olduğunu biliyordum tabii. Ve orada performans sergilemek istesem elimi kolumu sallayıp böyle bir şey yapamayacağımı biliyordum. Red Bull bana böyle bir proje fikriyle geldiğinde çok sevindim.

Kapalıçarşı İstanbul’da mimarisine daima hayran olduğum bir yapı olmuştur. Çatısından bakıldığındaysa içinde onca labirent gibi sokak, binlerce dükkân ve insan trafiği hiç yokmuşçasına bir atmosferde olunca buraya bir kez daha hayran kaldım. Gün batımında İstanbul semalarında martılar eşliğinde ve Dom’un da arkadaşlığıyla birlikte unutulmaz bir deneyim yaşadım.

Parkurun yıldızı Hazal Nehir © Samo Vidic

Bu proje tüm dünyada yayınlanacak ve İstanbul’un dışarıya da bir şekilde tanıtımında rol oynayacak değil mi?

Red Bull ile birlikte yola çıktık ve buraya gelemeyen ama burada olmak isteyenler adına şehrimizi yeniden keşfedebilmek için çatılarda bir seyre çıkıyoruz. Bu projeyle Türkiye’nin ve dünyanın en eski noktalarından birisinin tanıtımında rol oynayacağız. Çok heyecanlıyım. Red Bull ailesine bu projeyi bizimle yaptıkları için çok teşekkür ederim.

Dominic Di Tommaso, parkur dünyasının en ünlü isimlerinden biri. Grand Maze projesi için ziyaret ettiği İstanbul'daki tecrübelerini büyük bir keyifle anlatıyor.

Parkur sporuna nasıl başladın anlatır mısınız?

2007 yılında ilk kez internette bir video izlerken bu sporla tanıştım. O zamanlar 15 yaşındaydım. Okuldayken öğle arasında arkadaşlarımla internetten videolarını izliyordum. Birden ben de denemek istedim ve yemekhanede masaların üzerinden atlamaya başladım. Üzerine hemen kalktım ve denedim. O günden beri bir daha hiç bırakmadım.

Dünya çapında bir parkur sporcusunun. Bu noktaya gelene kadar hangi zorluklarla karşılaştın?

Parkur hâlâ küçük sayılabilecek bir endüstri. Bu sebeple bir destekçi bulmak çok zor olabiliyor. Bu da profesyonel seviyede bu sporu yapmayı zorlaşabiliyor. Bu sebeple çok fazla emek sarf edip karşılığını almadığım oldu. Eğer bu sporu bu kadar çok sevmeseydim bunca sıkıntıyı atlatmakta güçlük çekerdim. Yaklaşık 4 yıldır Red Bull ailesi ile birlikteyim. Desteklerini daima yanımda hissediyorum. Destek sıkıntısına ek olarak bu sporda ekipman ya da korunmak için bir şey olamadığı için çok fazla sakatlanma olabiliyor. Bazen omuzda, eklem yerlerinde ya da bazen çok ciddi sakatlıklar olabiliyor.”

Dominic ve Hazaldan hayranlık uyandıran bir performans © Samo Vidic

Parkur sporunda seni en çok heyecanlandıran nedir?

Yarattığı özgürlük hissi büyük bir heyecan uyandırıyor. Ama aynı zamanda bu spora dahil olan insanlar ve onlarla bir araya gelmek çok iyi. Bu hem senin bireysel olarak gelişmeni hem de zihinsel olarak kendini geliştirmeni sağlıyor. Bu spora dahil olan herkes çok şefkatli ve adil rekabet eden insanlar. Bu da benim birçok zorluğu atlatmamda etkili oldu.

Kapalıçarşı’nın çatısında olmak en başta çok ilham veren bir tecrübe oldu Dominic Di Tommaso Grand Maze isimli bir proje için Türkiye’ye geldin. Kapalıçarşı’nın çatılarında dolaşmak nasıldı? Kapalıçarşı’nın çatısında olmak en başta çok ilham veren bir tecrübe oldu. Özellikle de çocukken ninja gibi çatılardan çatılara atlamayı hayal ettiyseniz… Bu benim 15 yaşındaki hayallerimin gerçeğe dönüşmesi gibi bir şey oldu… Hele de İstanbul gibi benzeri olmayan bir şehir silueti ile daha da benzersiz bir tecrübeye dönüştü. Metafor olarak kendimi ‘yuvamda’ hissettiğimi söyleyebilirim. Sanki daima olmam gereken yerdeymişim gibi… Tabii bunda İstanbul ve buradaki insanlar, onların enerjisi de etkili. Onlar öyle candan, öyle sıcakkanlılar ki. Herkes herkesi tanıyor. Herkes herkesle konuşuyor ve herkes herkese gülümsüyor. Bu candan ilgi çok hoşuma gitti. Bu ilgi ve sıcak karşılama sayesinde burada performans göstermek, modern bir sporu tarihi ve kültürel bir noktada icra etmek muhteşemdi. Parkur sayesinde dünyanın dört bir yanını gezdin diyebiliriz. Peki bütün bunların yanında İstanbul’daki deneyimini anlatabilir misin? Bu spor sayesinde Malezya, İtalya, Tayland, İngiltere, Hollanda, Çin, İsviçre, Avusturya, Litvanya, İsveç, Almanya, ABD, Kanada, Yunanistan, Portekiz, İspanya, Norveç, Belçika, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve en son Türkiye gitme şansım oldu. İstanbul’a gelince inanılmaz bir karakteri var. Red Bull’dan projemizi buraya taşıma teklifi geldiğinde çok heyecanlandım. Çok zengin bir kültürü var. Dışarıdan çok mutlu ve kalabalık bir şehirmiş gibi görünüyor. Çekimler ve pandemi sebebiyle şehri tam olarak arzu ettiğim gibi keşfetme fırsatım olamadı. Ama Taksim ve Kapalıçarşı’yı gezmek bile öyle büyük bir heyecandı ki anlatamam. Bu projede Hazal Nehir sizinle birlikteydi. Hazal için neler söylersin? Hazal ile 2017 yılında İsviçre’de bir parkur etkinliğinde tanışmıştık. Daha sonra Red Bull Türkiye’nin onu ailesine kattığını duyunca çok sevindim. Üstünlüğü ile direkt göze çarpan bir karakteri var. Aynı zamanda inanılmaz bir iş ahlakı. İstanbul’da birlikte çalışmak gerçekten önemli bir deneyimdi, birlikte beyin fırtınası yapmak ve birbirimizi teşvik etmek… İkimizin de birbirimizi geliştirmek için hem fiziksel hem de mental olarak desteklediği bir deneyim oldu.

Red Bull sunar... Damdaki parkurcular © Nuri Yılmazer

Parkur sporunun en çok tanınan isimlerinden birisin. Peki senin bundan sonrası için hedeflerin neler?

Kendi gelişimimi sürdürmek ve kendi hareketimi geliştirebilmek istiyorum. Bir de parkur sporuna pozitif anlamda dikkat çekerek genç nesillerin de bu arenada yer alabilmesi için ilham olabilmeyi istiyorum.

Parkur yapmak isteyen gençlere ne önerirsin?

Yapmayı sevdiğiniz sporu bulun ve keyif almaya bakın. Eğer bu branşta profesyonel olarak ilerlemek istiyorsanız zamanınızı bu sporun kültürü hakkında daha çok şey öğrenmeye ayırmanızı tavsiye ederim. Tabii en önemli şey ise şu: Yaptığınız işi sevin.