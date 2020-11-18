Hazal Nehir'in Yolculuğu: Arka Bahçeden Hollywood'a

Çekimler için İtalya'da Floransa, Roma ve Taranto'ya gittik. Ayrıca Macaristan'ın Budapeşte şehrinde de bulunduk. Çekimler birkaç ay sürdü ve çekimlerin son kısmı için

bir ay boyunca

Roma'da kaldım. Roma'daki çekimlerden çok keyif aldım çünkü bir ay kadar orada kaldığım için yaptığım işe daha fazla alışma şansım oldu. Hafta sonları da antrenman yapma fırsatı elde ettim.