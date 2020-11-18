Hazal Nehir'in Yolculuğu: Arka Bahçeden Hollywood'a
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Red Bull sporcusu Hazal Nehir, 6 Underground filmindeki rolüyle Taurus Dünya Dublör Ödülleri'ne aday oldu. Hazal'la Hollywood serüvenini konuştuk.
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Hazal Nehir, son yıllarda parkur sporunun global seviyede yükselen yıldızlarından biri. Yetenekleri Hollywood'a kadar uzanan Hazal, ünlü yönetmen Michael Bay'in yönettiği 6 Undeground filminde rol aldı. Filmdeki performansı, Hazal'a, 21 Kasım 2020'de sahiplerini bulacak olan Taurus Dünya Dublör Ödülleri'nde adaylık getirdi.
26 yaşındaki gururumuz geçen yıl Red Bull Art of Motion finallerine katılan ilk Türk sporcu olmuştu. Lion City Gathering 2019'da Kadınlar Speed Run kategorisinde zafere ulaşan Hazal, 2020 yılında ise Ankara'daki evinin arka bahçesinde kurduğu parkur düzeneğinde yeteneklerini keskinleştirmek için çalışmalarına devam etti.
Şimdi ise heyecan verici bir ödül töreninde adaylık elde etmenin tadını çıkarıyor. Michael Bay'in çekimlerini Avrupa'da gerçekleştirdiği aksiyon filmi 6 Underground'da rol alan Hazal, Ryan Reynolds'un da başrolünde yer aldığı filme nasıl dahil olduğunu ve tecrübelerini RedBull.com'la paylaştı.
6 Underground filmine nasıl dahil oldun?
3 yıl önce, Britanyalı parkur ekibi Storror, 6 Underground filmi için dublörlük çalışmaları yapıyordu ve bir kadın parkur sporcusuna ihtiyaçları vardı. Dünya çapında pek çok kadın parkur sporcusuyla iletişime geçtiler. Onlardan biri de bendim. İşi ben aldım ve Floransa'ya gittim, sonra da çekimlere başladık.
Çekimler için kaç farklı lokasyonda bulundun?
Çekimler için İtalya'da Floransa, Roma ve Taranto'ya gittik. Ayrıca Macaristan'ın Budapeşte şehrinde de bulunduk. Çekimler birkaç ay sürdü ve çekimlerin son kısmı için bir ay boyunca Roma'da kaldım. Roma'daki çekimlerden çok keyif aldım çünkü bir ay kadar orada kaldığım için yaptığım işe daha fazla alışma şansım oldu. Hafta sonları da antrenman yapma fırsatı elde ettim.
Sahnelere hazırlanmak için yeterli zamanın oldu mu?
Her sahneden birkaç gün önce, çekim alanını önceden görüp, etüt ederek neler yapabileceğimiz hakkında fikir elde ettik. Sahnelerden önce 40 dakika ile 1 saat arasında bir sürede son hazırlıklarımızı yapıyorduk. Her atlayış için altı, yedi tekrar alınıyordu.
Sette birlikte çalıştığın dublör koordinatörü kimdi?
Sette güvenlik önlemleriyle ilgilenen dublör koordinatörümüz Andy Cheng'di. Ancak parkur düzenlemelerini Storror organize etti. Parkur sporunun ehli olan kişilerin, bu organizasyonu gerçekleştirmesi bizim işimizi biraz daha kolaylaştırdı. Elbette çok büyük bir sette, yüzlerce insanın gözü önünde bu atlayışları yapmaya alışmak kolay olmadı.
Michael Bay, bana doğru geldiğinde, ne söyleyeceğimi bilmiyordum.
Michael Bay'le olan kişisel deneyimin nasıldı?
Aslında İngilizcem çok iyi değildi. Michael Bay, yüksek sesli ve çok hızlı bir şekilde hemen önümde konuşurken ne yapacağımı pek bilemiyordum. Roma'daki çekimler sırasında bir sabah, rol yapmam gerekeceğini ve bir de repliğimin olduğunu öğrendim. Michael Bay bana doğru geldiğinde ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Aslında sadece bir cümleydi ancak biraz utanç vericiydi ve o beni düzeltmeye çalışıyordu. Parkur kısımları rol yapmaktan çok daha kolaydı. Çünkü parkurda yapmam gerekenleri biliyorum. Çekimler biraz zor olsa da projede yer aldığım için çok mutluyum.
Peki senin için en zor sahne hangisiydi?
Budapeşte'de eğimli bir parkurda yukarı doğru koşup, altı yedi kez duvarlardan ve engellerden atlıyorduk. Fiziksel olarak oldukça zorlayıcıydı. Ayrıca ilk kez -yüksekliğe alışkın olmasam da- bir çatıdan atladım. Storror ekibi, 10 kat yükseklikte çatı atlayışı yapmayı denemek ister misin, diye sordu. Ben de "Yaparım" dedim. Bu atlayışın zihinsel olarak korkuyu yenmemde de bana çok faydası oldu.
Bu projede elde ettiği en önemli deneyim neydi?
Storror dünyanın en iyi parkur ekiplerinden biri ve onların zihin yapısı ve antrenmanları hakkında çok şey öğrendim. Aynı zamanda Storror'la Kore'de bir reklamda da oynadım, o da harika bir deneyimdi.
2021 için planların neler?
Her şeyden önce, Taurus Dünya Dublör Ödülleri'nde aday olmak çok güzel ve sonucu çok merak ediyorum. Bu yıl yoğunluklu olarak YouTube videoları üzerine çalıştım. Çünkü bu spora ilgi duyanlar için kadın parkur sporcularının ürettiği antrenman videoları ve benzeri kaynaklar sayıca az. 2021'de ise sadece seyahat etmek istiyorum. Avrupa'ya, ABD'ye ve Brezilya'ya gitmek istiyorum.
Hazal Nehir'in aday olduğu Taurus Dünya Dublör Ödülleri'ni 21 Kasım 2020'de buradan canlı olarak izleyebilirsin.