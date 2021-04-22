Parkurun İki Yıldızı: Hazal Nehir ve Dominic Di Tommaso

Zaman ve mekân ayırt etmeden yapılabilen sporlardan parkur, aynı zamanda vücuda tamamen hakim olmayı gerektiriyor. Bunun için bol bol antrenman yapmak, sınırları zorlamak ve kendini geliştirmek büyük önem arz ediyor. Parkur sporunun yıldızlarından, aynı zamanda birer Red Bull atleti olan

'in parkur kariyeri 2014 yılında başladı ancak öncesinde odağında breakdansvardı. Bir antrenman günü salona gittiğinde parkur sporcularını görüp onlara katıldığı andan itibarense bir parkur sporcusuna dönüştü. Yıllar ilerledikçe kendini geliştiren Hazal kısa sürede adından söz ettirmekle kalmadı, Lion City Gathering ve

ile çalışmalarına ara vermeden devam etti. Hazal'ın 2021 yılı hedefleri arasındaki önceliği ise seyahat ederek gezeceği yeni yerlerde parkur tutkusuna devam etmek. Hazal Nehir'in başarı hikayesini hemen aşağıdan izleyebilirsin:

filminde de gösterme şansı bulan Hazal -ki bu sayede 2020 yılı Taurus Dünya Dublör Ödülleri'nde aday oldu- geçtiğimiz yıl Ankara'daki evinin arka bahçesine kurduğu