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Parkurun İki Yıldızı: Hazal Nehir ve Dominic Di Tommaso
Parkurun iki yıldızı Hazal Nehir'i ve Dominic Di Tommaso'yu yakından tanımak ister misin?
Zaman ve mekân ayırt etmeden yapılabilen sporlardan parkur, aynı zamanda vücuda tamamen hakim olmayı gerektiriyor. Bunun için bol bol antrenman yapmak, sınırları zorlamak ve kendini geliştirmek büyük önem arz ediyor. Parkur sporunun yıldızlarından, aynı zamanda birer Red Bull atleti olan Hazal Nehir ve Dominic Di Tommaso ikilisi de sınırları zorlayan isimlerden.
Hazal Nehir'in parkur kariyeri 2014 yılında başladı ancak öncesinde odağında breakdansvardı. Bir antrenman günü salona gittiğinde parkur sporcularını görüp onlara katıldığı andan itibarense bir parkur sporcusuna dönüştü. Yıllar ilerledikçe kendini geliştiren Hazal kısa sürede adından söz ettirmekle kalmadı, Lion City Gathering ve Red Bull Art of Motion gibi etkiniklerde başarısını pekiştirdi.
Yeteneklerini Michael Bay'in yönettiği 6 Underground filminde de gösterme şansı bulan Hazal -ki bu sayede 2020 yılı Taurus Dünya Dublör Ödülleri'nde aday oldu- geçtiğimiz yıl Ankara'daki evinin arka bahçesine kurduğu parkur düzeneği ile çalışmalarına ara vermeden devam etti. Hazal'ın 2021 yılı hedefleri arasındaki önceliği ise seyahat ederek gezeceği yeni yerlerde parkur tutkusuna devam etmek. Hazal Nehir'in başarı hikayesini hemen aşağıdan izleyebilirsin:
Hazal Nehir'in Hikâyesi
Avustralyalı Dominic Di Tommaso'nun ise ilginç bir geçmişi var. 1992 doğumlu Dominic'in spor geçmişinde bale ve artistik patinaj bulunuyor. “Domtomato”nun parkur kariyeri ise 2007 yılında başladı. Yeteneklerinin farkına vardıktan sonra da dünyanın dört bir yanını turlayarak birbirinden etkileyici yerlerde parkur yapma imkânı buldu.
Dominic'in parkur yaptığı yerler arasında İsviçre Alpleri'ndeki küçük bir kasabanın yanı sıra Belçika'nın Bruges, İtalya'nın Matera ve Mısır'ın Kahire şehri mevcut. Dünyadaki favori şehrinin -doğum yeri Sydney'den sonra- Barcelona olduğunu söyleyen Dominic, eğer mümkün olsaydı bir günlüğüne ünlü aktör Vin Diesel'in yerinde olmak isteyeceğini söylüyor. Dominic'in akıllara kazınan İsviçre macerasını hemen aşağıdan izleyebilirsin:
İsviçre'yi Bir Freerunner'ın Rehberliğinde Geziyoruz