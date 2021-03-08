Hearthstone En İyi Desteler 2021 Meta Decks

Hearthstone'un yedi yıllık geçmişinde sayısız macera ve genişleme paketi yayınlandı. Tüm bu paketler sayesinde oyundaki kart sayısı yüzleri, hatta binleri aştı . Hal böyle olunca en iyi desteyi oluşturmak için sayısız opsiyon ortaya çıkıyor. Oyundaki sınıflar ve kahramanlar dahilinde oluşturulabilecek en iyi desteler oyuncu tercihlerine göre farklılık arz ediyor. Biz de bu yazıda tercih edebileceğin en iyi destelerden yedi tanesini sıraladık.

Aşağıda yer alan yedi farklı deste tavsiyesinde hangi kartların erkenden kullanılabileceğine ya da elde tutulması gerekiğine dair ipuçları yer alıyor. Maçlarda dikkat edilmesi gereken iki kart türü mevcut. Yüksek öncelikli kartlar mümkün olduğunca elde tutulmalı ve yeri geldiğinde avantaj sağlamak için kullanılmalı. Düşük öncelikli kartlar bir kombo içinde kullanılacaksa elde tutulmalı; haliyle hem desteye hakim olmalısın, hem de rakibini iyi analiz etmelisin.

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Token Druid destesi ve rehberi

Ağırlıklı olarak büyü kartlarından oluşan bu destede temel amaç savaş alanını minyonlarla doldurup kontrol etmeye çalışmak, onların savaş alanında kalmasını sağlamak (Soul of the Forest) ve Savage Roar gibi büyülerle bitirici vuruşu yapmak. Token Druid destesi minyonlar olmadan pek işe yaramaz ve çoğu kart etkisiz ya da zayıf kalır, bu sebeple ilk iş savaş alanını minyonlarla doldurmak olmalı.

Token Druid © Red Bull

Bunun yollarından biri Glowfly Swarm ve Arbor Up gibi büyü kartlarını kullanıp savaş alanına minyon çağırmak. Büyü kartlarının mana bedeli fazla olduğundan Lightning Bloom kartını bu iş için saklamak gerekiyor ama overload etkisine de dikkat edilmeli. Bazı kartların mana bedelini düşürmek mümkün ki bunu akıllıca kullanıp erken oyunda savaş alanını minyonlarla doldurarak güçlenebilirsin.

Yüksek Öncelik

Gibberling: Çoğunlukla erken oyunda kullanıma uygun bir kart. Birkaç tane Gibberling çağırıp alanı kontrol altına almak oyunu kazanman için yeterli. İşler planlandığı gibi gitmese de zafere giden yolu kolaylaştıracağı kesin.

Nature Studies: İlk tur oynanabilecek güzel bir kart. Ayrıca vereceği indirimle T2’de Fungal Fortunes büyüsü için güzel bir ortam sağlar ya da başka bir büyü kullanılabilir.

Fungal Fortunes: Destende yalnızca iki tane Gibberling kartı bulunduğunu düşünürsek, çoğu zaman üç mana harcayıp üç tane kart çekeceksin. Bu sayede ilerleyen oyun için elini güçlü tutup Glowfly Swarm kartı için uygun zemin hazırlayabilirsin.

Düşük Öncelik

Innervate / Lightning Bloom / Adorable Infestation: Eğer Gibberling kartın varsa bu kartları elinde tutmak işe yarar. Innervate ve Lightning Bloom yalnızca 1/1’lik bir minyon vermez, aynı zamanda daha fazla büyü kullanabilmen için mana da verir. Adorable Infestation ise maliyeti düşük bir büyü ve Gibberling ile kombo yapılabilir.

Lunar Eclipse: Zoo Warlock gibi aggro destelere karşı önemli. Genellikle başka bir büyüyle kombo yapmak için kullanılır. Örneğin T2’de Dreamway Guardians ile kullanılabilir.

Budget Stealth Aggro Rogue destesi ve rehberi

Bu destenin amacı rakibe mümkün olduğu kadar etkili ve sert şekilde saldırarak oyunu kısa sürede bitirmek. Destenin en önemli parçaları stealth özelliğine sahip minyonlar çünkü bunlar alan etkili hasara ya da gizliliği bozacak etkiye maruz kalmamışsa rakip tarafından direkt hedef alınamıyor. Başlangıçta Spymistress minyonunu oynayıp sonraki tur hero power kullanmak yerine Ashtongue Slayer oynayarak minyonu güçlendirip altı hasar vermek mümkün. Sadece Spymistress değil, Worgen Infiltrator da az hasarına rağmen iş görür.

Budget Stealth Aggro Rogue © Red Bull

Foxy Fraud’u ortaya oynayıp sonraki kombo kartın için mana bedelini düşürerek kombolara yol hazırlayabilirsin. Rakibinin önünde taunt minyonu olduğu durumlarda Eviscerate ile hem minyonu temizlemen, hem de erken oyunda 3/2’lik bir minyonu ortaya sürmen mümkün. Eğer taunt yoksa direkt rakibe karşı kullanabilir, Shadowstep gibi bir kartla daha etkili olabilirsin.

Yüksek Öncelik

Spymistress / Worgen Infiltrator: Spymistress daha iyi olsa da Worgen Infiltrator bir manalık kart olması açısından güzel. İkisini de elinde tutabilir ve Spymistress’dan sonra Worgen Infiltrator kartını oyuna sürebilirsin.

Foxy Fraud: Bu kart destede çoğu kartla uyumlu ve bu nedenle değerli bir kart.

Sneaky Delinquent: Spymistress’a kıyasla biraz kötü ama öldüğü zaman 3/1 stealth olarak ele dönmesi dengeyi sağlıyor. Çoğu zaman T2’de hero power kullanmaktan daha iyi olduğunu unutmamak gerek.

Düşük Öncelik

Backstab: Oyun başında düşük manalı minyonlarla oynayan agresif destelere, örneğin Aggro Demon Hunter destesine karşı elde tutulmalı.

Ashtongue Slayer: Bir manalık stealth minyon ile kullanılması gereken güzel bir T2 açılış kartı.

Swindle: Yalnızca Foxy Fraud kartıyla beraber oynamaya çalış, T2 için güzel bir hamle olur.

Greyheart Sage: Arcane Intellect ile kıyaslandığında gerçekten güzel bir kart. Tabii ki özelliğini kullanabilirsen ve bu yüzden sadece elinde stealth bir minyon varken oyna.

Ramp Paladin destesi ve rehberi

Ramp Paladin ile kazanmanın birkaç yolu var. Bunlardan biri -özellikle elinde coin kartı varsa- High Abbess Alura. Destendeki tek büyü kartının Tip the Scales olduğunu düşünürsek bu kartın spellburst özelliğini kullanarak savaş alanını Murloc sürüsüyle doldurmak ve beraberinde zafere ulaşmak kaçınılmaz bir durum. Özellikle Crabrider ve Fishy Flyer gibi Murloc kartları savaş alanında rush özellikleriyle sana yardımcı olur. Eğer coin kartın yoksa Wandmaker kartını bulmalısın ve ondan gelecek büyüyle spellburst özelliğini tetiklemelisin.

Ramp Paladin © Red Bull

Bir diğer yol destedeki ejderi, yani Nozdormu the Timless’ı T4’te savaş alanına çağırmak ve 10 mana kristalini almak. 10 mana kristaline sahip olduktan sonra elinde Tip the Scales büyüsü varsa kullanabilir ya da elindeki / destendeki Murloc sürüsünü ortaya salabilirsin. Bu hamle beraberinde şu riski getiriyor: Mana kristalleri boş olarak geleceğinden sonraki tur rakibin 10 mana ile işini bitirebilir ya da başını bir hayli ağrıtabilir. Rakibinin çok agresif bir desteye sahip olmadığından emin olmalısın ve elindeki kart sayısının miktarına dikkat etmelisin.

Yüksek Öncelik

High Abbess Alura: Tip the Scales kartını erkenden oyuna dahil edebilir ve yüksek ihtimalle oyunu o anda kazanabilirsin.

Nozdormu the Timeless: 10 manaya erkenden ulaşmak için ihtiyacın olan.

Armor Vendor: Ramp Paladin halihazırda güçlü bir stratejiye sahip ve bu yüzden Armor Vendor’lu aggro destelere karşı kullanmak için sakla.

Düşük Öncelik

Wandmaker: Eğer elinde coin yoksa High Abbess Alura kartıyla beraber kullanmak için sakla.

Redscale Dragontamer: Nozdormu the Timeless kartı elinde yoksa bu kart işine yarayacak.

Tip the Scales: Nozdormu the Timeless kartıyla beraber kullanılabilecek bir kart.

Whirlkick (Combo Miracle) Rogue destesi ve rehberi

Edwin VanCleef ve Questing Adventurer gibi kartlar için mümkün olduğunca fazla kart oynayıp kombo yaparak bu minyonları güçlendirmelisin. Burada işin püf noktası Whirlkick Master minyonu sayesinde kombo kartlarını alıp onları yeniden oynamak ve minyonları güçlendirmek. Tabii ki karşına çıkabilecek destelere bağlı olarak oyun içinde kendi stratejini geliştirmen gerekebilir.

Whirlkick (Combo Miracle) Rogue © Red Bull

Örneğin agresif destelere karşı ilk turlardan Backstab ve Eviscerate gibi kartları kullanarak rakibinin savaş alanını domine etmesini önlemelisin. Çünkü senin ihtiyacın olan şey, ilerleyen turlar için Edwin VanCleef’i elinde tutmak ve kart ekonomisini iyi yapıp eldeki kartları tek turda harcayarak Edwin VanCleef’i ortaya oynamak. Tüm hasar veren büyü kartlarını savaş alanını domine etmek için harcamak iyi bir fikir olmayabilir ki bunun için de Pharaoh Cat ve EVIL Miscreant gibi minyonlar devreye giriyor.

Yüksek Öncelik

Pharaoh Cat: Reborn özelliği taşıyan bir kart vermenin yanı sıra düşük manalı bir minyon olması sebebiyle combo kartlarıyla güzel gider.

Foxy Fraud: Combo kartlarının o turluk mana değerini düşürme özelliği tam da bu desteye göre. Özellikle destende Edwin VanCleef ve EVIL Miscreant gibi kartların olduğunu düşünürsek.

Swindle: Başlarda işine yarayabilecek bir kart, açılışta elinde tutmaya çalış.

Edwin VanCleef: Destenin kilit kartlarından biri, eğer karşına çıkarsa sakla.

Düşük Öncelik

Backstab: Eğer ilk birkaç tur saldırabileceğin biri varsa sakla, yoksa yolla gitsin.

EVIL Miscreant: Coin kartıyla başlayacaksan veya elinde Foxy Fraud varsa sakla, aksi durumda yolla.

Shadowstep / Preparation: Bu kartları yalnızca erken oyunda Edwin VanCleef’i oynayabilecek durum varsa sakla.

Control Priest destesi ve rehberi

Control Priest destesi savunmaya yönelik özellikler içermesiyle bilinir. Savaş alanındaki rakip minyonları büyülerle ortadan kaldırmak ve kendi minyonlarına destek olmak gibi özellikleri onu karşı konulması zor bir deste yapıyor. Ancak yapısı gereği bu deste agresif destelere karşı zorluk çekebiliyor. Bu tip durumlarda ilk turlarda hayatta kalmayı başarmalı ve oyun sonu için hazırlık yapmalısın. Bolca büyü kullanacağın bu destede Wild Pyromancer işini bitirmeye çalışan minyonları ortadan kaldıracaktır. Wild Pyromancer ve Gift of Luminance güzel bir kombo ancak minyonun beklenenden daha önce ölürse Raise Dead ile onu tekrar oynamak üzere çağırabilirsin.

Control Priest © Red Bull

Halihazırda destede yer alan buff büyülerini taunt minyonu Cabal Acolyte için saklayabilirsin. Spellburst özelliğini göz önünde bulundurarak bu minyon üzerine Gift of Luminance atmamak kaçınılmaz olur. Wave of Apathy ile beraber kullanılıp rakibin hasarı ve sağlığı çok olan bir minyonunu kendine tarafına çekmen de olası. Tur geçtiği zaman hasar azaltma etkisi biteceği için güçlü bir minyon kazanmış olacaksın.

Yüksek Öncelik

Wandmaker: Destenin ana temasını oluşturan büyüler için bir büyü üretme makinesi. Ayrıca savaş alanında etkini arttıracak bir minyon da fena olmaz.

Sethekk Veilweaver / Nazmani Bloodweaver: Makine stratejisinin önemli kısmını oluşturan kartlar.

Düşük Öncelik

Cleric of Scales: Draconic Studies ile güzel gidebilecek bir kart.

Wild Pyromancer: Aggro destelere karşı elinde tut, tercihen manası düşük büyüler harca.

Palm Reading: Eğer tuttuğun kartlar tamamen büyü ise gayet güzel bir kart ancak karşında sürekli hasar veren bir rakip varsa büyüleri bekletmemek en iyisi.

Apotheosis: Agresif rakiplere karşı birebir.

Zoo Warlock destesi ve rehberi

Zoo Warlock destesinde genel strateji savaş alanını doldurmak, temizlemek, tekrar doldurmak ve tekrar temizlemek. Spirit Jailer ve Soul Shear gibi kartlarla destene Soul Fragment kartlarını yerleştirip sonraki turlarda işine yarayacak şekilde kullanabilirsin. Soul Fragment kartlarını erken oyunda destene yerleştirmeyi dene çünkü Shadowlight Scholar ile hem üç hasar verebilirsin, hem de 3/3’lük bir minyon oynamış olursun.

Zoo Warlock © Red Bull

Dahası dört manalık Brittlebone Destroyer kartıyla -eğer o tur sağlığında değişiklik olmuşsa- bir minyonu yok edebilirsin. Bu sağlık değişikliğini Soul Fragment kartının yanı sıra Flame Imp gibi minyonlar ya da hero power ile yapabilirsin. Ek olarak Tour Guide kartını oynayarak sonraki hero power mana bedelini sıfıra çekebilir, daha az mana harcayarak savaş alanında sorun çıkaran bir rakip minyonu ortadan kaldırabilirsin.

Yüksek Öncelik

Flame Imp: Rakibin kim olduğu ya da bu kartın diğerleriyle olan sinerjisi fark etmeksizin, bu küçük iblisin kalplerde ve başlangıç ellerinde her zaman özel bir yeri var.

Spirit Jailer: Soul Fragment kartı bu destenin yakıt kartı denebilir. Başlangıç elinde tutmaya çalış. Hem kim ilk turda bir mana değerinde 1/3 bir minyon oynamak istemez ki?

Düşük Öncelik

Voidwalker: Coin kartın varsa Flame Imp gibi düşük manalı ve sağlık puanlı minyonları korumak için ideal.

Tour Guide: Bu kartı yalnızca Darkglare gibi net sinerjiye sahip bir kartın varsa tut.

Expired Merchant: Yalnızca Hand of Gul’dan kartın varsa tut çünkü T2’de üç kart çekmek, rakibinin stratejisi ne olursa olsun sağlam bir hamle olacak.

Evolve Shaman destesi ve rehberi

Lightning Bloom minyonları erken turlarda evriltme fırsatı verse de Evolve Shaman destesinin asıl olayı T5 ile başlar çünkü Boggspine Knuckles silah kartının mana bedeli beştir. Bu silah o anki duruma bağlı olarak planları bozabilir ya da daha iyi hale getirebilir. Haliyle dikkat edilmesi gereken üç konu var: Silahını savurarak rakip minyonlarını temizlemek, minyonları evriltip savaş alanının kontrolünü ele almak, silah kullandığın tur elinde Dread Corsair minyonunun olup olmadığına bakmak.

Evolve Shaman © Red Bull

Üç temel şartın sağlanması durumunda rakibe karşı avantaj elde etmek mümkün. Silahının kırılmasını umursamana gerek yok çünkü destede bulunan Hoard Pillager minyonu tam olarak bu işe yarıyor. Ayrıca Desert Hare ile Revolve büyüsünü kullanarak üç manalık ve 1/1’lik minik yaratıkları daha farklı minyonlara dönüştürüp hasar ve sağlık değerlerini arttırabilirsin. Tabii ki biraz da şansa ihtiyacın olacak.

Yüksek Öncelik

Cagematch Custodian: Desteyle beraber düşünüldüğünde sadece silah kartlarını çekme özelliğini kullanarak Boggspine Knuckles’ı alabilir ve erken oyunda güzel bir açılış yapabilirsin. Başlangıç turunda karşına gelirse elinde tut.

Surging Tempest: Oyunda elde tutulması gereken en iyi bir manalık kartlardan biri.

Sludge Slurper: Evolve Shaman T5’e kadar overload etkilerini kaldırabilir, bu yüzden bir manalık kartı kullanarak avantaj elde etmelisin.

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