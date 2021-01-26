Hearthstone Oyun Modları
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Blizzard'ın dijital kart oyunu Hearthstone'u oynamanın farklı yollarını bu yazıda bulacaksın.
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Daha önce Warcraft, Diablo ve StarCraft gibi kült yapımlara imza atan Blizzard Entertainment'ın ücretsiz oynanabilen dijital kart oyunu Hearthstone piyasaya sürüleli neredeyse yedi yıl oldu. Haliyle oyunu oynamış ya da en azından bir kez olsun denemiş olma ihtimalin oldukça yüksek. Yine de yıllar içinde zenginleşen oyun seçeneklerinden bihaber olabilirsin. Hem oyunun sıkı takipçisi olmayanlar, hem de Hearthstone'a yeni başlamak isteyenler için oyun modlarını tek tek açıklamak istedik. An itibariyle mevcut olan Hearthstone oyun modları şöyle:
- Standart (PvP)
- Wild (PvP)
- Battlegrounds (PvP)
- Arena (PvP)
- Tavern Brawls (PvP PvE Coop)
- Solo Adventures (PvE)
- Duels (PvP)
Hearthstone Standart modu
Oyuncuların en uğrak adresi. Standart başlığı altında diğer oyuncularla Casual veya Ranked maçlar yaparak kendini geliştirebilirsin. Basic, Classic ve son iki yıla ait kartların kullanıldığı bu maçlarda galip geldikçe kazanılan yıldızlarla aylık lider tablosunun üst sıralarına tırmanmak mümkün.
Hearthstone Wild modu
Standart ile hemen hemen aynı yapıya sahip olan Wild'ı farklı kılan temel konu, kartlar konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmaması. Bu da Hearthstone tarihindeki aktif tüm kartları kullanabilmek anlamına geliyor. Ranked maçlardaki ana hedef ise yine lider tablosunda olabildiğince yükseğe çıkmak.
Hearthstone Battlegrounds modu
Bir döneme damga vuran ve Teamfight Tactics gibi yapımların çıkışına öncülük eden "auto battler" türünün Hearthstone'a uyarlanmış hali. Sekiz oyuncuyu karşı karşıya getiren ve Hearthstone'un genel mantığından uzak bu modda maçlar 1v1 formatında ilerliyor, ayakta kalan son oyuncu ise mücadeleyi kazanıyor.
Hearthstone Arena modu
Arena'ya girince önce rastgele çıkan üç sınıftan birini seçiyoruz, ardından üç karttan birini seçe seçe 30 kartlık deste oluşturduğumuz süreç başlıyor. Üst üste yapılan maçlar 12 galibiyet ya da üç mağlubiyet alana kadar devam ediyor ve kazandığımız maç sayısına göre ödüllendiriliyoruz.
Hearthstone Tavern Brawls modu
Hearthstone'un eğlence odaklı ve rotasyona sahip oyun modu. Bu rotasyon kapsamında, diğer oyuncularla her hafta kuralları değişen ilginç maçlar yapabiliyoruz. Maçlarda oyunculara kimi zaman hazır desteler verilirken, kimi zaman rakibin destesinden rastgele kart çekme şansı tanınıyor.
Hearthstone Solo Adventures modu
Oyunun "senaryo modu" olarak tanımlanabilecek Solo Adventures bölümünde sadece yapay zekaya karşı mücadele ediyoruz. Antrenman yapılabilen Practice bölümü dışında farklı macera (Adventure) ve görev (Mission) seçenekleri mevcut. Ne var ki yeni maceraları oynamak için satın almak gerekiyor.
Hearthstone Duels modu
Hearthstone'a eklenen en yeni oyun modu. Duels'a başlarken sırasıyla birer Hero, Hero Power ve Signature Treasure, ardından da mevcut koleksiyonumuzdan 15 kart seçerek 16 kartlık bir deste oluşturuyoruz. Her maç sonrasında destemizi büyütürken, 12 galibiyet ya da üç mağlubiyet alana kadar seri maçlar oynuyoruz.