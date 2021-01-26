Hearthstone Oyun Modları

Daha önce Warcraft, Diablo ve StarCraft gibi kült yapımlara imza atan Blizzard Entertainment'ın

oynanabilen dijital kart oyunu Hearthstone piyasaya sürüleli neredeyse yedi yıl oldu. Haliyle oyunu oynamış ya da en azından bir kez olsun denemiş olma ihtimalin oldukça yüksek. Yine de yıllar içinde zenginleşen oyun seçeneklerinden bihaber olabilirsin. Hem oyunun sıkı takipçisi olmayanlar, hem de

Hearthstone'a yeni başlamak isteyenler için

oyun modlarını tek tek açıklamak istedik. An itibariyle mevcut olan

oyun modları şöyle: