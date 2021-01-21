Hearthstone Hakkında Bilmen Gereken Her Şey Burada

Hearthstone, oyuncuların sahip oldukları kart desteleri ile diğer oyunculara ya da yapay zekaya karşı mücadele ettikleri bir kart oyunu. Her seviyeden oyuncuya hitap eden Hearthstone'u oynamanın birçok yolu mevcut. Solo Adventures'da

yapay zekaya karşı hikaye tabanlı bir macera

yaşayabilir, Standart oyunda diğer oyunculara karşı 1v1 maçlar yapabilir, Battlegrounds'da sekiz oyunculu bir düello serisine girebilir, oyuna son eklenen Duels'da ise diğer oyunculara karşı seri düellolar yaparak yenilene kadar heyecan dolu bir sürecin parçası olabilirsin.