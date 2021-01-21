Hearthstone Hakkında Bilmen Gereken Her Şey Burada
© Blizzard Entertainment
Dijital kart oyunlarının en popüler üyelerinden Hearthstone nedir, nasıl indirilir, hangi sistemlerde oynanır, beraber bakalım.
itibarıyla yayında
Uzun yıllar boyunca Warcraft, Diablo ve StarCraft ile akıllarda yer eden Blizzard Entertainment'ın son "hit"i. Elbette ki kart koleksiyonu ya da dijital kart oyunu denildiğinde akla ilk olarak Magic: The Gathering gelir. Ancak bu türün günümüzde hala popülerliğini sürdürmesinin başlıca sebebi Hearthstone'dur desek yanlış olmaz. Mart ayında yedinci yaşını kutlamaya hazırlanan oyun hakkındaki temel bilgileri bu yazıda bulacaksın.
Hearthstone, oyuncuların sahip oldukları kart desteleri ile diğer oyunculara ya da yapay zekaya karşı mücadele ettikleri bir kart oyunu. Her seviyeden oyuncuya hitap eden Hearthstone'u oynamanın birçok yolu mevcut. Solo Adventures'da yapay zekaya karşı hikaye tabanlı bir macera yaşayabilir, Standart oyunda diğer oyunculara karşı 1v1 maçlar yapabilir, Battlegrounds'da sekiz oyunculu bir düello serisine girebilir, oyuna son eklenen Duels'da ise diğer oyunculara karşı seri düellolar yaparak yenilene kadar heyecan dolu bir sürecin parçası olabilirsin.
Hearthstone'u bunca yıldır oynanabilir kılan detaylardan biri de üst üste yayınlanan genişleme paketleri olmuştur. 2014 yılından bugüne dek farklı temalara sahip birçok paket aracılığıyla oyuna yüzlerce kart eklendi. Kartların yanı sıra yeni mekaniklerin ve oyun modlarının gelişiyle beraber oldukça zengin bir dünya yaratıldığını söylemek mümkün. Tamamen ücretsiz oynanabilen oyunun kart paketleri ise oyun içinden satın alınabilmekte.
Hearthstone nasıl indirilir?
En başta sadece bilgisayarlar için çıkış yapan Hearthstone asıl patlamayı kısa sürede mobil platformlara geçerek yaptı. Böylece oyuncuların her ortamda oynayabildiği bir oyuna dönüşen Hearthstone'u günümüz itibariyle milyonlarca oyuncu oynamakta. Oyunun PC/Mac sürümünü oynamak için kurulum dosyasını indirmek gerekiyor. Eğer oyunu cep telefonu ya da tablet üzerinden oynamak isterseniz de Android cihazlar için buraya, iOS cihazlar için buraya tıklayabilirsin.
Hearthstone sistem gereksinimleri neler?
Windows ve Mac OS işletim sistemli bilgisayarların yanı sıra Android ve iOS cihazlarda oynanabilen Hearthstone için belirlenen minimum sistem bileşenleri mevcut. Tabii ki bunların üzerinde sistemlerde ya da cihazlarda oyundan çok daha stabil bir performans alabilirsin.
PC minimum sistem gereksinimleri
- Windows 7 işletim sistemi
- Intel Pentium D ya da AMD Athlon 64 X2 işlemci
- NVIDIA GeForce 8600 GT ya da ATI Radeon HD 2600XT ekran kartı
- 3 GB bellek
- 3 GB disk alanı
Mac minimum sistem gereksinimleri
- Mac OS X 10.12 işletim sistemi
- Intel Core 2 Duo işlemci
- NVIDIA GeForce 8600M GT ya da ATI Radeon HD 2600 Pro ekran kartı
- 2 GB bellek
- 3 GB disk alanı
Android minimum sistem gereksinimleri
- Android 5.0 işletim sistemi
- 1.2 GHz işlemci
- 2 GB bellek
- 4 GB disk alanı
iOS minimum sistem gereksinimleri
- iOS 10.0 işletim sistemi
- iPad Air 2, iPad 5, iPad Pro, iPad mini 4, iPhone 6S, iPod Touch 7