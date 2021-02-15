Hearthstone Sınıfları ve Kahramanları
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Hearthstone'da yer alan sınıflar ve kahramanlar hakkında temel bilgileri bir araya getirdik.
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Dijital kart oyunları türünün en popüler üyelerinden biri, belki de birincisi Hearthstone. Yapay zekaya ya da oyunculara karşı oynanan oyun modlarında birbirinden farklı desteler oluşturmak mümkün. Deste oluşturmadan önce ilk olarak sınıf ve kahraman seçimi yapmak gerekiyor. Oyunun isminde yer alan ancak ilerleyen yıllarda kaldırılan "Heroes of Warcraft" ekinin işaret ettiği kahramanlar 10 farklı sınıfa ayrılıyor. Farklı güçlere sahip bu sınıfları ve kahraman seçeneklerini aşağıda bulabilirsin.
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Demon Hunter
- Ana Kahraman: Illidan Stormrage
- Alternatif Kahramanlar: Demonic Illidan, Aranna Starseeker
- Kahraman Gücü: Demon Claws gücü kullanılarak mevcut turda +1 Attack elde edilir.
Druid
- Ana Kahraman: Malfurion Stormrage
- Alternatif Kahramanlar: Lunara, Elise Starseeker, Shan'do Malfurion, Dame Hazelbark
- Kahraman Gücü: Shapeshift gücü kullanılarak +1 Armor ve mevcut turda +1 Attack elde edilir.
Hunter
- Ana Kahraman: Rexxar
- Alternatif Kahramanlar: Alleria Windrunner, Wanderer Rexxar, Sylvanas Windrunner, Warsong Rexxar
- Kahraman Gücü: Steady Shot gücü kullanılarak rakip kahramana 2 puan hasar verilir.
Mage
- Ana Kahraman: Jaina Proudmoore
- Alternatif Kahramanlar: Medivh, Khadgar, Fire Mage Jaina, Scholar Jaina, Kel'Thuzad
- Kahraman Gücü: Fireblast gücü kullanılarak seçilen bir düşman birime 1 puan hasar verilir.
Paladin
- Ana Kahraman: Uther Lightbringer
- Alternatif Kahramanlar: Lady Liadrin, Prince Arthas, Sir Annoy-O, Lightforged Uther, Horseman Uther
- Kahraman Gücü: Reinforce gücü kullanılarak 1/1 Silver Hand Recruit minion birimi çağrılır.
Priest
- Ana Kahraman: Anduin Wrynn
- Alternatif Kahramanlar: Tyrande Whisperwind, Madame Lazul, King Anduin
- Kahraman Gücü: Lesser Heal gücü kullanılarak seçilen bir dost birime 2 sağlık puanı eklenir.
Rogue
- Ana Kahraman: Valeera Sanguinar
- Alternatif Kahramanlar: Maiev Shadowsong, Cap'n Valeera
- Kahraman Gücü: Dagger Mastery gücü kullanılarak 1 Attack ve 2 Durability değerinde silah kuşanılır.
Shaman
- Ana Kahraman: Thrall
- Alternatif Kahramanlar: Morgl the Oracle, King Rastakhan, The Thunder King, Warchief Thrall, Lady Vashj
- Kahraman Gücü: Totemic Call gücü kullanılarak dört Totem minion biriminden biri rastgele çağrılır. (Healing Totem, Stoneclaw Totem, Searing Totem, Wrath of Air Totem)
Warlock
- Ana Kahraman: Gul'dan
- Alternatif Kahramanlar: Nemsy Necrofizzle, Mecha-Jaraxxus, Shadow Gul'dan, N'Zoth
- Kahraman Gücü: Life Tap gücü kullanılarak 2 sağlık puanı karşılığında bir adet kart çekilir.
Warrior
- Ana Kahraman: Garrosh Hellscream
- Alternatif Kahramanlar: Magni Bronzebeard, Corrupt Garrosh, Deathwing
- Kahraman Gücü: Armor Up! gücü kullanılarak +2 Armor elde edilir.