Hearthstone Sınıfları ve Kahramanları

Dijital kart oyunları türünün en popüler üyelerinden biri, belki de birincisi Hearthstone. Yapay zekaya ya da oyunculara karşı oynanan

nda birbirinden farklı desteler oluşturmak mümkün. Deste oluşturmadan önce ilk olarak sınıf ve kahraman seçimi yapmak gerekiyor. Oyunun isminde yer alan ancak ilerleyen yıllarda kaldırılan "

Heroes of Warcraft

" ekinin işaret ettiği kahramanlar 10 farklı sınıfa ayrılıyor. Farklı güçlere sahip bu sınıfları ve kahraman seçeneklerini aşağıda bulabilirsin.