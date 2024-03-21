Demokrasi Dalışı: Helldivers 2

Yılın henüz ilk ayları ama hit yapımlar üst üste gelmeye devam ediyor. Ocak ayında çıkış yapan ve milyonlarca oyuncuya ulaşan Palworld’ün ardından Şubat ayında da Helldivers 2 ile yer yerinden oynadı. Dokuz yıl önceki ilk oyunun “boyutunu” değiştirerek çıtayı epey yukarıya taşıyan yeni oyun hakkında bilmen gerekenleri sıraladık.

01 Helldivers 2 nasıl bir oyun?

Helldivers 2, kabaca özetlemek gerekirse oyuncuların gezegenlere dalış yaptığı ve buradaki düşmanları avladığı bir oyun. Elbette ki anlamsız bir av süreci değil bu, tamamlanması gereken görevler için yapılıyor ziyaretler ancak işler öyle bir hal alıyor ki hayatta kalmak birincil hedefe dönüşüveriyor.

Oyunun dünyasında devam etmekte olan bir Galaktik Savaş var ve “cehennem dalgıcı” rolünü üstlenen oyuncular bu savaşın kazananı olmak için hep beraber hareket ediyorlar. (Oyun tek kişi ya da dört kişiye kadar eşli oynanabiliyor.) Karşı tarafta ise böcekler (Terminid) ve robotlar (Automaton) yer alıyor.

Oyunun görselliği ve atmosferi fazlasıyla tatmin edici © Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment

Oyuncuların yapmaları gereken gezegenlere inmek, alınan farklı türdeki görevleri yerine getirmek, belli başlı kaynakları toplamak, bu sırada böceklere ve robotlara karşı savaşmak, görevler tamamlandıktan sonra da ana gemiye geri dönmek. Bir cümlede anlatınca süreç kolaymış gibi gelebilir ama asla değil.

Oyunda veri kurtarmak, maden toplamak, düşman yuvası imha etmek, belli miktarda düşman avlamak, sivilleri kurtarmak ve benzeri ana görevler mevcut. Gezegende geçirilen süre boyunca toplanan örnekler (sample) gemi geliştirmelerine, görev sonunda toplanan krediler ise desteklere (stratagem) harcanıyor.

Automaton fraksiyonu oyunun başından itibaren fazlasıyla zorlayıcı © Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment

02 Helldivers 2’deki düşman tipleri neler?

Bir cephede böcekler, diğer cephede robotlar var. Oyunun başlarında daha küçük ve güçsüz böceklerle savaşıyor, oyun ilerledikçe katbekat büyük ve tehlikelileri ile karşı karşıya geliyoruz. Robotlar ise ilk temastan itibaren güç gösterisi yapıyor. Helldivers 2’deki mevcut fraksiyonlar ve düşmanlar şöyle:

Terminid

Bile Spewer

Bile Titan

Brood Commander

Charger

Hunter

Scavenger

Shrieker

Stalker

Warrior

Automaton

Berserker

Commissar

Devastator

Dropship

Flamethrower Hulk

Hulk

Marauder / Raider / Trooper

Scout Strider

Her fraksiyonda irili ufaklı birçok düşman tipi yer alıyor © Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment

03 Helldivers 2’de düşmanlarla nasıl baş edilir?

Oyunun ilk saatlerinde en sık başvurulan şey silahlar. Helldivers 2’nin cephaneliğinde 29 ana silah, sekiz ikincil silah ve 10 fırlatılabilir bomba yer alıyor. Ne var ki düşmanlara karşı sadece cephanelik yeterli olmuyor, savaş gemisinin sunduğu ve “stratagem” adı verilen desteklere başvurmak gerekiyor.

Stratagem’ler farklı kategoriler (savunma, saldırı, destek, görev) altında toplanıyor. Bir göreve giderken seçilebilecek stratagem sayısı sınırlı olduğundan görevin zorluğuna, düşmanlara ve oyun tarzına göre tercihler yapmak gerekiyor. En etkili ve en çok kullanılan strategem’lerden bazıları ise şunlar:

Anti-Personnel Minefield (1. seviye)

Eagle 500kg Bomb (15. seviye)

Eagle Airstrike (1. seviye)

EXO-45 Patriot Exosuit (25. seviye)

Grenade Launcher (5. seviye)

Guard Dog Rover (10. seviye)

Orbital Laser (15. seviye)

Railgun (20. seviye)

Recoilless Rifle (5. seviye)

Shield Generator Pack (20. seviye)

Oyunda farklı kategoriler altında bol bol Stratagem yer alıyor © Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment Gemiye modüller ekleyerek ekstra faydalar sağlanıyor © Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment

04 Helldivers 2’nin sistem gereksinimleri neler?

PC ve PlayStation 5 platformları için çıkış yapan oyunu konsolda oynamayı tercih edenleri akıcı ve sorunsuz bir oyun tecrübesi bekliyor. PC tarafında ise oyunun tadını en iyi şekilde çıkarmak için belli bileşenlerin üstüne çıkmak gerekiyor. Helldivers 2 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şöyle:

Helldivers 2 minimum sistem gereksinimleri

Intel Core i7-4790K ya da AMD Ryzen 5 1500X işlemci

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 470 ekran kartı

8 GB bellek

100 GB disk alanı

Windows 10 64-bit işletim sistemi

Helldivers 2 önerilen sistem gereksinimleri

Intel Core i7-9700K ya da AMD Ryzen 7 3700X işlemci

NVIDIA GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 6600XT ekran kartı

16 GB bellek

100 GB disk alanı

Windows 10 64-bit işletim sistemi